Quién era Nathalia Gadelha Filgueiras, la copiloto de 20 años que murió en el accidente aéreo de Florida

Nathalia Gadelha Filgueiras, una joven estadounidense de origen brasileño de 20 años, era la copiloto del avión que se estrelló el domingo 1 de noviembre en el condado de Palm Beach, Florida, y en el que murieron sus nueve ocupantes, según confirmaron sus familiares a medios locales este lunes 2 de noviembre.

Filgueiras era una de las copilotos del Learjet 60 que se estrelló en Palm Beach, según el canal de televisión local CBS12, que la entrevistó en el 2023, cuando obtuvo su licencia de aviación a los 17 años, incluso antes de conseguir su permiso para conducir automóviles, mientras aún cursaba el bachillerato (high school).

Cuando obtuvo su licencia, ya había acumulado 88 horas de vuelo.

La joven nació en Estados Unidos y era hija de una familia brasileña residente en Florida. Su madre contó al New York Post que Filgueiras cumpliría 21 años en enero y llevaba nueve meses trabajando como piloto comercial.

"Quería que viviese su sueño, pero sabía que su sueño me la arrebataría", expresó su madre, Camila, al diario.

"Sabía que un avión me la iba a quitar. Siempre lo supe, pero estaba muy orgullosa de ella. Sé que estaba viviendo su sueño", añadió la mujer.

La aeronave se estrelló alrededor de las 12.50 horas locales (17.50 GMT) en una zona residencial cercana al barrio de Cresthaven, después de despegar del Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom, en Austin, capital de Texas, con destino al Aeropuerto de North Eleuthera, en las Bahamas.

Los detalles del accidente y la identidad de las otras ocho víctimas se desconocían la mañana del lunes. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, en inglés) programó una conferencia de prensa para las 13 horas (18 horas GMT) con el fin de informar sobre la investigación.

Antes del accidente, una piloto habló por radio con los controladores de tráfico aéreo y comunicó que la aeronave afrontaba lluvia, hielo ligero y turbulencia moderada, según audios de un centro de control en Miami difundidos después del accidente, de acuerdo con el New York Times.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran que la aeronave impactó contra el suelo y se convirtió en una enorme bola de fuego que dejó un cráter en el pavimento.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.