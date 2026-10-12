Ejecuciones públicas en Estados Unidos: cuándo se dejaron de practicar y por qué

El anuncio del Departamento de Defensa de que transmitirá en directo la ejecución programada de Nidal Malik Hasan, autor del tiroteo en Fort Hood, revierte décadas de práctica establecida en torno a la pena de muerte.

De llevarse a cabo, sería la primera vez que las autoridades estadounidenses transmiten en directo una ejecución al público. También sería la primera ejecución pública en Estados Unidos en décadas, la primera ejecución militar estadounidense desde 1961 y la primera ejecución militar por fusilamiento desde la Segunda Guerra Mundial, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte.

El anuncio ha suscitado numerosas cuestiones legales y éticas, entre ellas cómo se transmitiría un evento de este tipo y quién podría verlo.

¿Cuándo fue la última vez que se llevó a cabo una ejecución pública en Estados Unidos y qué otros países lo hacen? Aquí te contamos lo que necesitas saber.

¿Cuándo tuvo lugar la última ejecución pública en Estados Unidos?

La ejecución de Rainey Bethea en Kentucky en 1936 es considerada por muchos como la última ejecución pública de gran repercusión en Estados Unidos, aunque hubo una ejecución pública posterior en 1937 en Misuri.

Bethea, que era negro, fue ahorcado públicamente por violación, después de confesar la violación y el asesinato de una mujer blanca de 70 años, Lischia Edwards, aunque nunca fue acusado de asesinato, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte, una organización sin fines de lucro que supervisa la pena capital.

Según el DPIC, la ejecución se llevó a cabo en un estacionamiento en Owensboro, Kentucky, para evitar dañar el césped del juzgado debido a la multitud que se esperaba.

Se calcula que hasta 20,000 personas presenciaron su muerte. Una imagen del lugar muestra a una gran multitud rodeando la horca para observar, y los reportes de la época describen un ambiente de carnaval.

Rachel Abbott, quien presenció el suceso, declaró a la radio pública WKU en el 2016 que recordaba haberlo visto cuando tenía cinco años y que años después tuvo pesadillas al respecto.

“Todavía se me saltan las lágrimas cuando pienso en ello”, dijo.

También hubo una ejecución pública al año siguiente, cuando Roscoe “Red” Jackson fue ahorcado en Misuri. Según un informe de AP de la época, unos 500 habitantes del pueblo presenciaron la ejecución. El DPIC identifica la ejecución de Jackson como la última ejecución pública en Estados Unidos.

¿Por qué se dejaron de practicar las ejecuciones públicas en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el espectáculo que rodeó la ejecución de Bethea contribuyó al fin de las ejecuciones públicas, según el DPIC.

Michael L. Radelet, profesor emérito de la Universidad de Colorado Boulder y experto en ejecuciones, declaró a Associated Press que la preocupación había aumentado a medida que las ejecuciones se convertían en eventos populares y un número creciente de personas presenciaba ahorcamientos fallidos, lo que llevó a un cambio en las políticas.

Sin embargo, en algunos casos de gran repercusión mediática, las ejecuciones aún se han hecho públicas para un gran número de personas. En el 2001, la ejecución de Timothy McVeigh, autor del atentado de Oklahoma City, mediante inyección letal, se transmitió por circuito cerrado de televisión a un grupo selecto de personas.

Si bien alrededor de 2,000 familiares y sobrevivientes podían ver la transmisión, la mayoría optó por no hacerlo. Según informó The Washington Post en su momento, unas 230 personas sí decidieron verla. Muchos de los que optaron por verla la describieron como una experiencia memorable pero insatisfactoria, y algunos expresaron resentimiento por la aparente ausencia de dolor en su muerte.

EE. UU. retransmitirá en directo la ejecución por fusilamiento de Nidal Hasan, autor del tiroteo de Fort Hood



El Pentágono transmitirá en directo el fusilamiento del psiquiatra del Ejército que mató a 13 personas en la base de Fort Hood en 2009, hecho por el que fue condenado a… pic.twitter.com/n2feQY6i24 — DW Español (@dw_espanol) October 9, 2026

¿Qué países aún practican las ejecuciones públicas?

Según Amnistía Internacional, existen pocos registros públicos sobre cuántas ejecuciones se llevan a cabo en todo el mundo, y algunos países tratan esos datos como secreto de Estado.

