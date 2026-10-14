Cómo Ucrania ataca con drones los puntos más vulnerables de las refinerías rusas

El 16 de junio, el ejército ucraniano envió una oleada de drones para atacar una de las refinerías de petróleo mejor defendidas de Rusia, en el extremo sureste de Moscú.

Los videos posteriores al ataque muestran un conjunto de torres muy juntas envueltas en llamas. El objetivo no fue casual: se encuentra en el corazón mismo del proceso de refinación.

La torre en llamas forma parte de un componente conocido en ruso por el acrónimo ELOU-AVT, que significa unidad de desalación eléctrica y destilación atmosférica al vacío.

Los desaladores eléctricos eliminan el agua y la sal del petróleo crudo antes de que entre en las unidades de destilación, que separan el crudo en distintos compuestos, los primeros pasos en el proceso de producción de gasolina y otros combustibles valiosos.

El ataque, el primero de dos que se produjeron en el transcurso de varios días, dañó una de las unidades de destilación.

Según Kpler, una empresa global de datos sobre materias primas, los ataques dejaron la refinería fuera de servicio, y permanecía inactiva hasta septiembre.

Los ataques a la refinería de Moscú formaron parte de una campaña ucraniana coordinada para dañar y destruir las refinerías rusas y otras infraestructuras energéticas, una estrategia que, según el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, tiene como objetivo acercar el fin de la guerra que se prolonga desde hace años.

El resultado es la peor crisis de combustible en el país desde el colapso de la Unión Soviética. Las principales compañías distribuidoras de combustible han limitado la cantidad que los clientes pueden comprar, y los precios de la gasolina y el diésel han aumentado cerca del 20% desde principios de año, lo que contribuye a la inflación a escala nacional.

La campaña militar ha causado tales daños, en parte, al atacar componentes críticos de las refinerías, especialmente las unidades de desalación y destilación, cuya reparación se ha vuelto cada vez más difícil debido a las sanciones, según un análisis de The Washington Post basado en imágenes satelitales y otras fuentes visuales, así como en entrevistas con expertos y oficiales militares ucranianos. Los ataques contra las refinerías se han visto facilitados por los rápidos avances en la producción de drones y la inteligencia proporcionada por aliados, que ayuda a Ucrania a planificar y ejecutar los ataques, según indicaron los expertos y funcionarios.

Según un análisis de The Post sobre una parte de los ataques ucranianos, al menos dos tercios de las 36 principales refinerías rusas monitoreadas por la firma de análisis de mercado S&P Global Energy sufrieron ataques entre el 1 de abril y el 31 de agosto, algunas hasta cinco veces, a razón de un ataque cada tres días.

The Post analizó numerosos ataques y se centró en aquellos en los que se disponía de imágenes satelitales de las consecuencias y los daños eran evidentes. Tres expertos en refinerías revisaron las imágenes satelitales para identificar qué tipo de componentes resultaron dañados.

De los 54 ataques analizados por The Post y revisados por los expertos, más de la mitad parecen haber dañado las unidades de desalación y destilación, según el análisis. Más de un tercio de los 54 ataques parecen haber afectado a las unidades de procesamiento secundario cercanas, que refinan aún más los materiales destilados para convertirlos en productos más valiosos, como gasolina, combustible para aviones y gas licuado de petróleo.

“Nuestro objetivo son las partes más importantes de la refinería”, declaró un comandante de un batallón de drones ucraniano en una entrevista con The Post.

“No necesitamos atacar toda la planta. Sabemos dónde impactar para que se detenga y no se recupere”.

Habló bajo la condición de ser identificado únicamente por su indicativo, Tango, de acuerdo con las normas militares.

Mili Państwo, tuż po ogłoszeniu dealu między Donaldem Trumpem a Władimirem Putinem ws. dostaw oleju napędowego do USA, Ukraina uderzyła w terminal naftowy w Rostowie nad Donem, który eksportuje paliwa - w tym olej napędowy - produkowane przez rafinerię w Nowoszachtyńsku. pic.twitter.com/80fpeKgF1J — Jakub Wiech (@jakubwiech) October 10, 2026

Las sanciones dificultan las reparaciones

Al día siguiente de la invasión rusa de Ucrania, el 24 de febrero del 2022, la Unión Europea prohibió la exportación de equipos de destilación atmosférica al vacío y de procesamiento secundario a Rusia como parte de un amplio paquete de sanciones. Días después, Estados Unidos hizo lo propio y restringió las licencias de exportación de los mismos componentes, prohibiendo de hecho su venta a Rusia.

Según Alexander Kolyandr, director para Europa del Eurasia Group y experto en la economía rusa, esas sanciones dificultan que Moscú obtenga las piezas necesarias para reparar las unidades dañadas por Ucrania.

“No creo que nada que haya sido alcanzado sea irreparable; el problema es que la frecuencia de los ataques es menor que el tiempo necesario para las reparaciones”, afirmó.

Aunque las unidades sean reparadas, los impactos repetidos someten a las estructuras metálicas a una gran tensión y aumentan la probabilidad de que fallen de forma catastrófica, afirmó Sergey Vakulenko, investigador principal del Centro Carnegie para Rusia y Eurasia.

En las últimas semanas, el presidente Donald Trump ha expresado repetidamente su alarma por los ataques de Ucrania contra refinerías rusas, afirmando que el aumento de los precios mundiales del diésel se debe principalmente a la guerra entre Rusia y Ucrania, y no a la guerra en Irán. El viernes anunció que Estados Unidos flexibilizaría las restricciones a la importación de diésel ruso, alineando así a Washington con Moscú y en contra de Ucrania y sus bombardeos contra la infraestructura energética rusa.

