El Congreso llega a la recta final de su trabajo sin definir de manera técnica dos proyectos que están entre las prioridades del Ejecutivo, y que podrían ser impulsados de urgencia nacional en las últimas sesiones.

Uno de esos temas es el Presupuesto del 2027, solicitado con un monto de Q192 mil millones, y el cual tiene el Congreso tiene para aprobar hasta el próximo 30 de noviembre.

El segundo tema es la iniciativa 6688, que busca una nueva Ley de Contrataciones Públicas, una propuesta que apenas la semana pasada era impulsada por el oficialismo y sugería conocerla de urgencia nacional.

Los dos temas están llegando a las últimas sesiones para su aprobación sin un dictamen jurídico y técnico, y siendo desconocidos los detalles de las propuestas para la mayoría de legisladores.

A la presión se suman pronunciamientos públicos de académicos, tanques de pensamiento y sectores empresariales, que han llamado a la reflexión de los diputados y piden una evaluación profunda en los dos temas antes de aprobarlos.

Paul Boteo, analista de la Fundación Libertad y Desarrollo, explicó cuáles son los grandes riesgos que corre el país en que caso de que estos proyectos se aprueben de manera urgente. Advierte que hacerlo confirma que se han dado paso a vacíos o errores intencionales.

Los riesgos

¿Cómo ve el panorama legislativo con dos temas tan importantes para el país, y que todavía no cuentan con dictamen?

Creo que hay un incentivo muy poderoso de parte de los diputados de aprobar el presupuesto como fue planteado por el Ejecutivo, sobre todo por los incrementos tan grandes que se están dando.

Es un año electoral, creo que sí se quiere utilizar el presupuesto para ganar votos, y los diputados, junto con algunas bases que puedan tener los alcaldes, quieren sacar su tajada del presupuesto para poderlo utilizar en el contexto electoral; ese es el incentivo más poderoso.

La facción oficial que responde al presidente Arévalo la lideran los diputados José Carlos Sanabria y Victoria Palala. Fotografía: Movimiento Semilla.

Por otra parte, están las advertencias, los llamados a la reflexión por parte de muchísimas organizaciones de la sociedad civil; podríamos decir que casi al unísono, todos se han opuesto -a la aprobación del Presupuesto- por lo que representa el peligro macroeconómico para el mediano plazo.

Vamos a ver qué pesa más, si es ese incentivo perverso que puedan tener diputados, alcaldes, o si es la atención a la prudencia, a la responsabilidad, a la racionalidad que están haciendo las organizaciones de la sociedad civil.

El aprobar el Presupuesto de la forma en que lo han hecho otros años, porque a eso pareciera que apunta, por urgencia nacional y sin discutir, también les representaría un costo muy alto.

Creo que se mostraría un rechazo muy fuerte hacia una aprobación del presupuesto, con las mismas mañas o con esas prácticas cuestionables que se han dado en el pasado. Eso es lo que se tiene que poner en la balanza; vamos a ver qué pesa más.

Presupuesto nacional

¿Qué riesgos ve con una aprobación por urgencia nacional para el Presupuesto 2027?

El riesgo más grande es que sea un bolsón enorme de corrupción. Entre más grandes son los presupuestos en Guatemala, dado que tenemos un estado con pocos controles, con pocos contrapesos, cada quetzal que se adiciona es prácticamente una posibilidad enorme de que se pueda gastar una gran parte, o una gran proporción de ese quetzal en corrupción.

Quienes hoy son oficialistas lo señalaban en el pasado, cuando eran oposición, y no han hecho absolutamente nada por cambiar el sistema, y lo único que están haciendo es alimentarlo.

Pero hay una cosa bien importante que se tiene que tomar en cuenta y es el alto rechazo que tiene el Ejecutivo, porque estamos hablando de un 78% de desaprobación hacia el Ejecutivo, y hay un 72% de desaprobación hacia el Congreso, eso es lo que nos dice la encuesta de CID Gallup.

Estamos hablando que han pagado un costo altísimo, un desprestigio altísimo por seguir con las prácticas del pasado, por no cumplir su palabra de hacer una política diferente.

La pregunta que tienen que hacerse -los diputados-, es si van a profundizar ese nivel de rechazo al aprobar un presupuesto utilizando los mismos mecanismos del pasado, pero profundizando aún más el tema de la posibilidad de corrupción, al tener el presupuesto más alto de nuestra historia si se mide como proporción de nuestra economía.

Ley de contrataciones

¿Qué riesgos hay al aprobar de urgencia también cambios a la Ley de Contrataciones?

Yo creo que lo que quieren es utilizar la ley de contrataciones como una forma de justificar ese presupuesto tan criticado, al decir 'este fue el costo que pagamos para tener una nueva ley de contrataciones'.

La van a querer vender como una reforma del Estado que estaba pendiente y que ellos hicieron, y que lograron hacer una de las cuatro reformas que se han mencionado que se tenían que hacer. El tema es que si lo que quieren es ganar percepción, o si lo que quieren es ganar validación hacia la aprobación del presupuesto que se va a tener o que se podría tener, creo que es un error, es una lectura errada de la situación política en la cual se encuentra el Gobierno.

El oficialista José Carlos Sanabria representa al oficialismo en la Comisión de Economía que evalúa la ley de contrataciones. Fotografía: Prensa Libre (Juan Diego González).

Creo que al recibir un rechazo tan grande por parte de la sociedad hacia querer aprobar de forma apresurada esta ley, lo único que se va a percibir es un oportunismo, una enorme irresponsabilidad y una incomprensible urgencia por quererla aprobar sin haber agotado todos los mecanismos de discusión que se puedan tener a la mano.

Yo creo que está cometiendo un error fatal el Ejecutivo, y parece que están en una burbuja en donde no están comprendiendo el nivel de rechazo que están generando en la sociedad.

¿Cuál es la recomendación que dan a los diputados, que tendrán en sus manos la aprobación de estas leyes?

Escuchen al pueblo, porque las encuestas lo que dicen es que tiene un nivel de desaprobación del 72%, y el Ejecutivo del 78%; están en niveles tan altos de desaprobación, aún peor de lo que tenía Alejandro Giammattei.

Si piensan que con eso -aprobar Presupuesto y Ley de Contrataciones- van a ganar simpatías o votos, pues deberían medir mejor su lectura política, porque lo que están cosechando y lo que van a cosechar es un rechazo generalizado, merecido porque están actuando con una irresponsabilidad enorme, sin atender los llamados que han hecho los diferentes tanques de pensamiento y diferentes organizaciones de la sociedad civil.