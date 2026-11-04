¿Cómo dejará el mundo de depender del petróleo? Brasil propone una hoja de ruta para la próxima década

Hace tres años, en Dubái, el mundo alcanzó un acuerdo histórico para dejar de quemar combustibles fósiles. Sin embargo, la forma en que las naciones deberían abordar esa tarea titánica de frenar el cambio climático quedó, en gran medida, sin resolver.

Brasil, anfitrión de la cumbre climática COP30 de las Naciones Unidas del año pasado, ahora está tratando de responder a esa pregunta. El pasado martes presentó una hoja de ruta para ayudar a los países a que sus economías dejen de depender del petróleo, el gas y el carbón durante la próxima década. La idea es evaluar cuán dependientes son las economías de las exportaciones e importaciones de combustibles fósiles y, a partir de ahí, diseñar soluciones a la medida para eliminarlos gradualmente.

“Necesitamos avanzar en esta agenda”, dijo Ana Toni, economista y directora ejecutiva de la COP30, en una entrevista. “Todos los países deben empezar ahora mismo”.

Desde Dubái, los países han discutido sobre qué significa realmente el cambio de los combustibles fósiles. El gobierno de Arabia Saudita, por ejemplo, un importante exportador de combustibles fósiles, intentó dar marcha atrás en el acuerdo de Dubái al afirmar que el compromiso era solo un componente de un menú “a la carta” para abordar el cambio climático. Más de 80 países pidieron un acuerdo global para adoptar una hoja de ruta en la COP30, pero la iniciativa fracasó debido a una fuerte oposición.

Al final, Brasil, como país anfitrión, se encargó de elaborar planes para la transición de los combustibles fósiles y poner fin a la deforestación. Como tales, son voluntarios y no es necesario que los países los negocien en una cumbre climática de la ONU.

Las tres fases de la hoja de ruta

La hoja de ruta sobre los combustibles fósiles establece tres fases. En la primera, que durará los próximos dos años, se invitará a los países a evaluar su dependencia de las importaciones y exportaciones de combustibles fósiles, así como la capacidad de sus economías para dejar de depender de ellos. Posteriormente, cada país se clasificará en una de una docena de "arquetipos" —que van desde los pioneros hasta aquellos limitados por desafíos fiscales—, los cuales, a su vez, señalan diferentes "palancas" de política que pueden acelerar la transición verde. Esto servirá de base para la COP33 en 2028, fecha en la que está previsto el próximo "Balance Global" de la ONU.

En la segunda fase, los países evaluarán cuánto han avanzado en materia climática y esbozarán qué más pueden hacer para cerrar la brecha con el objetivo del Acuerdo de París de mantener el calentamiento global en 1.5 °C por encima de los niveles preindustriales.

El período final, de 2031 a 2033, se centrará en cómo reducir el suministro de combustibles fósiles, marcando una década desde que los países acordaron por primera vez dejarlos de lado. La hoja de ruta prevé una amplia implementación de medidas para limitar su uso para 2035.

The world is getting hotter, and the need for #ClimateAction has never been more urgent. UNEP will be at #COP31 in Antalya with the latest science and solutions to help cut emissions, tackle extreme heat and build resilience. See what's happening and follow our events: https://t.co/0Os22XXdSw — UN Environment Programme (@UNEP) November 3, 2026

¿Cuáles son los desafíos?

La magnitud del desafío es inmensa. El mes pasado, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) señaló que, para lograr el rebasamiento "más bajo posible" de 1.5 °C, las emisiones tendrían que reducirse un 18 % para 2030 con respecto a los niveles de 2025. Solo cinco países de los 71 evaluados tienen un compromiso activo para eliminar gradualmente los subsidios a los combustibles fósiles, según un informe de la London School of Economics publicado el martes. Países como el Reino Unido, Canadá y Brasil están explorando oportunidades para impulsar la producción de combustibles fósiles.

Las hojas de ruta sobre combustibles fósiles y deforestación se dan a conocer poco más de una semana después de que el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, desafiara las expectativas al asegurar un cuarto mandato, derrotando al escéptico climático Flávio Bolsonaro. Para Toni, el resultado demuestra por qué la transición debe implementarse tanto a nivel nacional como internacional para salvaguardar el progreso.

Brasil registró su tasa de deforestación más baja jamás registrada durante el año pasado. La hoja de ruta sobre la deforestación se centra en cómo medir los niveles de degradación forestal, así como en garantizar que haya financiamiento suficiente para detener y revertir la deforestación para finales de la década.

Turquía será la sede de la COP31, que comienza la próxima semana en la ciudad costera de Antalya. Se espera que las negociaciones se centren en la electrificación y la reducción de las emisiones de metano, más que en la necesidad subyacente de abandonar los combustibles fósiles, ya que el acuerdo final requerirá el consenso de las casi 200 naciones que planean asistir. Aun así, habrá intensos debates paralelos sobre el objetivo general, según Toni.

“Esta es una nueva fase de implementación”, dijo ella refiriéndose al camino para dejar atrás los combustibles fósiles. “No puede ser un tabú”.