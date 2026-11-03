¿Quiénes eran Rachael Reed y Charmi Fehr, las empresarias de Roatán que murieron en el accidente aéreo en Florida?

En el sur de Florida se confirmó que dos de las personas fallecidas en el accidente aéreo del avión privado Learjet 60 eran Rachael Reed y su pareja, Charmi Fehr, propietarias del Arca Roatán Boutique Hotel, ubicado en la playa de West Bay.

Según Infobae, ambas empresarias viajaban como amigas cercanas de la familia del empresario Adam Robinson, quien también perdió la vida junto a su esposa y sus dos hijos en el accidente del domingo 1 de noviembre del 2026.

Quiénes eran las empresarias y su vínculo con el vuelo del Learjet 60

Rachael Reed desarrollaba sus actividades profesionales entre Austin, Texas, y Honduras, donde lideraba el proyecto turístico junto a Charmi Fehr.

De acuerdo con reportes de medios estadounidenses, ambas formaban parte del círculo cercano del empresario Adam Robinson, de 45 años, con quien viajaban a bordo del Learjet 60, que tenía como destino las Bahamas.

En el vuelo también viajaban la esposa de Robinson, Helen Sharp, sus dos hijos pequeños, Emma y Charlie, y la niñera Anita Maria Cetina, además de los dos tripulantes.

El impacto del accidente y el legado de su proyecto hotelero

El avión privado se estrelló en una zona residencial del condado de Palm Beach tras despegar de Texas, lo que provocó una explosión, daños materiales y la evacuación preventiva de unos 600 residentes.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) y la Administración Federal de Aviación (FAA) comenzaron las investigaciones para esclarecer las causas del accidente, en el que murieron las nueve personas a bordo. La noticia enlutó al sector turístico hondureño.

El Arca Roatán Boutique Hotel, inaugurado bajo su concepto actual en diciembre del 2023 tras la transformación del antiguo Island Pearl, se consolidó en una de las zonas más exclusivas de West Bay, con 16 suites y villas orientadas al turismo internacional-