¿No más persecuciones?: estas son las nuevas reglas de ICE para sus operativos contra conductores

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) implementó modificaciones en sus protocolos operativos, estableciendo restricciones estrictas para las detenciones de vehículos en Estados Unidos, según informaron medios internacionales.

A través de un comunicado interno firmado por el director ejecutivo asociado de la división de Operaciones de Ejecución y Deportación (ERO), Marcos D. Charles, la agencia federal busca reducir los riesgos colaterales y la violencia desatada durante operativos de control migratorio.

Esta transformación en las directrices no surge al azar, sino como una respuesta directa a una serie de incidentes ocurridos durante intervenciones vehiculares donde agentes federales utilizaron sus armas de fuego.

Desde el año pasado, los funcionarios de la institución han abierto fuego en más de una docena de estos encuentros, dejando un saldo trágico de al menos cuatro personas fallecidas y múltiples heridos.

La presión aumentó tras casos críticos como el ocurrido el 20 de septiembre en Austin, Texas, donde un agente disparó contra un repartidor de 28 años tras una persecución residencial.

Una de las medidas más significativas es la prohibición absoluta de iniciar persecuciones a alta velocidad cuando un conductor decida no detenerse ante la autoridad.

En lugar de arriesgar la vida de transeúntes y automovilistas en una persecución, los agentes tienen la instrucción de recopilar datos precisos para identificar el automóvil y continuar la investigación con posterioridad.

Asimismo, el memorando regula el uso de herramientas de intercepción, permitiendo el despliegue de bandas de púas o la técnica de bloqueo físico conocida como "pinning", pero exclusivamente bajo estrictos protocolos de seguridad.

Las nuevas disposiciones ordenan que únicamente aquellos funcionarios que hayan completado de manera satisfactoria uno de cinco cursos de capacitación específicos, podrán asumir el mando directo de una detención vehicular.

Los agentes que carezcan de esta certificación quedan completamente inhabilitados para conducir o liderar la intervención, pudiendo colaborar únicamente de forma subordinada y bajo la supervisión de personal debidamente entrenado para manejar situaciones de alta tensión.

Uso obligatorio de cámaras

El marco normativo también impone estándares rigurosos de rendición de cuentas para garantizar que cada operativo quede documentado.

A partir de ahora, el uso de cámaras corporales pasa a ser estrictamente obligatorio, debiendo permanecer activas durante toda la intervención para evitar vacíos legales como los registrados en investigaciones previas.

Paralelamente, los vehículos utilizados por los funcionarios deberán contar obligatoriamente con luces y sirenas reglamentarias que permitan a los ciudadanos reconocerlos sin confusión como unidades policiales oficiales.

Con estas modificaciones estructurales, el ICE busca recuperar la confianza pública y corregir los vacíos operativos que permitieron abusos y tragedias en el pasado.

Al limitar las persecuciones vehiculares, exigir tecnología de grabación constante y profesionalizar al personal autorizado, la agencia busca aliar sus labores de control migratorio con la protección de la vida civil.