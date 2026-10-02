Por qué la defensa de Christa Pike pidió la horca en lugar de la inyección letal en Tennessee

Meses antes del intento de ejecución de Christa Pike, su defensa legal solicitó formalmente que fuera ejecutada en la horca, debido a las complicaciones médicas que presentaba la reclusa, la única mujer en el corredor de la muerte de Tennessee. La petición fue rechazada y, posteriormente, Pike sobrevivió a la administración de dos dosis de pentobarbital durante el procedimiento de inyección letal.

Los abogados defensores habían advertido al Estado sobre las afecciones médicas de Pike, quien padece trombocitopenia y trombocitosis, trastornos que alteran la coagulación sanguínea, además de tener venas de tamaño considerablemente reducido.

La defensa argumentó, con base en informes médicos, que la inyección letal podría provocar un fallo severo que terminaría en una “muerte por ahogamiento en su propia sangre”.

Debido a los requerimientos del marco jurídico para impugnar un método de ejecución, la defensa estaba obligada a proponer formalmente una alternativa que considerara viable desde el punto de vista médico para evitar sufrimiento innecesario.

Al considerar que la horca reducía los riesgos asociados con los problemas vasculares y de coagulación de Pike, los abogados plantearon este método ante las autoridades judiciales, según diversas coberturas periodísticas recopiladas por Univisión.

El rechazo judicial y la legislación de Tennessee

A pesar de las advertencias presentadas por los abogados sobre el estado de salud de la interna, la solicitud para ejecutar a Pike en la horca fue desestimada por las autoridades judiciales.

El principal argumento para rechazarla fue que la horca no figura como un método de ejecución autorizado por la legislación vigente de Tennessee.

Tras la negativa de los tribunales a aceptar el método alternativo, la ejecución mediante inyección letal siguió su curso. Las cortinas de la cámara se abrieron a las 19.27 horas para administrar una primera dosis de pentobarbital, seguida de una segunda dosis alrededor de las 20.26 horas.

Sin embargo, tras la aplicación de las dos dosis, la defensa reportó que Pike continuaba con vida y roncaba fuertemente, por lo que fue trasladada de emergencia en ambulancia a un hospital.

Reacciones oficiales e investigación independiente

Especialistas como Robin Maher, directora ejecutiva del Centro de Información sobre la Pena de Muerte, calificaron el hecho de extraordinario y señalaron que no existen precedentes de que una persona condenada sobreviva a la administración directa de sustancias letales.

Por su parte, el Departamento Correccional de Tennessee defendió su actuación conforme al protocolo. Sin embargo, el gobernador Bill Lee ordenó cancelar la última ejecución programada del año y dispuso una investigación independiente a cargo de un tercero.