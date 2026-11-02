Gasolinas bajan hasta Q3.82 en Guatemala: estos son los precios al 2 de noviembre

Los precios de las gasolinas acumularon las mayores reducciones entre el 1 de octubre y el 2 de noviembre, mientras que el diésel mostró una variación más moderada.

A poco más de un mes de la entrada en vigor del Decreto 22-2026, que estableció la exoneración temporal del IVA y el IDP a los combustibles, los precios también han reflejado las variaciones del mercado internacional, según informó el Ministerio de Energía y Minas (MEM).

En este período, las gasolinas registraron las mayores reducciones, mientras que el diésel mostró un comportamiento más estable. De acuerdo con los registros de la institución, entre el 1 de octubre y el 2 de noviembre, la gasolina regular acumuló una baja de Q3.82 por galón y la superior de Q2.70.

Al comenzar noviembre, los precios promedio en modalidad de autoservicio se ubicaron en Q42.43 por galón de diésel, Q31.71 de gasolina regular y Q34.35 de superior. Además, los tres productos registraron nuevas disminuciones respecto del día anterior.

Este comportamiento permite observar cómo han evolucionado los precios desde el 1 de octubre, fecha en que entró en vigor el decreto, y cuáles son los valores que encuentran actualmente los consumidores en las estaciones de servicio.

Cuánto han bajado los combustibles durante octubre

La comparación entre los precios promedio del 1 de octubre y los registrados el 2 de noviembre muestra diferencias importantes entre los productos.

La gasolina regular pasó de Q35.53 a Q31.71 por galón, una reducción de Q3.82. En el caso de la gasolina superior, el precio disminuyó de Q37.05 a Q34.35, equivalente a Q2.70 menos.

Por su parte, el diésel mostró un comportamiento más estable, al pasar de Q42.62 por galón el 1 de octubre a Q42.43 el 2 de noviembre, una reducción de apenas Q0.19. Este precio se mantiene prácticamente en el nivel anunciado por el Gobierno al inicio de la vigencia del decreto, a diferencia de las gasolinas, que acumularon rebajas más pronunciadas durante el período.

Tipo de combustible 1 de octubre 2 de noviembre Variación Diésel Q42.62 Q42.43 -Q0.19 Regular Q35.53 Q31.71 -Q3.82 Superior Q37.05 Q34.35 -Q2.70 Elaboración propia con información de MEM, precios promedio por galón en modalidad de autoservicio.

Precios en estaciones de servicio pueden estar por debajo del promedio del MEM

Aunque el MEM reportó nuevas reducciones en los precios promedio de los combustibles al 2 de noviembre, un monitoreo realizado por Prensa Libre identificó estaciones de servicio que ofrecen precios incluso más bajos que los publicados por la institución.

En modalidad de autoservicio, algunas estaciones comercializaban el galón de diésel entre Q41.65 y Q41.99, frente al promedio nacional de Q42.43 reportado por el MEM. En la gasolina regular, los precios observados oscilaron entre Q30.69 y Q31.69, por debajo del promedio de Q31.71, mientras que la superior se encontró entre Q33.19 y Q33.69, frente a los Q34.35 reportados por el Ministerio.

Estas diferencias responden a que en Guatemala existe libre competencia en la comercialización de combustibles, por lo que los precios no son uniformes y cada estación puede establecer sus propias tarifas. Tanto las autoridades del MEM como representantes del sector han explicado que esta dinámica puede permite a las estaciones de servicio ajustar sus precios.

Qué explica la baja de los combustibles y qué se espera para esta semana

El viernes 30 de octubre, el MEM informó, mediante un video publicado en sus canales oficiales, que los combustibles registraban reducciones en el país debido a variaciones en el mercado internacional.

Al consultar al Ministerio el 2 de noviembre sobre las nuevas bajas y las perspectivas para los próximos días, confirmó que los precios responden al comportamiento del mercado internacional. Además, explicó que no es posible establecer cuánto tiempo podría mantenerse esta tendencia, ya que Guatemala importa el 100% de los productos derivados del petróleo y, por lo tanto, los precios locales dependen de las condiciones del mercado externo.

En ese sentido, Heydy Valeska Godínez, jefe del Departamento de Análisis de la Dirección de Hidrocarburos, explicó que las próximas variaciones dependerán de cómo evolucionen las cotizaciones internacionales, por lo que todavía no es posible anticipar si los combustibles continuarán bajando o si sus precios se mantendrán estables.

En el ámbito internacional, este lunes el portavoz de la Cancillería iraní, Esmail Baqai, informó que Irán planteó reabrir el estrecho de Ormuz en un plazo de dos días, si Estados Unidos acepta sus condiciones. Este paso marítimo es estratégico para el transporte mundial de petróleo, por lo que cualquier cambio en su operación podría influir en las expectativas del mercado energético.