Sin mayor discusión diputados aprueban su presupuesto y retienen aumento de sueldo para el 2026

Guatemala

Sin mayor discusión diputados aprueban su presupuesto y retienen aumento de sueldo para el 2026

El Congreso tendrá para el próximo año Q1 mil 347 millones 400 mil, que incluye asignaciones para la PDH, Parlacen y Corte Centroamericana de Justicia.

|

time-clock

Pese a acciones legales y reclamos sociales en el 2025, los diputados no rechazaron su aumento de sueldo y ahora lo aseguraron para el 2026. Fotografía: Prensa Libre (María René Barrientos).

Los diputados lograron asegurar todo un nuevo año de trabajo con un cuestionado aumento de sueldo, tras aprobar el acuerdo legislativo 12-2025, que autorizó el presupuesto del Congreso para el 2026.

El proyecto de acuerdo no generó debate entre los diputados. Su aprobación se hizo de manera ágil y fue posible con el voto favorable de 132 diputados. Otros 20 rechazaron la propuesta.

El acuerdo autorizado por el Congreso autoriza para el Organismo Legislativo contar con Q1 mil 347 millones 400 mil para el 2026, que incluye el aumento de sueldo para los diputados.

LECTURAS RELACIONADAS

Junta Directiva del Congreso

Congreso Eficiente: Falta de liderazgo y aumento de sueldo dejan baja producción legislativa en su primer período ordinario

chevron-right
Esta semana, los miembros de la Comisión de Finanzas del Congreso de la República entregarán el dictamen sobre la propuesta presentada por el Ministerio de Finanzas (Minfin), por Q163 mil 783.4 millones. (Foto Prensa Libre: Urías Gamarro)

Dictamen del presupuesto 2026 fue modificado a última hora para asignar Q6.3 mil millones a los Codedes

chevron-right

Así lo declaró Julio Héctor Estrada, presidente de la Comisión de Finanzas, al momento que se entregó el dictamen a Dirección Legislativa, aprobado este 25 de noviembre.

De estos recursos designados al Congreso, se deben destinar, Q245 millones para el funcionamiento de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH); Q13 millones al Parlamento Centroamericano (Parlacen); y Q2 millones 400 mil a la Corte Centroamericana de Justicia.

ESCRITO POR:

Douglas Cuevas

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y del sector justicia, con 15 años de experiencia en periodismo escrito, televisivo y radial.

Lee más artículos de Douglas Cuevas

ARCHIVADO EN:

Aumento de salario a diputados Congreso Presupuesto del Congreso 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS