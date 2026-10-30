Papa León XIV vota en las elecciones de EE. UU.: por qué su participación es inédita

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Papa León XIV vota en las elecciones de EE. UU.: por qué su participación es inédita

El papa León XIV participó por correo en las elecciones de medio mandato de EE. UU., un hecho inédito que confirmó la oficina de prensa del Vaticano.

EFE

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Foto de referencia. El papa León XIV, ciudadano estadounidense, ejerció su derecho al voto por correo en las elecciones de mitad de mandato de Estados Unidos. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

Foto de referencia. El papa León XIV, ciudadano estadounidense, ejerció su derecho al voto por correo en las elecciones de mitad de mandato de Estados Unidos. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

El papa León XIV votó por correo para los comicios de mitad de mandato en Estados Unidos que se celebrarán el próximo 3 de noviembre, confirmó este viernes la oficina de prensa del Vaticano.

León XIV ejerció su derecho al voto como ciudadano de los Estados Unidos “siempre que tuvo la oportunidad”, explicó el Vaticano y por ello se confirmó que, “en consonancia con esta práctica consolidada de participación ciudadana, el papa envió su voto por correo a Chicago“.

“El Santo Padre expresa su convicción respecto al derecho y el deber de los ciudadanos de participar en los procesos democráticos“, añadió el comunicado.

Se trata de la primera vez que se conoce y confirma que un pontífice ejerce el derecho al voto en unas elecciones.

 

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Robert Francis Prevost figura en la lista de personas que solicitaron votar por correo en las próximas elecciones, según reconoció la jefa de gabinete de la oficina del secretario del condado de Will, Kim Fladhammer en el diario Chicago Sun-Times.

De acuerdo con este medio, el pontífice, nacido en Chicago, realizó la solicitud desde el Vaticano el pasado 3 de octubre, justo un mes antes de las elecciones. Prevost está inscrito en el censo electoral de Illinois, pues tiene registrado su domicilio en New Lenox, el domicilio de su hermano.

Además se conoció que Prevost votó en las elecciones generales de 2012, 2014, 2018 y 2024, así como en las primarias republicanas de 2012, 2014 y 2016, y en las primarias demócratas de 2008 y 2010.

El voto del papa se produce en un año en el que han evidenciado sus diferencias con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, respecto a temas como las políticas migratorias o la guerra de Irán.

El papa estadounidense ha criticado abiertamente la ofensiva militar iniciada por EE.UU. e Israel contra la república islámica el pasado 28 de febrero y asegurado que nadie puede impedirle seguir criticando la guerra, mientras que Trump ha llegado a decir que León XIV pone “en peligro a muchos católicos y a muchas personas” porque, si de él dependiera, “estaría bien que Irán tenga un arma nuclear“.

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