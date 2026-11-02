Una nueva guerra con Irán pondría en riesgo los avances de EE. UU. en el estrecho de Ormuz

Estados Unidos destaca los avances logrados en el estrecho de Ormuz, con el propósito de demostrar que semanas de operaciones militares complejas y secretas han permitido recuperar los flujos de petróleo a niveles cercanos a los anteriores a la guerra y reducir una de las principales herramientas de presión de Irán, ante la amenaza de una reanudación de la guerra a gran escala después de las elecciones legislativas estadounidenses de la próxima semana.

El aumento del tráfico marítimo y el bajo porcentaje de buques inutilizados por los ataques iraníes son señales que “demuestran claramente que Estados Unidos y sus socios regionales controlan la vía marítima internacional”, según un comunicado emitido esta semana por el Comando Central de Estados Unidos, en el que se anunció que Brad Cooper, jefe de esa entidad, había visitado el estrecho.

Aunque los aliados de Estados Unidos en el Golfo Pérsico, la industria petrolera y las empresas navieras han acogido favorablemente las operaciones, persisten serias dudas sobre su sostenibilidad ante la intensificación de los ataques iraníes.

Así lo señalaron dos personas con conocimiento del asunto y dos funcionarios occidentales destinados en la región, quienes, al igual que otras fuentes consultadas para este reportaje, hablaron bajo condición de anonimato para compartir información sensible.

También se desconoce si las fuerzas estadounidenses podrán mantener las operaciones en el estrecho y, al mismo tiempo, reanudar los ataques masivos contra territorio iraní después de las elecciones legislativas de Estados Unidos, como ha amenazado el presidente Donald Trump.

Además de aumentar los ataques contra buques, Teherán parece haber modificado sus objetivos en las últimas semanas. Ahora apunta cada vez más a las salas de máquinas para inutilizar las embarcaciones, en lugar de limitarse a dañarlas, según una de las fuentes, cercana al sector naviero.

Datos de las Naciones Unidas muestran que dos barcos se han hundido este mes como consecuencia de ataques iraníes.

Operaciones militares para proteger el tráfico petrolero

Las operaciones estadounidenses que han permitido el fuerte aumento de las exportaciones de petróleo figuran entre las más complejas de la guerra, según un funcionario europeo de seguridad y dos personas con conocimiento del asunto.

Las fuerzas estadounidenses han integrado sistemas de defensa aérea, aviones de combate, drones y buques de guerra para brindar protección en distintas capas a las embarcaciones que atraviesan el estrecho, donde enfrentan ataques iraníes que representan riesgos muy superiores a los habituales para las tripulaciones.

El funcionario europeo comparó las operaciones con la creación de una “burbuja” de protección que se desplaza por el estrecho junto con los buques.

Los ataques iraníes han convertido octubre en el mes más violento en esta vía marítima desde el inicio de la guerra.

Al menos 25 barcos han sido alcanzados en el estrecho durante octubre, según datos recopilados por el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido, un organismo de vigilancia marítima vinculado con las fuerzas armadas británicas.

Sin embargo, las exportaciones de petróleo también han aumentado considerablemente durante el mismo período.

Aunque las cifras varían, la firma de análisis marítimo Kpler determinó que el promedio diario de exportaciones de petróleo alcanzó los 14 millones de barriles durante la semana que terminó el 18 de octubre, aproximadamente el 80% de los niveles anteriores a la guerra.

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La recuperación ha sido notable. En julio, los promedios diarios durante un período de siete días llegaron a caer hasta los 7 millones de barriles.

El Comando Central de Estados Unidos no publica promedios diarios, pero indicó que, “desde el verano”, las exportaciones de petróleo a través del estrecho habían alcanzado los 1,500 millones de barriles.

Según una persona con conocimiento del asunto, la 82.ª División Aerotransportada del Ejército de Estados Unidos lidera la misión y dirige un centro de operaciones conjuntas en los Emiratos Árabes Unidos.

La Embajada de los Emiratos Árabes Unidos en Washington no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre la participación del país en las operaciones de Ormuz.

Al menos 30 barcos diarios han transitado por el estrecho en lo que va del mes, según dos personas con conocimiento del asunto.

El Comando Central de Estados Unidos ha divulgado poca información sobre las medidas de protección del tráfico marítimo, pero el domingo afirmó que, durante los últimos seis meses, más de 3,000 buques comerciales han atravesado esta vía.

En un video publicado el viernes en redes sociales, Cooper habló sobre su visita al estrecho y afirmó que observó la reanudación del tráfico marítimo, pero ninguna presencia de la Guardia Revolucionaria de Irán.

“Cuando sobrevolé el estrecho, vi decenas de buques mercantes transitando, de todo tipo: carga, petróleo crudo, gas natural licuado”, declaró.

