Suspensión de despegues en EE. UU.: cómo puede afectar los vuelos desde y hacia Guatemala y qué pide Aeronáutica Civil

La suspensión de despegues en los aeropuertos de Estados Unidos, ordenada este viernes 13 de noviembre por la Administración Federal de Aviación (FAA), ha afectado hasta el momento a tres vuelos en Guatemala, según confirmó la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

Pablo Castillo, vocero de la DGAC, informó que los vuelos afectados son el American 1013, American 2395 y UPS 371. Sin embargo, no se revelaron detalles sobre los itinerarios de cada uno ni se precisó si corresponden a operaciones de llegada o salida del país.

La DGAC advirtió en un comunicado que la disposición estadounidense puede generar retrasos y cambios en algunos vuelos de llegada y salida desde y hacia Estados Unidos, mientras las autoridades de ese país mantengan la restricción.

La medida establece que todos los vuelos programados para despegar de aeropuertos estadounidenses deben permanecer en tierra hasta nuevo aviso. En cuanto a los vuelos internacionales con destino a Estados Unidos, la FAA indicó que serán gestionados caso por caso.

Esto significa que las operaciones aéreas entre Guatemala y Estados Unidos están sujetas a las disposiciones de las autoridades estadounidenses, tanto para los vuelos que deben salir de Guatemala como para aquellos que tienen previsto ingresar en su territorio.

Por el momento, la DGAC únicamente ha confirmado tres vuelos afectados en Guatemala y no ha proporcionado información sobre otros posibles cambios en las operaciones aéreas.

¿Qué deben hacer los pasajeros que viajan entre Guatemala y Estados Unidos?

Ante la suspensión de despegues, la DGAC recomendó a los pasajeros que tienen vuelos programados desde Guatemala hacia Estados Unidos, o en sentido contrario, consultar con sus aerolíneas el estado de sus itinerarios antes de dirigirse al aeropuerto.

La institución también pidió mantener la calma y evitar la difusión de rumores, especulaciones e información que no haya sido confirmada por las autoridades.

La DGAC aseguró que mantiene comunicación con las autoridades aeronáuticas y que continuará proporcionando información conforme reciba datos verificados.

¿Qué provocó la suspensión de los despegues en Estados Unidos?

La FAA ordenó detener los despegues en todos los aeropuertos estadounidenses debido a un problema de comunicación que afecta a los centros de control del tráfico aéreo.

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, explicó en su cuenta de X que la suspensión responde a "un problema de comunicación que afecta a todos los centros de control de tráfico aéreo en ruta".

Duffy agregó que los técnicos de la FAA investigan la incidencia para determinar el origen de la interrupción.

La autoridad aeronáutica estadounidense explicó, mediante una notificación del Centro de Mando del Sistema de Control de Tráfico Aéreo, que la suspensión se decretó por "circunstancias extraordinarias y por motivos de seguridad".

El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, descartó que la paralización de los despegues esté relacionada con un ataque terrorista y atribuyó la situación a "una interrupción en las telecomunicaciones".

"No hay motivo para que el público sienta temor ni se preocupe por sus seres queridos; esto no es otro 11 de septiembre (en referencia a los atentados contra Estados Unidos de 2001)", explicó Mullin a periodistas en la Casa Blanca.

Aeropuertos estadounidenses registran retrasos

La suspensión de despegues también ha provocado retrasos en algunos de los aeropuertos con mayor tráfico de Estados Unidos.

Según los datos de FlightAware proporcionados este viernes, el aeropuerto de Chicago registraba 395 retrasos; el de Atlanta, 385; Dallas-Fort Worth, 327; Denver, 284, y Los Ángeles, 266.

También se reportaban retrasos en San Francisco, con 249; LaGuardia, en Nueva York, con 228; Orlando y el aeropuerto John F. Kennedy, ambos con 199, y Boston, con 189.

Estados Unidos tiene uno de los sistemas de transporte aéreo más activos del mundo. Según las cifras proporcionadas, la FAA gestiona un promedio de más de 45 mil vuelos diarios y presta servicio a unos 2.9 millones de pasajeros de aerolíneas.

Hasta el momento, las autoridades guatemaltecas no han informado cuándo podrían normalizarse las operaciones de los tres vuelos afectados en el país.

Con información de EFE

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