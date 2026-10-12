Legisladores de EE. UU. califican de “ilegal” acuerdo de combustible entre Trump y Putin y esto argumentaron

El pasado 9 de octubre, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció un acuerdo alcanzado con Donald Trump para permitir el suministro de petróleo y productos petrolíferos rusos a los mercados estadounidense y mundial.

"La parte rusa confirmó su disposición a suministrar petróleo y productos petrolíferos a los mercados estadounidense y mundial. Estoy seguro de que esto repercutirá positivamente en toda la economía mundial", afirmó Putin en un comunicado publicado en la página web del Kremlin.

Sin embargo, el acuerdo ya ha sido rechazado por varios sectores. Por ejemplo, este 12 de octubre, siete senadores emitieron un comunicado en el que afirman que la decisión es contraria a la ley.

El comunicado, recogido por Univisión, señala que desde 2022 se prohibieron las importaciones de energía rusa.

"Esto se hizo para evitar que dólares estadounidenses financien la brutal guerra de Putin contra Ucrania", señala el escrito, respaldado por legisladores demócratas y republicanos.

"El Congreso fue muy claro: EE. UU. no debe importar petróleo de Rusia hasta que se ponga fin a la guerra contra Ucrania y cesen las amenazas de Rusia contra nuestros aliados de la OTAN", continúa el comunicado.

Los legisladores que firmaron el escrito son:

Jeanne Shaheen (demócrata)

Richard Blumenthal (demócrata)

Ron Wyden (demócrata)

Susan Collins (republicana)

Lisa Murkowski (republicana)

John Curtis (republicano)

Thom Tillis (republicano)

El escrito señala que la decisión de Trump de permitir la importación de diésel ruso "va directamente en contra de la ley".

Añade que el Congreso no fue consultado sobre la decisión y que tampoco se presentaron explicaciones para justificarla.

Los legisladores califican la decisión de Trump como un "salvavidas" financiero para Putin.

Por el contrario, en una entrevista con Fox News, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, defendió la decisión de Trump al afirmar que "se llevará a cabo con todas las facultades legales que dispone el gobierno".

Finalmente, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, calificó el acuerdo entre Trump y Putin como "indigno", según Univisión.

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