Agente de ICE recibe un disparo tras presuntamente agredir a un hombre de 72 años en Fresno

David González, agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), que se encontraba fuera de servicio, recibió un disparo en el abdomen luego de un incidente en una vivienda de Fresno, California, informó la Policía local.

Según el reporte policial, el hecho ocurrió la madrugada del jueves 8 de octubre, después de que una mujer encontrara a David González, de 32 años, dormido en el jardín de su casa, cerca de East Dudley Avenue y North Broadway Street.

La mujer llamó a su padre, de 72 años, quien salió para pedirle al hombre que se retirara. Sin embargo, González se despertó y, aparentemente bajo los efectos del alcohol, reaccionó de forma agresiva.

El agente presuntamente golpeó al hombre de 72 años y le causó varias lesiones visibles. Cuando la hija intentó intervenir, también habría sido agredida.

Ante el temor por su seguridad y la de su hija, el hombre sacó un arma de fuego que poseía legalmente y disparó contra González, según el comunicado policial.

Posteriormente, el novio de la mujer, quien también es policía y se encontraba fuera de servicio, esposó al agente de ICE.

Agente permanece detenido

La Policía de Fresno informó que, cuando sus agentes llegaron al lugar tras recibir varias llamadas por un disparo, encontraron a González esposado y con una herida de bala en el abdomen.

El agente, originario de Texas, fue trasladado para recibir atención médica y permanece detenido como sospechoso de un delito de agresión.

Las autoridades no han informado por qué González se encontraba en Fresno al momento del incidente. Tampoco se ha revelado la identidad del hombre de 72 años, quien fue descrito por la Policía como víctima y no enfrenta cargos penales por el disparo.

Incidente ocurre en medio de operativos migratorios

El caso se registró en medio del aumento de detenciones migratorias en el área de Fresno. El medio local Fresnoland informó que alrededor de 70 personas fueron detenidas en esa localidad durante esa semana.

Tras el tiroteo, el concejal de Fresno Miguel Arias cuestionó las actuaciones de los agentes federales desplegados en la zona y advirtió sobre sus posibles efectos en las comunidades.

Durante una sesión del Ayuntamiento, Arias también vinculó los operativos con la temporada de cosecha agrícola y sostuvo que las detenciones podrían generar temor entre los residentes latinos y desincentivar su participación cívica.