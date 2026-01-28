Estos son los bonos y pagos que recibirán los pensionados del IGSS en el 2026

Los pensionados del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) adscritos al programa de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia (IVS) reciben un esquema de pagos que incluye pensiones mensuales, bonos y aguinaldo, lo que permite una planificación financiera más estable durante el año.

De acuerdo con Claudia Sentes, jefa del Departamento de IVS, este modelo busca garantizar un ingreso constante y brindar apoyo económico adicional en meses estratégicos.

Pagos y bonos que recibe un pensionado del IGSS

Un afiliado pensionado recibe 12 pagos anuales, además de beneficios adicionales. Entre ellos:

12 pensiones mensuales durante el año.

Bono de Q300 en julio.

Bono de Q500 en diciembre.

Aguinaldo equivalente al monto de la pensión, también en diciembre.

El IGSS también puede otorgar bonos extraordinarios, como ocurrió durante la pandemia y en 2025. Sin embargo, estos no están programados y dependen de decisiones que se toman durante el año.

Calendario de pagos de pensiones del IGSS en 2026

El calendario oficial establece las fechas de pago mensuales para los pensionados del programa IVS. Las fechas de referencia del calendario más reciente son:

Enero: 22

Febrero: 20

Marzo: 20

Abril: 22

Mayo: 22

Junio: 22

Julio: 22

Agosto: 21

Septiembre: 22

Octubre: 22

Noviembre: 20

Diciembre: 11

Calendario de pagos de pensiones del IGSS del año 2026, foto cortesía IGSS

Cuándo comprobar supervivencia

Las autoridades del instituto recuerdan que, para evitar inconvenientes en el pago de la pensión, los beneficiarios deben cumplir con la comprobación anual de supervivencia de la siguiente manera:

Pensionados por Invalidez y Vejez: deben comprobar supervivencia dentro de los 30 días calendario posteriores a su cumpleaños.

Pensionados por Sobrevivencia: deben hacerlo dentro de los 30 días calendario posteriores a la fecha de cumpleaños del afiliado fallecido que generó el derecho a pensión.

Recibir pago de pensión del IGSS con depósito a cuenta bancaria

Desde hace tiempo, el IGSS permite a los pensionados actualizar su información para recibir la pensión mediante transferencia bancaria. Si usted no hecho este trámite puede realizarlo por medio de:

Teléfono: 2412-1512.

Centros de Atención Médica Integral para Pensionados (CAMIP) y Centro de Atención al Afiliado (CATAFI), en 7a. avenida 22-72, zona 1, Centro Cívico.