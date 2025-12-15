Tragedia en Toluca: Los audios antes del accidente de un avión en México y las imágenes de cómo quedó el área

Tragedia en Toluca: Los audios antes del accidente de un avión en México y las imágenes de cómo quedó el área

Audios filtrados revelan los últimos segundos antes del accidente aéreo en Toluca. La comunicación entre piloto y torre de control muestra la tensión vivida en cabina.

César Pérez Marroquín

Aerial view of emergency services working to extinguish a fire caused by the crash of a Cessna Citation aircraft that struck an industrial warehouse in the Santa Maria Totoltepec neighborhood near Toluca International Airport in Mexico state on December 15, 2025. A small plane crashed shortly before reaching the airport in the central Mexican city of Toluca, killing at least four people, local Red Cross and authorities said. (Photo by MARIO VAZQUEZ / AFP)

Bomberos del Estado de México sofocan los últimos focos del incendio provocado por el desplome de la aeronave. (Foto Prensa Libre: AFP)

Un jet privado con matrícula XA-PRO, que había salido de Acapulco con destino a Toluca, México, se estrelló este lunes 15 de diciembre cerca del Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT), en el Estado de México. La tragedia, que dejó siete fallecidos, quedó registrada en audios que revelan la tensión de la tripulación antes del impacto.

La aeronave, en la que viajaban ocho pasajeros y dos tripulantes, impactó contra una bodega e incendió el área, según confirmó Protección Civil estatal. El fuego fue controlado por los cuerpos de socorro.

Adrián Hernández, coordinador de esa institución, informó que hasta el momento se han localizado siete cuerpos en el lugar del accidente. En un informe inicial se había confirmado la muerte de seis personas.

Segundos antes del accidente, uno de los pilotos logró comunicarse con la torre de control. En una de las grabaciones se escucha la frase: “Estamos desplomando, papa romeo oscar”, en alusión a la matrícula de la aeronave.

Medios locales informaron que entre los fallecidos habría tres menores de edad, de 2, 4 y 9 años, aunque las identidades no han sido confirmadas oficialmente.

Operativo e investigación

Bomberos, personal del Servicio de Urgencias del Estado de México (SUEM), policías municipales y elementos de la Guardia Nacional participaron en las labores de rescate y enfriamiento de la zona. Las autoridades pidieron a la población mantenerse alejada y seguir los canales oficiales de información.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que abrió una investigación sobre el hecho y que colaborará con la fiscalía estatal. Al lugar fueron enviados peritos, agentes ministeriales y especialistas en accidentes aéreos.

ESCRITO POR:

César Pérez Marroquín

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y de medioambiente con 25 años de experiencia.

ACAN-EFE

ACAN-EFE

