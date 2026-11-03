Congreso aprueba Q1 mil 533 millones para su presupuesto del 2027 y los diputados avalan continuar con aumento de sueldo

El pleno del Congreso aprobó su presupuesto para el 2027 en el que mantiene su aumento de sueldo, esto luego de rechazar una propuesta que buscaba revertir el cuestionado beneficio económico.

El presupuesto para el funcionamiento del Organismo Legislativo no estaba en la agenda de la sesión plenaria de este martes 3 de noviembre, pero Luis Contreras, presidente del Congreso, hizo la sugerencia el pleno.

Los diputados por mayoría incluyeron en el orden del día el dictamen del presupuesto del Congreso, que fue aprobado por un monto de Q1 mil 533 millones.

De esta cantidad se destinarán Q245 millones para la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y Q13 millones para el Parlamento Centroamericano (Parlacen).

Los recursos que se recetó el Congreso tendrán que servir para el pago de salarios de los trabajadores del Organismo Legislativo, pago de arrendamiento de bienes inmuebles, combustible para los funcionarios, alimentación y el sueldo de los diputados, entre otros.

Antes de la votación algunos diputados informaron, bajo condición de anonimato, que no se les compartió el documento, por lo que desconocían la distribución puntual de los recursos que tendrá el parlamento.

Luis Contreras, presidente del Congreso, propuso conocer hoy el presupuesto del parlamento. Fotografía: Prensa Libre (Javier González).

Organizaciones sociales que fiscalizan el Congreso, han advertido que el Congreso está aumentando su gasto por la contratación de personal, reflejando, a decir de las instituciones, un mal manejo de los fondos públicos.

Actualmente el Congreso ya solo tiene pendiente la aprobación del presupuesto nacional del 2027, que está pendiente de dictamen por la Comisión de Finanzas y del que diputados tienen para su posible aprobación hasta el 30 de noviembre, según los plazos de ley.

Diputados retienen aumento

El debate para la aprobación del presupuesto del Congres se redujo a un enfrentamiento directo entre los diputados Samuel Pérez, quien impulsa el nuevo partido político, Raíces, y Allan Rodríguez, jefe del bloque Vamos.

Previo a la votación para para emitir el acuerdo legislativo 24-2026, que da vida al presupuesto del Congreso para el próximo año, la secretaría de la Junta Directiva recibió una moción de diputados de Raíces.

La propuesta buscaba rebajar el salario de los diputados, sus dietas y demás beneficios económicos, así como que los congresistas fueran incluidos en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) para dejar de pagar un seguro de gastos médicos.

Cuando la propuesta debía de ser discutida varios diputados se desmarcaron, posiblemente no querían reavivar la discusión de su aumento de sueldo a tan solo meses de la convocatoria a elecciones del 2027.

Todavía no se tiene una cantidad exacta de cuantos diputados van a buscar su reelección, pero varios han participado en las últimas asambleas de los partidos políticos vigentes.

Luis Contreras, presidente del Congreso, tuvo que recordar que debían de votar para aprobar el presupuesto, lo que hizo que a poco a poco la asistencia de los diputados llegara a la cantidad necesaria para seguir con la sesión.

El primero en hablar fue el diputado Samuel Pérez, quien advirtió que había “temor” de diputados por discutir el aumento de sueldo, indicando que el incremento que gozan no es justificado.

Samuel Pérez se desligó del cancelado Movimiento Semilla y ahora impulsa Raíces. Fotografía: Prensa Libre (Javier González).

“De sorpresa resulta que hoy se va a aprobar el presupuesto del Congreso luego de un consenso de absolutamente nada (…) fue un descaro desde hace dos años que estamos recibiendo un aumento salarial que no responde a los intereses de Guatemala”, señaló.

En respuesta el diputado Allan Rodríguez, de Vamos, respondió a Pérez, a quien tacho de “traidor” y dijo directamente que cuando Pérez era aliado del gobierno impulsó desde las sombras el aumento de sueldo que ahora rechaza.

Allan Rodríguez, de Vamos, votó en contra que a los diputados se les rebaje el sueldo. Fotografía: Prensa Libre (Javier González).

“Que este descarado hoy se atreva a pedir que se reduzca el salario, cuando fue este, él el que propuso el aumento a los diputados (…) impulsaron un paquete de leyes y se desmarcaron, son traicioneros”, dijo.

La votación de esta moción dejó en evidencia que los diputados están cómodos con el aumento de sueldo, ya que la sugerencia solo recibió 41 votos a favor y 50 votos en contra.

Ningún otro diputado decidió opinar ante el pleno por el cuestionado aumento de sueldo, el beneficio económico para los diputados que fue aprobado durante la presidencia de Nery Ramos en la Junta Directiva del Congreso.