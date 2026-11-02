Más de 700 mil quetzales costará el seguro médico de Mazariegos y otros directivos de la Usac

La Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) adjudicó por Q741 mil 444.48 un contrato de seguro médico y de vida para sus principales autoridades y directivos.

La póliza contempla gastos médicos de hasta Q500 mil por persona, además de cobertura por fallecimiento y accidentes, según los documentos publicados en el portal de adquisiciones del Estado.

La adjudicación se efectuó el 28 de octubre mediante un proceso electrónico de cotización y recepción de ofertas que duró 30 minutos.

El contrato da continuidad a este beneficio, por el que la universidad pagó Q742 mil 995 para la cobertura del período anterior, entre noviembre del 2024 y el 2025.

La contratación anterior incluyó a 75 autoridades universitarias, entre ellas, el rector Walter Mazariegos, los integrantes del Consejo Superior Universitario (CSU), el secretario general, los decanos de las facultades y los directores de escuelas no facultativas y centros universitarios regionales.

¿Qué cubre el seguro médico y de vida de la Usac?

Según los documentos de contratación, los gastos médicos tienen una cobertura de hasta Q500 mil por persona, sin deducibles, que incluye enfermedades preexistentes y tratamientos en curso.

El seguro de vida contempla Q150 mil por persona. El mismo monto se establece para los casos de muerte o desmembración accidental.

La cobertura también incluye servicios complementarios durante la hospitalización, como habitación y alimentación, con un beneficio mínimo de Q1 mil 500 diarios, además de una cobertura del 80% para el área de cuidados intensivos.

Entre las prestaciones adicionales figuran hasta 20 consultas ambulatorias de psiquiatría, con un costo de Q300 cada una, y 24 sesiones anuales de fisioterapia.

¿Cuánto ha gastado la Usac en seguros para sus autoridades?

La contratación de pólizas privadas de gastos médicos y de vida para funcionarios universitarios es un beneficio recurrente desde hace más de una década. En los últimos seis años, la inversión acumulada superaba los Q2.05 millones, según los montos de contratos anteriores.

Durante la pandemia, en el 2020, la Usac adjudicó una póliza por Q594 mil 347 para cubrir a 76 personas. En el 2023, el monto aumentó a Q721 mil 304 para 70 beneficiarios.

El contrato más reciente mantiene un costo similar al del período anterior, cuando la universidad pagó Q742 mil 995 por la cobertura.

Las autoridades universitarias han señalado anteriormente que, aunque los trabajadores cotizan al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), el seguro privado forma parte de los beneficios que la Usac otorga como patrono.

Lea también: Usac justifica compra directa de “perro robot” por casi Q90 mil en innovación y mejora continua