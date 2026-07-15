El Vaticano responde a la afirmación estadounidense de que el papa León habla como político

Días después de que el principal diplomático de la administración Trump ante la Santa Sede intentó restar importancia a las críticas del papa León XIV a la guerra de Estados Unidos en Irán, un alto funcionario del Vaticano emitió el lunes recién pasado una inusual refutación pública, argumentando que cuando el Sumo Pontífice habla con firmeza sobre la guerra, los migrantes y otros temas, está oficialmente “proclamando el Evangelio”. El artículo de opinión de Andrea Tornielli, directora editorial del Dicasterio para la Comunicación del Vaticano, se publicó después de que el embajador de Estados Unidos ante la Santa Sede, Brian Burch, intentara presentar las críticas de León XIV a la guerra en Irán no como provenientes del líder espiritual de mil 400 millones de católicos, sino más bien como las del líder político del pequeño estado de la Ciudad del Vaticano.

Por lo tanto, argumentó Burch, las críticas de León XIV deberían analizarse desde una perspectiva política, más que religiosa. “Cuando el Papa actúa como líder soberano de la Santa Sede, está en igualdad de condiciones con los líderes mundiales”, argumentó Burch, un destacado aliado católico del presidente Donald Trump, en una entrevista publicada por The New York Times. El hecho de que el Vaticano se viera obligado a responder a esa afirmación pone en relieve la tensa relación entre León XIV, el primer papa nacido en Estados Unidos, y la Casa Blanca de Trump.

La disputa supone un reto para los altos funcionarios católicos de la administración de Trump, incluido el vicepresidente J. D. Vance: cómo equilibrar las críticas del líder de su fe con su lealtad al presidente Donald Trump, quien se ha irritado por las reprimendas de León XIV. Burch, quien dirigió Catholic Vote, un grupo de presión política que ayudó a elegir a Trump, antes de ser nombrado embajador ante la Santa Sede, ha tratado de minimizar cualquier fricción entre la Casa Blanca y el Vaticano. León XIV también ha intentado evitar dar la impresión de estar enfrentado personalmente con la Casa Blanca, al tiempo que se ha mostrado cada vez más crítico con políticas específicas de la administración.

El Papa, por ejemplo, ha denunciado repetidamente, y con mayor contundencia, la guerra en Irán, criticando al gobierno por afirmar que Dios está de su lado en el conflicto. Durante su reciente viaje a España, León XIV también sostuvo que la campaña militar liderada por Estados Unidos no se ajustaba a la definición de "guerra justa" de la Iglesia. El artículo de opinión de Tornielli, publicado por Vatican News —el medio de comunicación oficial de la Santa Sede—, no mencionaba a Burch por su nombre. Sin embargo, refutaba categóricamente su argumento, calificando de “engañoso” afirmar que el Papa había hablado como líder político y no como cabeza de la Iglesia Católica.

“Cualquier glorificación o exageración del papel del Papa como jefe de Estado, cualquier énfasis en la importancia de este papel, es… engañoso porque se produce a expensas de su única y verdadera misión como pastor universal”, escribió Tornielli. “Incluso cuando habla de guerra y paz, migración o cómo seguir siendo humanos en la era de la inteligencia artificial, el sucesor de Pedro sigue siendo, ante todo, un líder espiritual”, escribió también Tornielli.

El año pasado, León XIV también criticó la represión del gobierno contra los migrantes, calificándola de "inhumana". Tornielli argumentó que era evidente que cuando el Papa hace tales comentarios, siempre lo hace como líder espiritual. “El sucesor de Pedro no habla como jefe de Estado”, escribió Tornielli. “Simplemente proclama el Evangelio”.