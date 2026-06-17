¿Qué pasó con el jet privado que salió de Los Cabos, México? Accidente en Texas deja un muerto y cinco heridos

Un avión ejecutivo Cessna 680 Citation Latitude que había despegado de Los Cabos, México, con destino a Austin, Texas, se estrelló la noche del martes cerca del Aeropuerto Internacional de Laredo, dejando una persona fallecida y cinco heridos, informaron autoridades estadounidenses.

La aeronave, identificada con la matrícula N523QS y operada por la empresa NetJets, había salido alrededor de las 18.19 horas del Aeropuerto Internacional de Los Cabos. Sin embargo, durante el trayecto, la tripulación reportó una emergencia y decidió desviarse hacia Laredo para intentar aterrizar.

De acuerdo con José Baeza, vocero e investigador del Departamento de Policía de Laredo, la torre de control recibió un reporte sobre problemas en la aeronave antes de perder contacto con ella.

"Un avión privado estaba teniendo problemas mecánicos o estaba presentando fallas, y se perdió contacto con la aeronave. Después de unos momentos se reportó que había aterrizado aquí en el Loop 20 y chocó con la carretera. Tengo confirmado que al aterrizar sí golpeó a un automóvil", explicó el funcionario.

BREAKING: A NetJets Cessna 680 Citation Latitude (N523QS) crashed on a highway while attempting an emergency landing near Laredo International Airport, Texas.



The aircraft had diverted to Laredo after declaring an emergency while en route from Los Cabos, Mexico, to Austin,… pic.twitter.com/BGDqZqdz9w — Turbine Traveller (@Turbinetraveler) June 17, 2026

Avión impactó un vehículo durante el accidente

Las autoridades informaron que la aeronave cayó sobre la autopista Loop 20, una de las principales vías de circulación de Laredo, ubicada a unos cuatro kilómetros del aeropuerto.

Durante el descenso o intento de aterrizaje de emergencia, el jet privado impactó un vehículo que circulaba por la carretera. El conductor sobrevivió y fue reportado en condición estable.

En el avión viajaban seis personas. De forma preliminar, las autoridades confirmaron la muerte de uno de los ocupantes y reportaron que las otras cinco resultaron heridas. Hasta ahora no se ha divulgado la identidad de la víctima mortal ni el estado de salud de los sobrevivientes.

#IMPORTANTE El accidente ocurrió alrededor de las 10:00 p.m., hora local, sobre Loop 20, cerca de Saunders Street y Clark Boulevard, en Laredo.



La aeronave impactó la vialidad y posteriormente se incendió, lo que obligó al cierre de la carretera en ambos sentidos mientras los… pic.twitter.com/yEHkTp7Y1D — EnElAire (@Enel_Aire) June 17, 2026

Videos difundidos en redes sociales muestran los momentos posteriores al accidente, con parte de la aeronave envuelta en humo y llamas mientras equipos de emergencia trabajaban en el lugar.

NetJets activa protocolo de emergencia

A través de un comunicado, el presidente y director ejecutivo de NetJets, Adam Johnson, confirmó el accidente y aseguró que la empresa activó sus protocolos de asistencia.

"Nuestros equipos de respuesta a crisis y asistencia familiar fueron movilizados para brindar apoyo a las personas afectadas", indicó.

La compañía también aseguró que colaborará plenamente con las autoridades encargadas de investigar el siniestro.

Aeropuerto de Los Cabos descarta anomalías antes del despegue

El director del Aeropuerto Internacional de Los Cabos, Francisco Villaseñor, informó que la aeronave despegó sin contratiempos y que las inspecciones previas al vuelo se realizaron conforme a los protocolos establecidos.

✈️ 🔥 #Video | Se desploma aeronave en carretera con varios heridos a bordo, generando una intensa movilización de las corporaciones de emergencia, en Laredo, Taxas.



Autoridades rompieron ventanas en llamas para rescatar a los heridos y trasladarlos a un hospital. pic.twitter.com/4cdnIDY8G3 — Monitor Online (@MonitorOnlineQ) June 17, 2026

Según el funcionario, durante las revisiones efectuadas antes de la salida no se detectó ninguna anomalía que impidiera la operación de la aeronave.

Las causas del accidente continúan bajo investigación. Autoridades locales indicaron que la aeronave había reportado problemas mecánicos antes de perder comunicación con la torre de control.

La investigación principal quedó a cargo de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB), con apoyo de la Administración Federal de Aviación (FAA) y otras agencias federales.

First footage shows emergency responders breaking through the cockpit window following a plane crash near Loop 20 in Laredo, Texas pic.twitter.com/UsDWIEoeja — Surajit (@surajit_ghosh2) June 17, 2026

El área donde ocurrió el accidente permanece resguardada para facilitar las labores periciales y determinar qué provocó que el avión terminara estrellándose a pocos kilómetros del aeropuerto.

Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades mantienen cerrados varios tramos de la carretera Loop 20 debido a la presencia de combustible derramado y a los trabajos de análisis en la escena.

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