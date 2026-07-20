Una avioneta se estrella contra una casa en Texas: qué ocurrió y cómo está el piloto

Una avioneta se estrelló la mañana de este lunes contra una vivienda en Fulshear, en el condado de Fort Bend, Texas, mientras realizaba maniobras para aterrizar en una pista privada cercana. El Departamento de Seguridad Pública de Texas informó que el accidente ocurrió alrededor de las 6.45 horas, cerca de la pista Covey Trails, al sur de la autopista Westpark Tollway.

Las autoridades indicaron que el piloto era el único ocupante de la aeronave y fue trasladado a un hospital de la ciudad de Katy para ser evaluado. Los reportes preliminares señalan que sufrió lesiones leves.

🇺🇸✈️ Una avioneta se estrelló contra el techo de una vivienda cerca de Houston mientras intentaba aterrizar en una pista aérea privada.



El piloto sufrió heridas leves y las autoridades investigan las causas del accidente ocurrido. pic.twitter.com/qtc7hhxanF — Global Network News 🌎 (@GlobalNetw33) July 21, 2026

Hasta el momento, no se ha revelado la identidad del aviador ni las causas que provocaron que la aeronave impactara contra la vivienda.

Verifican si había personas dentro de la casa

Los equipos de emergencia trabajan para determinar si el inmueble estaba ocupado al momento del accidente y si alguna persona resultó herida.

Fotografías difundidas por el Departamento de Bomberos de Fulshear-Simonton muestran la avioneta amarilla sobre el techo de la vivienda, con una de sus ruedas apoyada en la estructura y un ala que quedó sobre el suelo.

Al lugar acudieron bomberos, personal especializado en materiales peligrosos, agentes del Departamento de Seguridad Pública de Texas y de la Oficina del Sheriff del condado de Fort Bend para asegurar el área.

Investigan qué provocó el accidente

Las autoridades mantienen abierta la investigación para establecer las causas del accidente.

Hasta ahora no se ha confirmado si el siniestro estuvo relacionado con una falla mecánica, un problema durante la aproximación a la pista o algún otro factor. Mientras avanzan las diligencias, los peritos inspeccionan la aeronave y recopilan evidencia para esclarecer lo ocurrido.

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