“No vi a la Guardia Revolucionaria por allí en absoluto”, añadió.

La seguridad marítima sigue siendo frágil

La reanudación del tráfico por el estrecho, que casi se interrumpió durante la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, ha representado un alivio fundamental para los aliados estadounidenses en el Golfo Pérsico y para las industrias naviera y energética.

“Todos lo deseaban”, afirmó una de las personas con conocimiento del asunto, quien mantiene contacto con dirigentes de la industria y funcionarios gubernamentales.

Sin embargo, advirtió que el sector privado y los aliados estadounidenses en la región consideran la iniciativa una medida imperfecta y temporal.

Los dos funcionarios occidentales destinados en la región indicaron haber escuchado preocupaciones similares sobre las operaciones en el estrecho.

Desde que Estados Unidos intensificó sus operaciones en agosto, siete marineros han muerto y 18 han resultado heridos, según datos de las Naciones Unidas.

El nivel de riesgo es tan alto que casi todos los buques dispuestos a realizar la travesía son de propiedad y operación estatal.

La mayoría de las empresas privadas siguen negándose a utilizar el estrecho, incluso bajo protección estadounidense, según las fuentes consultadas.

“La situación es completamente insostenible”, declaró uno de los funcionarios occidentales destinados en la región.

Aunque el tráfico marítimo para exportar petróleo ha aumentado, pocos buques que transportan gas natural licuado se han arriesgado a atravesar el estrecho, señaló.

“Si uno de esos buques sufre un impacto, no se trata solo de un derrame de petróleo; es una explosión”, afirmó.

Para Gregory Brew, analista de energía e Irán en Eurasia Group, una consultora de riesgo político, la intensificación de los ataques iraníes contra el transporte marítimo también demuestra los avances estadounidenses en esta vía.

“Estados Unidos ha logrado algo bastante importante al superar el cierre del estrecho por parte de Irán a principios de este año, pero no es suficiente”, dijo, en referencia a los precios de la energía, que se han mantenido altos pese al aumento del tráfico.

Según Brew, Irán ha demostrado que no necesita cerrar completamente el estrecho para mantener elevados los precios, mientras que Estados Unidos ha comprobado que incluso una reapertura parcial no produce el efecto deseado en los mercados energéticos.

“Mientras haya disputa, Irán estará logrando su objetivo”, afirmó.

Un sistema de protección móvil

Kevin Donegan, vicealmirante retirado que fue comandante de la Quinta Flota de la Armada estadounidense en Baréin, tiene una perspectiva diferente sobre las operaciones.

En comparación con las misiones de escolta de las llamadas “guerras de los petroleros” de la década de 1980, las operaciones actuales de Estados Unidos requieren una menor presencia militar y son más ágiles, señaló.

“Durante la guerra de los petroleros, los barcos se alineaban y eran escoltados por numerosos buques de guerra, en grandes convoyes”, explicó.

“Los abríamos paso a la fuerza en grupos. Eso no es lo que está sucediendo ahora”.

Donegan dijo que no podía compartir más detalles sobre las operaciones, pero las describió como “una pieza de superioridad marítima” que puede activarse, desactivarse y trasladarse a los lugares donde los buques son más vulnerables.

“Piensen en ello como un santuario móvil”, dijo.

Cada día, los buques inscritos para realizar la travesía se reúnen frente a las costas de los Emiratos Árabes Unidos y reciben instrucciones que deben seguir.

Entre ellas figura apagar los transpondedores del Sistema de Identificación Automática (AIS, en inglés), que transmiten la ubicación de las embarcaciones mediante señales satelitales y de radio.

Posteriormente, los buques reciben coordenadas que delimitan un paso seguro, con puntos de control identificados mediante el alfabeto fonético de la OTAN.

Una vez que salen del estrecho, transfieren su carga a barcos privados en el Golfo de Omán y regresan al Golfo Pérsico para cargar nuevamente.

Debido a que muy pocos buques están dispuestos a exponerse a los ataques iraníes, prácticamente el mismo grupo de embarcaciones realiza los viajes de ida y vuelta entre ambos golfos.

“Se trata de una flota clandestina de facto”, dijo el funcionario occidental destinado en la región.

La expresión se utiliza para describir a los buques que intentan evadir las sanciones al petróleo ruso e iraní mediante la desactivación del AIS y las transferencias de petróleo entre embarcaciones.

Donegan señaló que las operaciones también parecen cumplir una segunda función: sentar las bases de una futura coalición regional para contrarrestar a Irán.

Como ejemplo, citó el apoyo de los gobiernos de los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait e Irak.

El Gobierno de Trump “tiene que seguir construyendo esta coalición de países que digan que lo que está haciendo Irán no es aceptable”, afirmó.