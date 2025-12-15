Tragedia en Toluca: Los audios antes del accidente de un avión en México y las imágenes de cómo quedó el área

Un jet privado con matrícula XA-PRO, que había salido de Acapulco con destino a Toluca, México, se estrelló este lunes 15 de diciembre cerca del Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT), en el Estado de México. La tragedia, que dejó siete fallecidos, quedó registrada en audios que revelan la tensión de la tripulación antes del impacto.

La aeronave, en la que viajaban ocho pasajeros y dos tripulantes, impactó contra una bodega e incendió el área, según confirmó Protección Civil estatal. El fuego fue controlado por los cuerpos de socorro.

Adrián Hernández, coordinador de esa institución, informó que hasta el momento se han localizado siete cuerpos en el lugar del accidente. En un informe inicial se había confirmado la muerte de seis personas.

Segundos antes del accidente, uno de los pilotos logró comunicarse con la torre de control. En una de las grabaciones se escucha la frase: “Estamos desplomando, papa romeo oscar”, en alusión a la matrícula de la aeronave.

Medios locales informaron que entre los fallecidos habría tres menores de edad, de 2, 4 y 9 años, aunque las identidades no han sido confirmadas oficialmente.

Operativo e investigación

Bomberos, personal del Servicio de Urgencias del Estado de México (SUEM), policías municipales y elementos de la Guardia Nacional participaron en las labores de rescate y enfriamiento de la zona. Las autoridades pidieron a la población mantenerse alejada y seguir los canales oficiales de información.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que abrió una investigación sobre el hecho y que colaborará con la fiscalía estatal. Al lugar fueron enviados peritos, agentes ministeriales y especialistas en accidentes aéreos.