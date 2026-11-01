Videos muestran accidente de avión en Florida: nueve muertos, un cráter y supuesto audio de momentos antes del impacto

Un avión privado con nueve personas a bordo se estrelló este domingo 1 de noviembre en una zona residencial del condado de Palm Beach, Florida, Estados Unidos. El impacto provocó una explosión, un incendio y dejó un enorme cráter en la carretera, según muestran videos difundidos por medios locales.

El secretario de Transporte estadounidense, Sean Duffy, confirmó la muerte de las nueve personas que viajaban en la aeronave y expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas.

El accidente ocurrió alrededor de las 12.50 horas, tiempo local, cerca de Military Trail y 10th Avenue North, en el sector de Cresthaven, donde equipos de emergencia acudieron tras recibir reportes de una fuerte explosión.

Videos muestran el momento en que el avión cae y explota

Las grabaciones captadas por personas que circulaban en vehículos muestran cómo la aeronave desciende rápidamente antes de impactar cerca de una carretera y convertirse en una bola de fuego.

Otras imágenes registran una columna de humo negro, restos dispersos y un cráter en el pavimento, a pocos metros de viviendas y vehículos.

😱 #Brutal video del accidente Aero en Florida. https://t.co/ESd9c7xaWw https://t.co/wsICGSKQM8 — Accion Civil Mexicana (@AccionCivilMX) November 1, 2026

Según información publicada por CNN, los datos del sitio de seguimiento aéreo ADS-B Exchange indican que el avión descendió aproximadamente 8,230 metros en un minuto antes de que se interrumpiera su señal.

🚨 #ALERTA | Se observa un cráter de impacto en el lugar donde se estrelló la aeronave en Greenacres, Florida. https://t.co/HgFzDuK6YM — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) November 1, 2026

Aunque se reportaron tormentas en el área, las autoridades todavía no han establecido si las condiciones meteorológicas influyeron en el accidente.

En redes sociales circula un supuesto audio atribuido a los últimos momentos del Learjet 60 que se estrelló en Palm Beach, Florida, en el que se escuchan presuntas llamadas de emergencia y expresiones de desesperación ante la rápida pérdida de altitud.

La grabación incluye frases como "¡Mayday, mayday!" y "¡No nos queda tiempo!", mientras publicaciones aseguran que la aeronave descendió más de 9,400 metros en menos de un minuto. Sin embargo, las autoridades no han confirmado la autenticidad del audio ni que las voces correspondan a los tripulantes del avión accidentado. Las circunstancias del siniestro continúan bajo investigación.

Dicen que este es el estremecedor audio de los últimos instantes del avión estrellado en Florida Sale a la luz un audio atribuido (que no confirmado) a los últimos momentos del Learjet 60, matrícula N722BD, que se estrelló este domingo cerca de Palm Beach, Florida. Según los datos de vuelo que circulan, la aeronave habría descendido desde los 32.000 hasta apenas 900 pies de altitud en menos de un minuto. Eso implica una caída de más de 9.400 metros en cuestión de segundos. El avión, que tenía como destino previsto las Bahamas, terminó estrellándose a pocos kilómetros de Mar-a-Lago, la residencia de Donald Trump. Las circunstancias del accidente siguen bajo investigación. La autenticidad y el contexto exacto del audio, así como las cifras del descenso, todavía necesitan confirmación oficial. https://t.co/WZv9IoBpBP — 𝑴𝒚𝒔𝒕𝒆𝒓𝒚 𝑾𝒐𝒓𝒍𝒅 𝑵𝒆𝒘𝒔 (@mysteryWN) November 1, 2026

¿De dónde salió el avión y hacia dónde se dirigía?

La Administración Federal de Aviación (FAA) identificó la aeronave como un Learjet 60, un avión ejecutivo que había despegado del Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom, en Texas.

Su destino era el Aeropuerto de North Eleuthera, en las Bahamas, pero se precipitó antes de completar el trayecto.

🇺🇸 | URGENTE: Avioneta se estrella en Palm Beach, Florida. https://t.co/SqvgpO3R76 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) November 1, 2026

El lugar del accidente se encuentra aproximadamente a 6.4 kilómetros al sur del aeropuerto de West Palm Beach.

Hasta el momento, las autoridades no han divulgado las identidades de las víctimas ni han confirmado si hubo personas afectadas en tierra.

Cierran carretera mientras investigan las causas

La Oficina del Sheriff del condado de Palm Beach informó del cierre de Military Trail en ambos sentidos, entre Cresthaven Boulevard y 10th Avenue North, mientras los equipos de emergencia trabajan en el lugar.

Las autoridades recomendaron a los conductores evitar el sector y utilizar rutas alternas.

🚨 #ALERTA | Un avión privado de negocios se estrelló cerca de West Palm Beach, Florida. https://t.co/izhSzDI6Lk — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) November 1, 2026

La FAA y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) investigan las circunstancias del accidente. Esta última institución estará a cargo de determinar las posibles causas del siniestro.

Por ahora, no existe una explicación oficial sobre qué provocó la caída del Learjet 60.

El caso continúa bajo investigación mientras las autoridades recopilan información sobre los últimos minutos del vuelo y los daños ocasionados por el impacto.

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