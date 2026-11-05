Gasolinas en Guatemala: bajan los precios durante la semana y esto costará el galón el 6 de noviembre

Los precios de los combustibles en Guatemala continuaron a la baja durante la primera semana de noviembre. Esta tendencia se refleja en los registros del Ministerio de Energía y Minas (MEM), que reportan nuevos descensos en el diésel y las gasolinas regular y superior para el viernes 6 de noviembre, en la modalidad de autoservicio.

De acuerdo con los datos de la institución, entre el martes 3 y el viernes 6 de noviembre, el precio promedio del galón de diésel pasó de Q42.14 a Q41.85, lo que representa una reducción de Q0.29. Mientras tanto, la gasolina regular disminuyó Q0.53, al pasar de Q31.36 a Q30.83.

Sin embargo, las reducciones no se limitan a los últimos días. Al comparar los precios con los registrados el 31 de octubre, se observa que la gasolina regular acumula una disminución de Q1.24 por galón, al pasar de Q32.07 a Q30.83. Por su parte, la superior bajó Q1.11, de Q34.49 a Q33.38. Por su parte, el precio promedio del diésel bajó Q0.32 por galón, al pasar de Q42.17 a Q41.85 en modalidad de autoservicio.

Este comportamiento mantiene una tendencia similar a la observada en semanas anteriores: las gasolinas concentran las mayores reducciones por galón, mientras que el diésel presenta descensos más moderados.

Así terminarán los precios esta semana

Con los nuevos valores reportados por el MEM para este viernes 6 de noviembre, los precios promedio de referencia en la modalidad de autoservicio quedan de la siguiente manera:

Diésel: Q41.85 por galón.

Q41.85 por galón. Gasolina regular: Q30.83 por galón.

Q30.83 por galón. Gasolina superior: Q33.38 por galón.

De esta manera, los tres combustibles llegan al cierre de la primera semana de noviembre con precios inferiores a los registrados al comenzar el mes.

Registro de los precios de los combustibles en las modalidades de autoservicio y servicio completo, publicado por el Ministerio de Energía y Minas (MEM).

¿Qué influye en los precios de los combustibles en Guatemala?

Al consultar sobre el comportamiento de los precios, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) recalca que Guatemala depende de las importaciones para abastecerse de derivados del petróleo. Por ello, las variaciones del mercado internacional también inciden en los costos de adquisición y, posteriormente, en los precios locales.

A este contexto se suma el Decreto 22-2026, que estableció una exoneración temporal del impuesto al valor agregado (IVA) y del impuesto a la distribución de petróleo crudo y combustibles derivados del petróleo (IDP). La medida está vigente del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2026.

Por lo tanto, el comportamiento de los precios en el país debe analizarse considerando tanto las condiciones del mercado internacional como el efecto de las disposiciones tributarias vigentes.