Videos: los enfrentamientos en Nueva York tras incidente armado que involucra un agente del ICE

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Videos: los enfrentamientos en Nueva York tras incidente armado que involucra un agente del ICE

Manifestantes y agentes de la policía protagonizaron confrontaciones en Nueva York tras un tiroteo de un agente del ICE en el Bronx.

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Se producen enfrentamientos tras el tiroteo de un hombre por parte del ICE en Nueva York.

Un manifestante se enfrenta a agentes del Departamento de Policía de Nueva York durante una protesta en el lugar del crimen luego de que un agente del ICE presuntamente disparara a un hombre en Nueva York, Estados Unidos, el 8 de octubre de 2026. (Foto Prensa Libre: EFE)

Desde el pasado 8 de octubre, en un sector del Bronx, Nueva York, se han producido momentos de tensión entre manifestantes y agentes policiales, luego de que un hombre resultara herido de bala por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés).

Varios manifestantes se reunieron frente al NewYork-Presbyterian Allen Hospital, ubicado en el barrio neoyorquino de Inwood, y medios estadounidenses reportaron enfrentamientos entre los manifestantes y agentes de la policía.

Antes de dirigirse al hospital, los manifestantes se reunieron en los alrededores de la zona donde ocurrió el tiroteo e insultaron a los agentes federales que se encontraban allí.

Parte de la multitud bloqueó una intersección a la entrada del centro médico, informó el canal local News 12 The Bronx. Varios participantes portaban pancartas con el lema "ICE OUT".

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Agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) trabajan en la escena donde un hombre fue supuestamente disparado por un oficial de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante una operación en el barrio del Bronx de Nueva York, el 8 de octubre de 2026, en la ciudad de Nueva York. Según medios locales y el NYPD, el conductor fue disparado, estaba consciente y fue trasladado a un hospital local. (Foto de Ryan Murphy/Getty Images)

La indignación en Nueva York por el caso del dominicano que recibió un disparo de ICE en su auto con su hijo de 5 años en el asiento trasero

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Un comunicado de la Policía de Nueva York señala que los hechos ocurrieron alrededor de las 16:00, hora local (20:00 GMT), cuando el hombre habría recibido un disparo mientras se encontraba en su vehículo, acompañado por un niño de cinco años que viajaba en el asiento trasero.

La Policía de Nueva York afirmó que el hombre se encontraba consciente y que recibía atención médica.

La Policía de Nueva York (NYPD, en inglés) indicó que sus agentes no participaron en el tiroteo ni estaban presentes cuando ocurrió el hecho.

Por otro lado, la New York Immigration Coalition (NYIC), una organización de defensa de los inmigrantes, afirmó en un comunicado que el disparo fue efectuado por un agente del ICE.

El hecho ha provocado reacciones de funcionarios y legisladores.

Por ejemplo, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, dijo que no se quedará de brazos cruzados "mientras los agentes de ICE aterrorizan a nuestras comunidades".

La gobernadora del estado, la demócrata Kathy Hochul, también exigió explicaciones a las autoridades federales y expresó su preocupación por el riesgo al que estuvo expuesto el menor.

"Los neoyorquinos están indignados esta noche. Las comunidades inmigrantes están aterrorizadas. Y estamos exigiendo respuestas", afirmó la mandataria en un comunicado.

Lea también: ¿3 mil capturas diarias? la nueva orden que los directivos del ICE han dado a sus agentes en EE. UU.

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

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