¿3 mil capturas diarias? la nueva orden que los directivos del ICE han dado a sus agentes en EE. UU.

Un reciente reportaje de CNN informó que los directivos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) han solicitado a sus agentes aumentar la cantidad de detenciones diarias de migrantes.

Según el medio, la cantidad de detenciones podría aumentar hasta las 1 mil diarias, lo que elevaría las capturas al día hasta 3 mil.

Esta cantidad de arrestos fue, en un principio, la meta que tenían los agentes migratorios al inicio del segundo mandato de Trump, cuando se promovía con mayor énfasis su política migratoria y de deportaciones.

CNN afirma que el ICE también habría pedido a sus agentes que intentaran alcanzar la cifra de 19 mil detenciones semanales.

El medio detalla que, a finales de junio, el ICE detuvo aproximadamente a 12 mil 500 personas en una semana. Aunque esta cifra no se acerca a las capturas semanales que piden los directivos del ICE, se trata de un número calificado como "histórico".

Se trata, de acuerdo con el medio, de un nuevo intento de presión hacia los agentes del ICE con el fin de aumentar las deportaciones y promover así la política migratoria de Donald Trump.

Además, estos cambios se dan en un momento en que algunos funcionarios republicanos han expresado su rechazo respecto a quiénes son las personas detenidas por las autoridades migratorias.

Esto contrasta con declaraciones que CNN también obtuvo de un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, quien dijo que "no existía una cuota de arrestos".

El portavoz agregó que el ICE ha tenido "un impulso extraordinario para localizar, arrestar y deportar migrantes", y que todo se ha hecho "con los recursos legales disponibles".

EXCLUSIVO | Ordenan a ICE aumentar las detenciones diarias de inmigrantes a pesar del malestar del Partido Republicano https://t.co/AkctAJ7B62 — CNN en Español (@CNNEE) October 8, 2026

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