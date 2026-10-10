Christa Pike sale del hospital y regresa a la cárcel diez días después de su ejecución fallida en Tennessee

Christa Pike, la reclusa que sobrevivió al intento de ejecución por inyección letal en Tennessee, recibió el alta hospitalaria y fue trasladada de regreso a prisión, informaron sus abogados en un comunicado difundido el sábado 10 de octubre.

Pike, de 50 años, volvió al Centro de Rehabilitación Debra K. Johnson, en Nashville, la cárcel de mujeres donde estuvo recluida durante 30 años.

Estaba hospitalizada desde el 30 de septiembre, cuando el estado intentó ejecutarla por la muerte de su compañera de estudios Colleen Slemmer, quien fue golpeada y apuñalada en 1995.

Según el comunicado, Pike agradece a los servicios de emergencia y a su equipo médico la atención recibida “en estas circunstancias extraordinarias”. Sus abogados indicaron que seguirá recibiendo cuidados médicos dentro de la prisión y que continuarán monitoreando su recuperación.

Cómo evoluciona su salud

El País, citando a los abogados, reportó que el miércoles Pike comenzó a dar “pequeños pasos” con ayuda y que el jueves caminaba con cierta asistencia. Sus brazos, donde se inyectaron las dosis, se estaban recuperando, había empezado a alimentarse con normalidad y tenía los pulmones limpios.

Días antes, el martes 6 de octubre, sus abogados habían informado de que estaba despierta y hablando, seis días después del intento de ejecución que la dejó inconsciente y con respirador.

Qué ocurrió el 30 de septiembre

Según sus abogados, Pike recibió dos dosis de pentobarbital sin que se produjera su muerte.

El Departamento de Corrección de Tennessee (TDOC) emitió esa noche un aviso a medios en el que afirmó haber seguido cada paso del protocolo de ejecución aprobado por la Fiscalía General, y que el protocolo no permite procedimientos adicionales a los realizados. El mismo aviso informó del traslado de Pike a un centro médico externo.

La agencia AP señaló que el TDOC no ha explicado qué salió mal. Según el medio, el departamento declinó comentar por qué falló el intento y si planea volver a intentar ejecutarla.

El Centro de Información sobre la Pena de Muerte (DPIC) sostiene que Pike es la primera persona que sobrevive tras recibir los fármacos de inyección letal durante una ejecución.

Pike debía ser la primera mujer en dos siglos en ser ejecutada en Tennessee. (Foto Prensa Libre)

Lo que alega la defensa

Los abogados de Pike sostienen que el intento fallido constituye un castigo “cruel e inusual”. Según El País, también afirman que desde enero habían cuestionado el protocolo porque las venas de la reclusa eran de difícil acceso. Aseguran que se usaron al menos siete agujas, una de ellas doblada en un ángulo de 90 grados, y que el personal no detectó que el pentobarbital se filtraba fuera de la vena. Estas son afirmaciones de la defensa; el TDOC no se ha pronunciado sobre ellas.

Pese a la oposición de la fiscalía, la jueza I’Ashea Myles ordenó conservar los materiales, la documentación y los residuos del intento de ejecución, como pidió la defensa. Según los fiscales, corresponde al Tribunal Supremo de Tennessee decidir si se repite la ejecución.

El gobernador Bill Lee ordenó una revisión integral por un tercero para determinar exactamente lo ocurrido y descartó la ejecución que quedaba programada este año.

Los abogados de Pike han pedido al gobernador conmutar su pena por cadena perpetua sin libertad condicional.