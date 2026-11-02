Revelan los nombres de las nueve personas que murieron en un accidente aéreo en Florida, entre ellas dos niños

Las nueve personas que murieron el domingo 1 de noviembre en un accidente aéreo en el condado de Palm Beach, Florida, Estados Unidos, fueron identificadas en publicaciones difundidas por Fox News. Entre las víctimas figuran una familia de cuatro integrantes, incluidos dos niños de 4 y 2 años, una pareja de amigos de la familia, una niñera y los dos pilotos de la aeronave.

El avión, un Learjet 60, se estrelló en una zona residencial cercana al barrio de Cresthaven y se incendió tras el impacto. El accidente también obligó a evacuar a unas 400 personas de una comunidad predominantemente hispana, según la agencia EFE.

De acuerdo con la información divulgada, entre los fallecidos se encuentran Adam Robinson, de 45 años; Helen Sharp, de 40; y los niños Emma Robinson, de 4, y Charlie Robinson, de 2, quienes integraban la familia que viajaba en la aeronave.

También fueron identificados Rachael Reed y Charmi Fehr, señalados como amigos de la familia, así como Anita María Cetina, quien trabajaba como niñera.

Los otros dos fallecidos eran los pilotos Nathalia Gadelha Filgueiras, de 20 años, y Jeff Gregory, de 55.

La copiloto de 20 años obtuvo su licencia a los 17

Entre las víctimas se encontraba Nathalia Gadelha Filgueiras, una joven estadounidense de origen brasileño que había comenzado su trayectoria en la aviación durante la adolescencia.

Filgueiras obtuvo su licencia de aviación a los 17 años, incluso antes de conseguir su permiso para conducir automóviles, mientras todavía estudiaba el bachillerato.

En el 2023, la cadena local CBS12 la entrevistó por ese logro. Para entonces, la joven ya había acumulado 88 horas de vuelo.

Su madre, Camila, contó al diario New York Post que Nathalia estaba por cumplir 21 años en enero y llevaba nueve meses trabajando como piloto comercial.

"Quería que viviese su sueño, pero sabía que su sueño me la arrebataría", expresó su madre.

"Sabía que un avión me la iba a quitar. Siempre lo supe, pero estaba muy orgullosa de ella. Sé que estaba viviendo su sueño", añadió.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, en inglés) indicó que todavía no había determinado cuál fue el papel de la joven copiloto en los acontecimientos que precedieron al accidente.

El avión reportó hielo y turbulencia antes de estrellarse

El Learjet 60 había despegado del Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom, en Austin, Texas, y se dirigía al Aeropuerto de North Eleuthera, en las Bahamas.

La aeronave se estrelló alrededor de las 12.50 horas del domingo, hora de Florida, en una zona residencial del condado de Palm Beach.

Antes del accidente, la tripulación se comunicó con el Centro de Control de Tráfico de Rutas Aéreas de Miami e informó de condiciones meteorológicas adversas.

Según Tom Chapman, miembro de la NTSB, los pilotos reportaron que volaban a 35 mil pies de altura, equivalentes a unos 10.6 kilómetros, y que experimentaban turbulencia moderada.

También notificaron que la temperatura exterior era de 47 grados centígrados bajo cero y que estaban gestionando la presencia de hielo.

Los investigadores consideran las condiciones meteorológicas uno de los principales aspectos que deben examinar para establecer las causas del accidente.

Investigan si el avión comenzó a desintegrarse en el aire

La NTSB investiga si el Learjet 60 comenzó a desintegrarse antes de impactar contra el suelo.

"Tenemos algunos indicios de que la aeronave estaba rompiéndose antes del impacto, y parte de esto aún está por determinarse. Es posible que encontremos partes de la aeronave a cierta distancia del lugar exacto del impacto", explicó Chapman durante una rueda de prensa.

El investigador señaló que todavía no se han establecido las causas del accidente y que los peritos continúan examinando las evidencias.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran que la aeronave se convirtió en una enorme bola de fuego tras impactar contra el suelo. El accidente también dejó un cráter en el pavimento.

Las autoridades locales informaron de que el impacto afectó una zona con 77 casas rodantes y obligó a desplazar a unas 400 personas, de las cuales 40 permanecían en albergues.

El comisionado del condado de Palm Beach, Joel Flores, explicó que buscan que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, declare una emergencia para atender las consecuencias del accidente.

"Desafortunadamente, estas personas han sido desplazadas de sus hogares porque es una escena del crimen y están (los peritos) recolectando toda la evidencia que ellos puedan, la comunidad es primariamente hispana, entonces los estamos ayudando a regresar a lo normal", declaró Flores.

Mientras continúan las investigaciones para determinar qué provocó la caída del avión, las autoridades federales aún deben confirmar formalmente la identidad de las nueve víctimas.

Nine people were killed when a business jet that departed from Texas heading to the Bahamas crashed in a Palm Beach County, Florida neighborhood on Sunday. Their families released a joint statement on Monday, sharing a little bit about the individuals who were tragically lost in the incident. https://t.co/IBcgrkeVk5 (1/2) — CBS News (@CBSNews) November 3, 2026

NEW: The victims of the tragic Florida plane crash have now been identified: Adam Robinson, 45 Helen Sharp, 40 Emma Robinson, 4 Charlie Robinson, 2 Rachael Reed Charmi Fehr Anita Maria Apellido Cetina Nathalia Gadelha Filgueiras, 20 Jeff Gregory, 55 A family of four, including two young children, was among the nine people killed when a private jet crashed into a Florida neighborhood and erupted into a massive fireball. The Learjet, piloted by an aspiring commercial pilot, was traveling from Austin to the Bahamas when the crew reported ice and turbulence before the aircraft entered a devastating descent. Investigators are now examining what happened in the final moments before the crash, including evidence that the jet may have started breaking apart before impact. Learn more about the victims of this tragedy: https://t.co/eYcFu6qbF7 — Fox News (@FoxNews) November 3, 2026

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