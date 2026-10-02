Que podría pasarle a Christa Pike tras sobrevivir a dos inyecciones letales en Tennessee

El caso de Christa Pike, la mujer que sobrevivió a dos dosis de inyección letal en el estado de Tennessee tras ser condenada a muerte por un asesinato cometido en 1995, fue calificado por expertos como "un hecho singular y sorprendente".

Su supervivencia no solo provoca asombro debido a que la mujer sobrevivió a dos dosis de pentobarbital, sino también porque se trataba de la primera ejecución que se llevaba a cabo en el estado de Tennessee en más de 200 años.

Ahora, la pregunta que rodea el caso es: ¿Qué sucederá con Pike, tanto a nivel de salud como legal, tras sobrevivir a la pena de muerte?

Mediante un documento judicial que presentaron los abogados de Pike, se sabe que la mujer se encuentra intubada y conectada a un respirador. Su estado de salud, según su defensa, es crítico.

El documento también señala que, al momento de la ejecución de Pike, el equipo penitenciario habría empleado siete agujas para intentar canalizar una vía periférica, llegando a doblarse una de ellas.

Los abogados de la mujer presentaron una moción de urgencia al tribunal de Nashville con la intención de "proteger y preservar las pruebas relacionadas al intento fallido de ejecución".

Ante el incidente, el gobernador de Tennessee, Bill Lee, suspendió las ejecuciones restantes previstas para este año y ordenó una revisión independiente de lo ocurrido con el respaldo de la Fiscalía General.

CNN afirma que hay un detalle importante: los familiares de Colleen Slemmer, la joven de 19 años que fue asesinada por Pike.

El medio habló con Robert Bracewell, director ejecutivo de Justice Coalition, quien señaló que no solo había apoyado a la familia Slemmer en este caso, sino que también dijo que los familiares y personas cercanas de la víctima "están devastados y agotados" tras la supervivencia de Pike.

"Ellos se encuentran enfadados con el estado por no ser colaborador sobre lo que va a pasar ahora", dijo Bracewell a CNN.

El medio afirma que el estado no ha informado a la familia Slemmer sobre lo que ocurrirá a continuación respecto a Pike.

Mientras esto ocurre, los abogados de la mujer han pedido la conmutación de la pena e indicaron que Pike había "sufrido un castigo mayor que el de cualquier otra persona en la historia de la pena de muerte en EE. UU.".

Lea también: ¿Por qué el novio de Christa Pike evitó la pena de muerte? Esto fue lo que pasó con Tadaryl Shipp