El sábado, Trump arremetió contra Zelenski por negarse a dejar de atacar las refinerías rusas. “Más le vale parar”, dijo Trump a los periodistas.

“Es hora de que Ucrania tenga un nuevo presidente”.

El presidente ruso, Vladimir Putin, reconoció en una aparición pública en octubre que Ucrania había atacado refinerías de petróleo rusas en un intento por perjudicar la economía.

“¿Lograron su objetivo? En parte, porque, según nuestros cálculos, perdimos alrededor del 1% del PIB”, dijo Putin.

Se ha comprometido a mejorar las defensas aéreas del país, y su administración emitió un decreto que permite al Estado hacerse cargo de infraestructuras críticas de propiedad privada, incluidas refinerías, si los propietarios no pueden protegerlas o se niegan a repararlas. Por primera vez, el Gobierno también ha comenzado a permitir que empresas privadas compren e instalen sus propios sistemas de defensa aérea.

El Financial Times ya había informado sobre algunos aspectos de la estrategia de Ucrania para atacar componentes críticos y difíciles de reemplazar de las refinerías.

Una ilustración destaca componentes de una refinería de petróleo que pueden resultar dañados por los ataques ucranianos con drones. (Prensa Libre: gráfico The Washington Post).

Una campaña de ataques cada vez más intensa

Los ataques masivos con drones ucranianos contra refinerías rusas comenzaron a intensificarse en agosto del año pasado, según datos recopilados por Tochnyi, un grupo de investigación ucraniano independiente de fuentes abiertas. El ritmo de los ataques disminuyó durante los meses de invierno, mientras Ucrania y Rusia se reunían para varias rondas de negociaciones, para luego acelerarse en abril antes de alcanzar un nuevo máximo en agosto de este año, según los datos de Tochnyi.

Tango, el comandante de drones, afirmó que, si bien el ejército ucraniano ha atacado componentes críticos de refinerías desde el año pasado, ha tenido más éxito con el tiempo a medida que “la intensidad de los ataques ha aumentado”. Tango presta servicio en el Primer Centro Independiente de Sistemas No Tripulados de Ucrania, que se especializa en operaciones de ataque profundo: los ataques ucranianos de largo alcance dirigidos contra instalaciones de la industria energética y militar en territorio ruso.

A finales de agosto de este año, la mitad de la capacidad total de refinación de Rusia había quedado fuera de servicio, más del doble de la cantidad que estaba fuera de servicio a finales del 2025, según S&P Global Energy. A principios de agosto, el volumen de exportaciones de productos refinados se había reducido a la mitad del registrado en la misma fecha del 2025, según S&P.

Según los expertos, la campaña de Ucrania se ha visto favorecida por su creciente capacidad para producir grandes cantidades de drones y piezas de drones baratos, lo que ha permitido a las fuerzas armadas desplegar oleadas más grandes de drones en los ataques.

Una persona involucrada en la campaña de ataques con drones de largo alcance, que habló bajo condición de anonimato por no estar autorizada a tratar asuntos de seguridad delicados, afirmó que desde el año pasado las fuerzas ucranianas han duplicado el número de drones y señuelos en cada oleada. Los señuelos, que no portan explosivos, ayudan a confundir las defensas aéreas rusas y a obligarlas a malgastar munición.

“El éxito de los drones depende de los señuelos”, afirmó la fuente.

“Si no se utilizan, se perderán sistemas muy costosos”.

La fuente declinó comentar si Ucrania está atacando específicamente las unidades de desalación y destilación, pero indicó que las fuerzas ucranianas suelen atacar las partes de las refinerías que son difíciles de reparar.

András Rácz, investigador sénior del Consejo Alemán de Relaciones Exteriores, que ha llevado a cabo investigaciones sobre las operaciones con drones en Ucrania, afirmó que incluso si solo entre el 2% y el 3% de los drones alcanzan su objetivo —una cifra que calificó de “realista”—, causarán daños significativos.

“Los paquetes de ataque son demasiado grandes para poder defenderlos”, dijo.

El papel de la inteligencia occidental

La campaña de Ucrania ha convertido el tamaño de Rusia, históricamente una de sus mayores ventajas estratégicas, en una desventaja. Las defensas aéreas rusas están dispersas, lo que les impide defender todas las refinerías en todo momento, según los expertos.

Según expertos y Tango, el comandante de drones, la asistencia de inteligencia de los aliados occidentales ha ayudado a Ucrania a explotar las deficiencias en las defensas aéreas rusas. La información de inteligencia estadounidense sobre la ubicación específica de los sistemas de defensa aérea y radares rusos ha sido crucial para que los planificadores pudieran trazar rutas que evadieran la detección, según un funcionario de seguridad europeo que habló bajo condición de anonimato por no estar autorizado a tratar asuntos de seguridad delicados. Dicha asistencia estadounidense ya se había reportado anteriormente.

La Casa Blanca no respondió a la solicitud de comentarios.

Ucrania también puede lanzar ataques en territorio ruso utilizando, en ocasiones, globos de gran altitud para elevar drones antes de su despliegue. Esto permite que los drones transporten menos combustible y más explosivos, según un funcionario europeo y Deborah Fairlamb, socia fundadora de Green Flag Ventures, una firma estadounidense de capital de riesgo que invierte en tecnología de defensa ucraniana, incluidos los drones. La inteligencia artificial ha contribuido a mejorar la precisión de los ataques ucranianos, afirmaron Fairlamb y Tango.

Además de atacar refinerías, decenas de otros ataques ucranianos este año han dañado tanques de almacenamiento de combustible e infraestructura de bombeo y oleoductos en todo el país, lo que dificulta el transporte de combustible, que además es cada vez más escaso, dijo Christina Harward, subdirectora del equipo de Rusia en el Instituto para el Estudio de la Guerra.