Precios de combustibles en Guatemala suben entre el 12 y 15 de octubre: ¿qué se prevé para los próximos días?

Los precios de los combustibles registraron nuevas alzas entre el 12 y 15 de octubre, según las publicaciones del Ministerio de Energía y Minas (MEM), luego de varios días de relativa estabilidad tras la entrada en vigor de la exención del IVA e IDP.

De acuerdo con información compartida por MEM atribuye el incremento del diésel a factores internacionales, aunque todavía no prevé una tendencia definida para los próximos días.

La exención tributaria comenzó a aplicarse el 1 de octubre del 2026. Ese día, en la modalidad de autoservicio, el galón de gasolina superior se reportó en Q37.05, el de regular en Q35.53 y el de diésel en Q42.62.

Durante los días siguientes, los precios disminuyeron y se mantuvieron relativamente estables. Entre el 2 y el 11 de octubre, las variaciones fueron pequeñas, con valores cercanos a lo esperado.

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Sin embargo, desde el 12 de octubre comenzaron a registrarse nuevos incrementos, principalmente en el diésel, cuyo precio aumentó Q1.03 por galón al 14 de octubre. Aunque las gasolinas también subieron durante los últimos días, sus precios aún se mantienen por debajo de los registrados el 1 de octubre.

La gráfica muestra la evolución diaria de los precios de los combustibles en modalidad de autoservicio del 1 al 15 de octubre de 2026, según los registros publicados por el MEM. (Captura de pantalla tomada el 14/10/2026)

¿Qué explica las nuevas alzas en los combustibles?

Heydy Godínez, jefa del Departamento de Análisis de la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas (MEM), indicó que el incremento del diésel responde a los precios internacionales, relacionados con la guerra en Medio Oriente, los ataques de Ucrania a Rusia y la reducción de la oferta.

La funcionaria también recordó que, bajo la libertad de mercado, los precios de las gasolinas pueden variar. Según explicó, desde la entrada en vigor del Decreto 22-2026, la obligación establecida es aplicar la exención de impuestos.

La medida tributaria, por lo tanto, no establece precios fijos para las estaciones de servicio.

¿Los precios ya superan las estimaciones del Gobierno?

En el sitio web del MEM, ya se publican los precios de los combustibles al 15 de octubre con las estimaciones oficiales anunciadas al aplicar la exención, se observa que las gasolinas superiores y regular ya están por encima de esos valores, mientras que el diésel todavía se mantiene ligeramente por debajo.

Combustible Precio estimado por el Gobierno el 1 de octubre (autoservicio) Precio previsto para el 15 de octubre (autoservicio) Gasolina superior Q36.24 Q36.54 Gasolina regular Q34.96 Q35.17 Diésel Q42.94 Q42.82

¿Qué puede pasar con los precios en los próximos días?

El Ministerio de Energía y Minas señaló que todavía no es posible establecer una tendencia sobre el comportamiento de los combustibles, por lo que no confirma si las alzas registradas continuarán durante los próximos días.

Por su parte, Enrique Meléndez, presidente de la Asociación Guatemalteca de Exportadores de Gasolina (AGEG), explicó a este medio que el incremento de Q1 por galón en el diésel responde a las condiciones del mercado internacional.

“Existe una mayor presión sobre este combustible por restricciones en la oferta, menores inventarios y mayores costos de transporte y refinación”, indicó.

Reporte de precios de los combustibles del 1 al 15 de octubre de 2026, en modalidades de autoservicio y servicio completo, según datos publicados por el MEM. (Captura de pantalla 14/10/2026)

Sobre la posibilidad de nuevos aumentos, Meléndez consideró que todavía es prematuro anticipar una tendencia definitiva, debido a la volatilidad que mantiene el mercado internacional.