Aparece sana y salva Gracie, la jirafa que mantuvo en vilo a Texas por más de dos semanas: así fue su inusual rescate

La intensa búsqueda de Gracie, una jirafa reticulada de casi cuatro años que escapó de un rancho privado en Texas, llegó a su fin este 26 de junio, cuando fue encontrada sana y salva tras permanecer más de dos semanas en libertad.

El animal fue localizado alrededor de las 7.30 horas, a unos 6 kilómetros al sur del Cedar Hollow Ranch, cerca de Regan Wells, en el condado de Real. El hallazgo fue posible gracias a un operativo aéreo encabezado por el gerente del rancho, Vick Jones, y el piloto Jeff Hill, quienes sobrevolaban la zona en helicóptero.

Una búsqueda que movilizó a todo un condado

Gracie desapareció el 11 de junio, luego de salir accidentalmente de los límites del rancho al cruzar una formación rocosa que servía como barrera natural. Desde entonces, autoridades locales, veterinarios, especialistas en fauna exótica y voluntarios desplegaron un amplio operativo para localizarla.

A 3-year-old giraffe named Gracie who went missing two weeks ago from a ranch in Texas was found on Friday. Gracie escaped her enclosure earlier this month, and her handlers tracked her down about four miles away from her home. pic.twitter.com/e7aEWfe2Xb — CBS News (@CBSNews) June 26, 2026

Durante la búsqueda se realizaron:

Sobrevuelos diarios en helicóptero

Instalación de cámaras trampa

Monitoreo en propiedades vecinas

Coordinación con veterinarios y expertos en fauna silvestre

Alertas dirigidas a los habitantes del condado

Las cámaras lograron captar a Gracie en varias ocasiones; sin embargo, el terreno montañoso y cubierto de matorrales dificultó que pudiera ser rescatada antes.

La encontraron tranquila y en buen estado

El sheriff del condado de Real, Nathan Johnson, informó que la jirafa fue hallada de pie, tranquila y aparentemente en buenas condiciones físicas.

After nearly two weeks of wandering the Texas Hill Country, Gracie the giraffe has been found. The 3-year-old giraffe was spotted from a helicopter Friday morning, about four miles south of the ranch where she lives. https://t.co/HQd7OKuCW5 @CBSNews @CBSEveningNews @CBSMornings pic.twitter.com/hTWCyBULUy — CBS News Texas (@CBSNewsTexas) June 26, 2026

Según explicaron las autoridades, durante los días que permaneció fuera del rancho logró sobrevivir gracias al acceso a vegetación, un arroyo y un estanque ubicados en la zona donde permanecía.

"La encontramos. Está bien alimentada y tranquila", señaló el sheriff tras confirmar el hallazgo.

Así fue el rescate

Después de localizarla, veterinarios sedaron cuidadosamente a Gracie para evitar que sufriera estrés o lesiones durante el traslado.

Posteriormente le colocaron una capucha para cubrirle los ojos y fue movilizada en un remolque especialmente diseñado para transportar jirafas hasta regresar al Cedar Hollow Ranch, donde será sometida a una evaluación veterinaria completa antes de volver con el resto de los animales.

Tras el incidente, los propietarios anunciaron que reforzarán las medidas de seguridad para evitar una nueva fuga.

De acuerdo con la investigación interna, Gracie logró salir porque descendió por un sector rocoso que nunca antes había sido utilizado por las jirafas del rancho. Los responsables ya contrataron a una empresa especializada para instalar nuevas cercas y fortalecer el perímetro.

Aunque la desaparición generó gran atención en Texas y mantuvo en alerta a las autoridades durante más de dos semanas, el sheriff destacó que la jirafa nunca representó un peligro para la población, ya que su comportamiento fue siempre tranquilo y evitó el contacto con las personas.

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