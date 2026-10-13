Zelenski se arriesga a una ruptura con Trump por la presión de las elecciones de mitad de mandato en EE. UU.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se encuentra en rumbo de colisión con el presidente Donald Trump, quien cada vez más analiza la batalla de Kiev contra Rusia principalmente desde la perspectiva de los precios de la energía, de cara a las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos.

Trump sorprendió a Zelenski con el anuncio de un “alto el fuego energético” entre Rusia y Ucrania, mientras el líder estadounidense lo presiona para que deje de bombardear las refinerías de petróleo rusas y defiende un controvertido acuerdo con Vladimir Putin sobre las exportaciones de diésel.

Después de que Trump publicara en las redes sociales sobre el alto el fuego, Zelenski dijo que está dispuesto a aceptarlo, pero solo si Rusia también lo hace, su postura de larga data, dejando claras sus importantes dudas sobre esa posibilidad.

“Ucrania apoya el alto el fuego, y es importante que Rusia también lo apoye”, dijo Zelenski en las redes sociales, y agregó que está “a la espera de detalles” por parte de Estados Unidos sobre el acuerdo.

Pero mientras Ucrania sigue respondiendo a la invasión rusa con sus propios ataques a refinerías, Zelenski corre cada vez más el riesgo de enemistarse con Trump. Esto representa un peligro para Kiev, ya que aún depende de las compras de armas estadounidenses financiadas por otros aliados de la OTAN y del intercambio de inteligencia con Washington. Ucrania también se encuentra con dificultades económicas de cara al quinto invierno de la guerra.

Un día antes de anunciar el alto el fuego —el segundo en dos meses—, Trump arremetió contra Zelenski, sugiriéndole que debería considerar dimitir como presidente de Ucrania. El viernes, después de que Trump alcanzara el acuerdo de exportación de diésel con Putin, los negociadores ucranianos interrumpieron sus conversaciones en Miami con los enviados estadounidenses, según fuentes familiarizadas con el asunto que hablaron bajo condición de anonimato por no estar autorizadas a hablar públicamente.

En la reunión, los negociadores estadounidenses, encabezados por el yerno de Trump, Jared Kushner, y el enviado especial Steve Witkoff, dijeron a los funcionarios ucranianos que Estados Unidos era un socio fuerte que proporcionaba municiones e inteligencia, por lo que Ucrania no debería tomar medidas que perjudicaran a los consumidores estadounidenses, como atacar refinerías, según una de las fuentes. Esto se interpretó como una amenaza implícita de Estados Unidos de cortar el suministro de inteligencia a Kiev, según varias fuentes. El Financial Times fue el primero en informar sobre el comentario acerca del corte de inteligencia en la reunión de Miami.

Según una fuente, los funcionarios europeos presentes en la reunión no recibieron ninguna notificación previa de Estados Unidos sobre el inminente acuerdo sobre el diésel con Moscú.

Putin desafía a Trump:

Rusia sigue bombardeando instalaciones energéticas en Ucrania pese a la "tregua" que anunció Estados Unidos



El presidente ucraniano Volodimir Zelenski afirmó que la central eléctrica de Járkov fue atacada por Rusia luego de que Donald Trump anunciara una… pic.twitter.com/pMncubjl3i — DW Español (@dw_espanol) October 12, 2026

El acuerdo sobre el diésel y sus consecuencias

Antes de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos en noviembre, la administración Trump se esfuerza por reducir los elevados precios del combustible, que han aumentado los costos para agricultores y transportistas. Sin embargo, el acuerdo con Rusia, que liberaría diésel ruso en los mercados mundiales, corre el riesgo de provocar reacciones geopolíticas adversas sin aumentar la oferta lo suficiente como para reducir significativamente los precios.

También ha provocado una importante reacción bipartidista en Estados Unidos. Siete senadores estadounidenses —cuatro republicanos y tres demócratas— emitieron un comunicado señalando que el Congreso había prohibido las importaciones de energía rusa desde el 2022 y que el acuerdo era ilegal.

Tras años de devastadores bombardeos aéreos rusos, Ucrania ha desarrollado una estrategia cada vez más eficaz que consiste en atacar sectores sensibles de la economía del Kremlin con drones de largo alcance, en un esfuerzo por socavar la capacidad de Putin para financiar la guerra.

Los ataques obligaron al Kremlin a pagar cuantiosos subsidios a las petroleras para abastecer de combustible al mercado interno y a prohibir las exportaciones de diésel, lo que ahora también plantea dudas sobre la capacidad de Moscú para cumplir su acuerdo con Trump. El sábado, Rusia levantó parcialmente la prohibición de exportar diésel, permitiendo que 500,000 toneladas métricas de combustible llegaran a los mercados internacionales.

