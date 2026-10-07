Guantes de descarga eléctrica de ICE: qué reveló un estudio del Ejército sobre su funcionamiento y efectividad

Un estudio del Ejército de Estados Unidos reveló que los guantes con descarga eléctrica adquiridos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) provocaron dolor intenso, sometimiento y temor a nuevas exposiciones entre quienes participaron en las pruebas, según informaron CNN y Univisión.

ICE concretó la compra de seis mil pares de estos dispositivos por US$16.7 millones, después de conocer los resultados del estudio, que evaluó su efectividad para someter con rapidez a personas durante situaciones de resistencia.

Las pruebas se llevaron a cabo en la prisión militar de Fort Leavenworth, Kansas, donde empleados del Ejército simularon enfrentamientos violentos para determinar si los guantes servían para desalojar celdas, disuadir disturbios y trasladar reclusos.

Los resultados indicaron que las descargas provocaron un efecto de sometimiento en quienes participaron como prisioneros combatientes. Las personas afectadas dejaron de luchar en segundos y experimentaron dolor intenso, fatiga y temor a recibir nuevas exposiciones.

Tras experimentar los efectos del dispositivo, los participantes afirmaron que "solo ver el guante era suficiente para que quisieran cooperar".

A diferencia de las pistolas paralizantes tipo Taser, el sistema no bloquea el cuerpo por completo, sino que "sobrecarga las terminaciones nerviosas periféricas" de la piel mediante el contacto directo para generar dolor. El informe detalla que el uso de los guantes disminuyó el tiempo de los enfrentamientos físicos y redujo el esfuerzo de los guardias.

ICE enfrenta cuestionamientos por la compra de los guantes

El contrato exige la entrega de los equipos en un plazo de seis meses. Sin embargo, las autoridades federales aún analizan las políticas de capacitación y uso operativo. El asesor en materia de fronteras indicó que la implementación en el terreno podría demorar.

La senadora estadounidense Catherine Cortez Masto denunció que la agencia no ha respondido a una carta enviada junto con otros 15 legisladores para solicitar la cancelación de la compra o explicaciones detalladas sobre el control y la prevención de abusos.

"Sin las respuestas de ICE a las preguntas legítimas de 16 senadores estadounidenses, el público estadounidense permanece en la ignorancia sobre cómo se están utilizando estos guantes de descarga eléctrica y qué capacitación, si es que alguna, han recibido los agentes que los usan", expresó la funcionaria.

Se espera la confirmación sobre qué pasará con la compra, mientras aumentan los cuestionamientos políticos acerca de su futura implementación en las calles y los centros de detención migratoria del país.