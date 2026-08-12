Helicóptero militar Apache se estrella en Texas: dos personas mueren y esto se sabe del accidente

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Helicóptero militar Apache se estrella en Texas: dos personas mueren y esto se sabe del accidente

Un helicóptero militar Apache se estrelló cerca de Salado, en el centro de Texas, y provocó un incendio y evacuaciones. Los dos ocupantes murieron en el accidente.

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Un helicóptero militar Apache se estrelló cerca de Salado, en el centro de Texas, y provocó un incendio y evacuaciones. Los dos ocupantes murieron en el accidente.

Un helicóptero militar Apache se estrelló en un campo cerca de Salado, Texas; el accidente dejó dos personas fallecidas y provocó un incendio que movilizó a los cuerpos de emergencia. (Foto: Prensa Libre, redes sociales).

Un helicóptero militar Apache se estrelló este miércoles 12 de agosto en un campo cerca de Salado, en el centro de Texas, Estados Unidos, y causó la muerte de sus dos ocupantes, informaron autoridades locales.

La aeronave, un helicóptero de ataque AH-64 Apache de la base militar de Fort Hood, cayó aproximadamente a las 13.34 horas, tiempo local, en un área situada a unos 50 kilómetros de la instalación del Ejército estadounidense, según información de la Oficina del Sheriff del condado de Bell.

Accidente provoca incendio y evacuaciones

El impacto provocó un incendio que alcanzó árboles y pastizales, por lo que equipos de emergencia se movilizaron para controlar las llamas. La situación también obligó a efectuar evacuaciones preventivas en los alrededores.

Imágenes divulgadas desde el lugar muestran restos de la aeronave esparcidos sobre el terreno quemado mientras los cuerpos de emergencia trabajan en el área afectada.

Tanto Fort Hood como la Oficina del Sheriff del condado de Bell confirmaron la muerte de los dos ocupantes. Sus identidades no han sido reveladas y, de acuerdo con la información disponible, el accidente no dejó más personas heridas.

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El helicóptero cayó en un campo y no impactó viviendas ni otras estructuras. Personal militar, agentes de seguridad y equipos locales de emergencia permanecen en el lugar para atender las consecuencias del siniestro.

Investigan las causas del accidente

Por el momento, Fort Hood no ha informado las posibles causas del accidente. Las autoridades tampoco han proporcionado más detalles sobre las circunstancias en las que la aeronave se precipitó.

El AH-64 Apache es un helicóptero de ataque utilizado por el Ejército de Estados Unidos y está diseñado para operar con dos tripulantes.

Fort Hood se encuentra en el centro de Texas, a unos 110 kilómetros al norte de Austin, la capital del estado, y alberga a unos 53 mil militares, entre residentes y familiares y personal externo.

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ESCRITO POR:

Erick Gutiérrez

Periodista de Prensa Libre con tres años de experiencia en periodismo impreso, digital y multimedia. Fotógrafo e integrante del equipo de Inmediatez y Tendencias.

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