Trump dice que “ha llegado el momento de que Ucrania tenga un nuevo presidente”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió este sábado 10 de octubre que Ucrania cambie de presidente y responsabilizó a Volodimir Zelenski por las tensiones en el mercado del diésel.

Estas acciones las realizó un día después de anunciar un acuerdo con su homólogo ruso, Vladimir Putin, para que Rusia suministre ese combustible a los mercados estadounidense y global.

Según el medio Clarín, Trump habló con periodistas en la Casa Blanca antes de viajar a Tennessee para un acto de cara a las elecciones legislativas. “Ya es hora de que Ucrania tenga un nuevo presidente”, dijo, de acuerdo con ABC.

Clarín añade que sugirió buscar un líder capaz de llegar a un acuerdo para cerrar la guerra, y que acusó a Zelenski de no querer hacerlo.

Trump vinculó su postura con los ataques ucranianos a refinerías rusas. Según ABC el mandatario afirmó que Washington le había dicho a Kiev que podía actuar contra Rusia, pero no atacar refinerías, porque eso genera un problema global y afecta a agricultores y ganaderos estadounidenses, ya que Rusia aporta buena parte del diésel que se consume en el mundo.

Trump además, ha atribuido los precios récord del diésel a Ucrania y no a la guerra de EE. UU. contra Irán, que ha elevado los precios de la energía por las interrupciones de suministro en el estrecho de Ormuz. Según NBC News, el diésel ha subido casi 70 % desde que comenzó el conflicto con Irán en febrero.

Las declaraciones de Trump a los medios en el exterior de la Casa Blanca se producen después de que la delegación enviada por Kiev a Florida para mantener conversaciones con los enviados especiales estadounidenses para Ucrania adelantara su regreso y horas después de que el propio Trump anunciara que autorizará las operaciones rusas con diésel hasta abril para controlar la subida global de precios.

El acuerdo con Rusia

El mandatario estadounidense anunció el pacto el viernes en Truth Social: Rusia suministraría de inmediato más de 300 mil toneladas de diésel, otras 500 mil durante noviembre y un millón inmediatamente después, según reportó The Hill.

Ese mismo día, el Departamento del Tesoro informó, en una publicación en X, que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) emitía una licencia general temporal para permitir el suministro de diésel ruso al mercado global.

I have just concluded a highly successful discussion with President Vladimir Putin, of Russia, wherein it was agreed that Russia will immediately supply over 300,000 Tons of Diesel Fuel to the American and Global Marketplace, another 500,000 Tons during the month of November, and… pic.twitter.com/1bED6Q3KV7 — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) October 9, 2026

¿Qué dijo Ucrania?

Zelenski dijo al medio Axios, en una entrevista telefónica el viernes, que la decisión de levantar sanciones y permitir exportaciones rusas de diésel no fue “justa ni honesta”.

Según Axios, el mandatario ucraniano se enteró del acuerdo sin previo aviso. Por su parte, el medio Clarín reportó que la delegación ucraniana que había viajado a Florida para conversar con enviados especiales de EE. UU. adelantó su regreso a Kiev.

Axios, citando a un funcionario estadounidense, indicó que Trump decidió pactar con Putin después de que Zelenski ignorara media docena de solicitudes de EE. UU. El mismo medio reportó que Zelenski dijo a Trump y a sus enviados, Steve Witkoff y Jared Kushner, que estaba dispuesto a dejar de atacar refinerías rusas si Rusia detenía los ataques a plantas eléctricas ucranianas.