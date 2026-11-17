Los diputados decidieron ampliar la exoneración de los impuestos relativos para la compra de la gasolina regular, gasolina superior y el diésel, para tratar de mantener la estabilidad en los costos de los combustibles para el primer semestre del 2027, el año electoral.

La medida que suspende el pago del Impuesto a la Distribución de Petróleo Crudo y Combustibles Derivados del Petróleo (IDP); y el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a la importación y venta de combustibles, concluía este 31 de diciembre.

Pero antes de llegar a esa fecha y que los congresistas entrarán al segundo periodo de receso, que comienza este 1 de diciembre, optaron por ampliar la exoneración de los impuestos para mantener el beneficio.

Los ciudadanos continuarán con la estabilidad que han tenido los combustibles hasta el próximo 30 de junio de 2027, pocos días después de la primera vuelta a elecciones generales que está prevista para el 27 de junio.

La iniciativa que se convirtió en el decreto 31-2026 con el voto a favor de 144 diputados, fue presentada por congresistas de distintos bloques, incluidos integrantes de la Junta Directiva del Congreso, siendo estos Juan Carlos Rivera, Elmer Palencia y Nery Ramos.

Fuentes legislativas informaron que desde hace algunos días un grupo de diputados optó por conseguir los acuerdos para modificar el decreto 22-2026, que permitió una estabilidad en el costo de los combustibles.

Siendo esta una propuesta que nació desde el Congreso, alejada del paquete de iniciativas de ley que el presidente Bernardo Arévalo habría negociado en las últimas plenarias para conseguir su aprobación de urgencia nacional bajo las negociaciones políticas del presupuesto 2027, pero la moción para que se aprobara de urgencia nacional fue presentada por el oficialista, José Carlos Sanabria.