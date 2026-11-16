Los precios de los combustibles en Guatemala mantienen una tendencia descendente y suman una tercera semana consecutiva de reducciones. Esta evolución comienza a reflejarse en los precios que pagan los consumidores, especialmente en las gasolinas regular y superior, que en algunas estaciones ya se acercan a los valores registrados al inicio de 2026, antes de las presiones derivadas del conflicto geopolítico sobre el mercado internacional del petróleo.

De acuerdo con el monitoreo publicado por el Ministerio de Energía y Minas (MEM), al 16 de noviembre el precio promedio por galón en modalidad de autoservicio se ubicó en Q40.51 para el diésel, Q29.55 para la gasolina regular y Q32.07 para la superior.

No obstante, estos valores no necesariamente coinciden con los que encuentran los consumidores en todas las estaciones de servicio. En un monitoreo realizado por Prensa Libre en diferentes expendios se identificaron precios más bajos: el galón de diésel a Q39.69, la gasolina regular a Q28.49 y la superior a Q30.99, también en modalidad de autoservicio.

¿Por qué hay diferencias entre los precios del MEM y los de las estaciones?

La diferencia se explica porque los valores publicados por el MEM corresponden a promedios de referencia, mientras que cada estación puede establecer sus propios precios de acuerdo con sus condiciones de operación y competencia.

Estas variaciones responden al esquema de libre mercado que rige en Guatemala, en el que los expendios pueden ajustar sus precios según sus costos y las condiciones de competencia. Por esa razón, el monto que paga cada consumidor puede cambiar dependiendo de la estación y de su ubicación.

En ese sentido, el monitoreo de Prensa Libre encontró que el galón de diésel se cotizaba Q0.82 por debajo del promedio del Ministerio. En tanto, la diferencia fue de Q1.06 para la gasolina regular y de Q1.08 para la superior.

Comparación de precios por galón al 16 de noviembre de 2026, en modalidad autoservicio

Combustible Promedio MEM Monitoreo de Prensa Libre Diferencia Diésel Q40.51 Q39.69 Q0.82 Gasolina regular Q29.55 Q28.49 Q1.06 Gasolina superior Q32.07 Q30.99 Q1.08

Gasolinas se acercan a los precios de enero, a excepción del diésel

La comparación con los precios del 31 de enero de 2026 permite observar cómo ha evolucionado cada combustible desde el inicio del año.

En ese momento, antes de las presiones que el conflicto geopolítico trasladó al mercado internacional, el galón de gasolina superior se cotizaba en Q28, la regular en Q27 y el diésel en Q25.59.

Al contrastar esos valores con los precios encontrados por Prensa Libre el 16 de noviembre, las gasolinas muestran una mayor cercanía a los niveles de enero. La superior se ubica Q2.99 por encima de aquel precio, mientras que la regular registra una diferencia de Q1.49 por galón.

El comportamiento del diésel, sin embargo, es distinto. Aunque también ha registrado reducciones durante las últimas semanas, su precio todavía se encuentra Q14.10 por encima del valor de enero, al cotizarse en Q39.69 en el monitoreo de Prensa Libre.

De esta manera, mientras las gasolinas comienzan a recuperar los niveles que tenían antes de las presiones internacionales, y que aún se mantienen, el diésel continúa mostrando una brecha más amplia y es el combustible que todavía mantiene el mayor encarecimiento frente al inicio de 2026.

Exoneración temporal de impuestos incide en reducción en el precio de los combustibles

A las variaciones del mercado internacional también se suma el efecto de las medidas tributarias vigentes en Guatemala. El Decreto 22-2026 estableció una exoneración temporal del impuesto al valor agregado (IVA) y del impuesto a la distribución de petróleo crudo y combustibles derivados del petróleo (IDP), la cual está vigente del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2026.

Por ello, el MEM ha explicado durante este año que tanto los aumentos como las reducciones en los precios de los combustibles en Guatemala responden a varios factores. Entre ellos figuran las condiciones del mercado internacional, que inciden en los costos de importación, así como las medidas tributarias vigentes.