Según el último informe sobre la pena de muerte de la organización, en el 2025 se llevaron a cabo al menos 17 ejecuciones públicas, seis de ellas en Afganistán y once en Irán. Los medios estatales iraníes también informaron de dos ejecuciones públicas en Irán en el 2026, relacionadas con dos hombres acusados de asesinar a cuatro policías durante las protestas antigubernamentales. Las ejecuciones públicas en Irán suelen reservarse para presos políticos y se realizan en una plaza pública con grúas montadas sobre un camión que sirven de horca, según informó AP.

Los medios de comunicación y las Naciones Unidas también han documentado ejecuciones públicas en Somalia, mientras que Human Rights Watch y legisladores británicos han emitido comunicados condenando las ejecuciones públicas en Arabia Saudita.

Amnistía Internacional también ha recibido informes de ejecuciones públicas en Corea del Norte, según indicó la organización en un informe del 2009.

¿Cuáles son las controversias que rodean las ejecuciones públicas?

El jueves, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo que quería que la gente pudiera presenciar la ejecución de Hasan “porque la gente necesita entender que este tipo de cosas tienen graves consecuencias”.

Jon Yorke, profesor de derechos humanos en la Universidad de Birmingham City de Gran Bretaña, preguntó qué medidas de seguridad se implementarían para garantizar que el contenido no sea visible para los niños.

“Mi reacción inmediata es que esto nos ha hecho retroceder a la Edad Media”, dijo en una entrevista, calificando de “contraproducente” que los estadounidenses presencien un evento así.

Yorke afirmó que la decisión de poner fin a las ejecuciones públicas también se ha vinculado a la idea de preservar la dignidad en la muerte, algo que se vería socavado por una transmisión en directo. “No se debería percibir que el Estado actúa con la misma violencia y trauma que el criminal”, declaró.

Saul Lehrfreund, codirector ejecutivo del Proyecto contra la Pena de Muerte, una organización no gubernamental con sede en el Reino Unido, afirmó que filmar el momento de la muerte de una persona se considera generalmente inaceptable, porque “tiene que ver con la santidad del ser humano y lo que eso significa”.

🚨 BREAKING: The US Army has scheduled a firing squad execution for the 2009 Fort Hood mass shooter, Major Nidal Hasan. Nidal, who killed 13 people and injured 32 in the 2009 Fort Hood shooting, will have his execution by firing squad livestreamed.



The former Army psychiatrist… pic.twitter.com/q4fsy7gX0C — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) October 9, 2026

La documentación y la difusión pública de las ejecuciones han sido durante mucho tiempo objeto de controversia en medio de debates sobre consideraciones prácticas y éticas, y sobre si resultan eficaces como elemento disuasorio.

Las ejecuciones públicas se llevaron a cabo en todo el Reino Unido y Europa durante la Edad Media, pero fueron prohibidas en Inglaterra a mediados del siglo XIX, debido a la preocupación por la dificultad de controlar a las grandes multitudes y a que la gente las consideraba una forma de entretenimiento en lugar de un elemento disuasorio.

La cuestión de documentar y publicar imágenes del ahorcamiento de criminales de guerra nazis en los juicios de Núremberg también generó un debate internacional en 1946, con Estados Unidos a favor y Gran Bretaña en contra. Posteriormente, las imágenes de los cadáveres aparecieron en el dominio público.

Desde entonces, la pena de muerte ha sido abolida en el Reino Unido y en toda la Unión Europea.

La ejecución del expresidente iraquí Saddam Hussein en el 2006, que tuvo lugar en la antigua sede de la inteligencia militar en Bagdad, también fue controvertida, sobre todo después de que se difundieran en internet imágenes grabadas clandestinamente de la ejecución. El Gobierno calificó la publicación de dichas imágenes como un “error”.

¿Qué más se sabe sobre la ejecución de Hasan?

La ejecución de Hasan está programada para el 3 de diciembre en Fort Hood, Texas, según anunció esta semana el secretario interino del Ejército.

Hasan, un musulmán nacido en Estados Unidos, mató a 13 personas e hirió a otras 32 en la base militar del centro de Texas donde las tropas se preparaban para desplegarse en Afganistán. Fue declarado culpable de asesinato premeditado y condenado a muerte en el 2013.

A primera hora del viernes, el Departamento de Defensa se negó a dar detalles sobre los planes para la ejecución programada, pero dijo que “se darán a conocer más detalles próximamente”.