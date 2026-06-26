Aparece sana y salva Gracie, la jirafa que mantuvo en vilo a Texas por más de dos semanas: así fue su inusual rescate

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Aparece sana y salva Gracie, la jirafa que mantuvo en vilo a Texas por más de dos semanas: así fue su inusual rescate

La joven jirafa fue encontrada sana y salva a unos seis kilómetros del rancho del que escapó el 11 de junio, tras una búsqueda de más de dos semanas que movilizó helicópteros, veterinarios y especialistas en fauna exótica en Texas.

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Aparece sana y salva Gracie, la jirafa que mantuvo en vilo a Texas durante más de dos semanas: así fue el inusual rescate

Gracie fue localizada sana y salva tras más de dos semanas de búsqueda en una zona boscosa de Texas, donde sobrevivió alimentándose de vegetación y agua natural antes de ser rescatada por equipos especializados. (Foto: Prensa Libre, CBS News Texas).

La intensa búsqueda de Gracie, una jirafa reticulada de casi cuatro años que escapó de un rancho privado en Texas, llegó a su fin este 26 de junio, cuando fue encontrada sana y salva tras permanecer más de dos semanas en libertad.

El animal fue localizado alrededor de las 7.30 horas, a unos 6 kilómetros al sur del Cedar Hollow Ranch, cerca de Regan Wells, en el condado de Real. El hallazgo fue posible gracias a un operativo aéreo encabezado por el gerente del rancho, Vick Jones, y el piloto Jeff Hill, quienes sobrevolaban la zona en helicóptero.

Una búsqueda que movilizó a todo un condado

Gracie desapareció el 11 de junio, luego de salir accidentalmente de los límites del rancho al cruzar una formación rocosa que servía como barrera natural. Desde entonces, autoridades locales, veterinarios, especialistas en fauna exótica y voluntarios desplegaron un amplio operativo para localizarla.

Durante la búsqueda se realizaron:

  • Sobrevuelos diarios en helicóptero
  • Instalación de cámaras trampa
  • Monitoreo en propiedades vecinas
  • Coordinación con veterinarios y expertos en fauna silvestre
  • Alertas dirigidas a los habitantes del condado

Las cámaras lograron captar a Gracie en varias ocasiones; sin embargo, el terreno montañoso y cubierto de matorrales dificultó que pudiera ser rescatada antes.

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La encontraron tranquila y en buen estado

El sheriff del condado de Real, Nathan Johnson, informó que la jirafa fue hallada de pie, tranquila y aparentemente en buenas condiciones físicas.

Según explicaron las autoridades, durante los días que permaneció fuera del rancho logró sobrevivir gracias al acceso a vegetación, un arroyo y un estanque ubicados en la zona donde permanecía.

"La encontramos. Está bien alimentada y tranquila", señaló el sheriff tras confirmar el hallazgo.

Así fue el rescate

Después de localizarla, veterinarios sedaron cuidadosamente a Gracie para evitar que sufriera estrés o lesiones durante el traslado.

Posteriormente le colocaron una capucha para cubrirle los ojos y fue movilizada en un remolque especialmente diseñado para transportar jirafas hasta regresar al Cedar Hollow Ranch, donde será sometida a una evaluación veterinaria completa antes de volver con el resto de los animales.

Tras el incidente, los propietarios anunciaron que reforzarán las medidas de seguridad para evitar una nueva fuga.

De acuerdo con la investigación interna, Gracie logró salir porque descendió por un sector rocoso que nunca antes había sido utilizado por las jirafas del rancho. Los responsables ya contrataron a una empresa especializada para instalar nuevas cercas y fortalecer el perímetro.

Aunque la desaparición generó gran atención en Texas y mantuvo en alerta a las autoridades durante más de dos semanas, el sheriff destacó que la jirafa nunca representó un peligro para la población, ya que su comportamiento fue siempre tranquilo y evitó el contacto con las personas.

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ESCRITO POR:

Erick Gutiérrez

Periodista de Prensa Libre con tres años de experiencia en periodismo impreso, digital y multimedia. Fotógrafo e integrante del equipo de Inmediatez y Tendencias.

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