Trump arremete contra Zelenski tras los ataques ucranianos contra refinerías rusas



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó a Ucrania a reemplazar a Volodímir Zelenski por un nuevo líder y lo responsabilizó por los ataques contra refinerías rusas, que, según él, han… pic.twitter.com/AI8cyEmNKB — DW Español (@dw_espanol) October 11, 2026

La dependencia de Ucrania del apoyo estadounidense

Las tensiones entre el presidente estadounidense y Zelenski han fluctuado desde que Trump regresó a la Casa Blanca con la promesa de poner fin rápidamente a la guerra en Ucrania. El año pasado, ambos líderes discutieron cara a cara en el Despacho Oval durante un extraordinario enfrentamiento público debido a sus posturas divergentes sobre la guerra, lo que llevó a Washington a suspender temporalmente la ayuda militar y el intercambio de inteligencia. La ruptura fue pasajera y la cooperación estadounidense se reanudó.

En esta ocasión, los ataques verbales de Trump podrían hacer que la situación sea más peligrosa para Kiev desde el punto de vista político, según Fiona Hill, quien fue la principal asesora sobre Rusia en el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos durante el primer mandato del presidente Trump y ahora es investigadora sénior en la Brookings Institution.

“Si empieza a desempeñar un papel activo en la política ucraniana”, dijo, “y de esta manera se involucra esencialmente en la subversión política, puede causar mucho más daño”.

Si bien el líder ucraniano ya ha demostrado que puede hacer frente a Trump y resistir las consecuencias inmediatas, otro enfrentamiento podría resultar más peligroso ahora que su nación se adentra en su quinto invierno de guerra.

Ucrania sufre una escasez crónica de interceptores estadounidenses para los sistemas de defensa aérea Patriot, su único medio eficaz para derribar misiles balísticos. El ejército del país sigue dependiendo de otras armas e inteligencia estadounidenses, incluso cuando los aliados europeos asumen gran parte del costo de la asistencia militar.

Es posible que Estados Unidos deje de compartir parte de la información de inteligencia en tiempo real en la que se basa Ucrania para los ataques a las refinerías de petróleo, dijo Jennifer Kavanaugh, investigadora principal y directora de análisis militar del centro de estudios Defense Priorities, en Washington.

Según explicó, las probabilidades de que Estados Unidos interrumpa el acceso a internet por satélite Starlink para Ucrania, su principal fuente de comunicación militar, son bastante bajas. Sin embargo, si Estados Unidos dejara de vender armas a través del programa de la OTAN “Lista de Requerimientos Prioritarios para Ucrania”, las consecuencias podrían ser más significativas, ya que Europa no puede reponer esos suministros.

Mientras tanto, Rusia no ha dado señales de disminuir sus ataques contra Ucrania.

Moscú utilizó cerca de 1,450 bombas aéreas guiadas, 75 misiles de diversos tipos y más de 1,640 drones de ataque contra Ucrania solo esta semana, aproximadamente el 60% de ellos propulsados a reacción, declaró Zelenski el domingo en X. Ucrania está en conversaciones con socios europeos para obtener sistemas de defensa aérea adicionales y municiones para aviones de combate que permitan contrarrestar los drones propulsados a reacción más rápidos, añadió.

Ukraine launches 650 drones toward Moscow in large-scale aerial attack https://t.co/Es0Fd3d0uH — Washington Examiner (@dcexaminer) October 6, 2026

Las dificultades financieras de Kiev

La presión militar se suma a los inminentes desafíos financieros. Los ataques rusos han interrumpido las exportaciones del mar Negro, amenazando una importante fuente de ingresos, mientras que el Fondo Monetario Internacional estima que Ucrania enfrenta un déficit de financiación de más de US$30 mil millones en el 2027.

El Parlamento ucraniano tiene previsto examinar esta semana un amplio paquete legislativo que Kiev necesita aprobar con urgencia para obtener financiación adicional de la Unión Europea y el FMI. Las medidas incluyen el cierre de lagunas fiscales y un mayor control sobre las personas políticamente expuestas, propuestas impopulares tanto entre la población en general como entre las élites.

Mientras tanto, funcionarios rusos aún tienen pocas esperanzas de que Trump logre un acuerdo para poner fin a la guerra en términos favorables a Putin en un futuro cercano, según fuentes cercanas al Kremlin. Moscú también se mostró sorprendido por la contundencia de las críticas del presidente estadounidense a Zelenski, según otras fuentes cercanas al Kremlin.

Según uno de ellos, la descortesía de Trump hacia Zelenski no servirá de nada a menos que Estados Unidos reduzca el intercambio de inteligencia y la venta de armas a Ucrania.

“¿Trump? Nunca cambia de postura, como bien sabemos”, declaró Dmitry Medvedev, expresidente de Rusia y vicepresidente del Consejo de Seguridad del país, en su cuenta de la red social estatal Max. “Solo nuestros hombres, los misiles balísticos y los drones Geran nos acercan a la victoria”.