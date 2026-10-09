Videos: los enfrentamientos en Nueva York tras incidente armado que involucra un agente del ICE

Desde el pasado 8 de octubre, en un sector del Bronx, Nueva York, se han producido momentos de tensión entre manifestantes y agentes policiales, luego de que un hombre resultara herido de bala por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés).

Varios manifestantes se reunieron frente al NewYork-Presbyterian Allen Hospital, ubicado en el barrio neoyorquino de Inwood, y medios estadounidenses reportaron enfrentamientos entre los manifestantes y agentes de la policía.

Antes de dirigirse al hospital, los manifestantes se reunieron en los alrededores de la zona donde ocurrió el tiroteo e insultaron a los agentes federales que se encontraban allí.

Parte de la multitud bloqueó una intersección a la entrada del centro médico, informó el canal local News 12 The Bronx. Varios participantes portaban pancartas con el lema "ICE OUT".

Protesters flood the streets of the Bronx and clash with law enforcement after an ICE-involved shooting leaves one person wounded.



Demonstrators confront officers as tensions rise following the shooting in Marble Hill, where federal agents were attempting to arrest a man from… pic.twitter.com/ZwjbpQgFlL — Fox News (@FoxNews) October 9, 2026

Un comunicado de la Policía de Nueva York señala que los hechos ocurrieron alrededor de las 16:00, hora local (20:00 GMT), cuando el hombre habría recibido un disparo mientras se encontraba en su vehículo, acompañado por un niño de cinco años que viajaba en el asiento trasero.

Protesters and neighbors gathered in the Bronx Thursday after a shooting involving federal law enforcement agents in the Marble Hill neighborhood. Witnesses raised concerns about ICE agents wearing plain clothes rather than identifiable uniforms and a 5-year-old child was in the… pic.twitter.com/f2Tgg8b8NE — CBS News (@CBSNews) October 9, 2026

La Policía de Nueva York afirmó que el hombre se encontraba consciente y que recibía atención médica.

La Policía de Nueva York (NYPD, en inglés) indicó que sus agentes no participaron en el tiroteo ni estaban presentes cuando ocurrió el hecho.

WATCH: Chaotic scenes outside Marble Hill scene where ICE shot Oscar Belgal, Bronx / Manhattan October 8 2026



Protesters clashes with federal agents and the NYPD in NYC



Video by @yyeeaahhhboiii2 | Licensing @FreedomNTV Desk@freedomnews.tv pic.twitter.com/pBpva9otjr — Oliya Scootercaster 🛴 (@ScooterCasterNY) October 9, 2026

Por otro lado, la New York Immigration Coalition (NYIC), una organización de defensa de los inmigrantes, afirmó en un comunicado que el disparo fue efectuado por un agente del ICE.

El hecho ha provocado reacciones de funcionarios y legisladores.

Por ejemplo, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, dijo que no se quedará de brazos cruzados "mientras los agentes de ICE aterrorizan a nuestras comunidades".

La gobernadora del estado, la demócrata Kathy Hochul, también exigió explicaciones a las autoridades federales y expresó su preocupación por el riesgo al que estuvo expuesto el menor.

"Los neoyorquinos están indignados esta noche. Las comunidades inmigrantes están aterrorizadas. Y estamos exigiendo respuestas", afirmó la mandataria en un comunicado.

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