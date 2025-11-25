Guatemala
Sin mayor discusión diputados aprueban su presupuesto y retienen aumento de sueldo para el 2026
El Congreso tendrá para el próximo año Q1 mil 347 millones 400 mil, que incluye asignaciones para la PDH, Parlacen y Corte Centroamericana de Justicia.
Pese a acciones legales y reclamos sociales en el 2025, los diputados no rechazaron su aumento de sueldo y ahora lo aseguraron para el 2026. Fotografía: Prensa Libre (María René Barrientos).
Los diputados lograron asegurar todo un nuevo año de trabajo con un cuestionado aumento de sueldo, tras aprobar el acuerdo legislativo 12-2025, que autorizó el presupuesto del Congreso para el 2026.
El proyecto de acuerdo no generó debate entre los diputados. Su aprobación se hizo de manera ágil y fue posible con el voto favorable de 132 diputados. Otros 20 rechazaron la propuesta.
El acuerdo autorizado por el Congreso autoriza para el Organismo Legislativo contar con Q1 mil 347 millones 400 mil para el 2026, que incluye el aumento de sueldo para los diputados.
Así lo declaró Julio Héctor Estrada, presidente de la Comisión de Finanzas, al momento que se entregó el dictamen a Dirección Legislativa, aprobado este 25 de noviembre.
De estos recursos designados al Congreso, se deben destinar, Q245 millones para el funcionamiento de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH); Q13 millones al Parlamento Centroamericano (Parlacen); y Q2 millones 400 mil a la Corte Centroamericana de Justicia.
