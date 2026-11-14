Petróleo, fenómeno de El Niño y tasas de interés: los tres riesgos que amenazan las finanzas de Centroamérica

La confluencia de tres perturbaciones externas podría generar riesgos de deterioro fiscal para Centroamérica y República Dominicana, con efectos diferenciados en cada país, según un análisis de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano (SECMCA).

El encarecimiento de los hidrocarburos y de la generación de energía, asociado a las tensiones geopolíticas; un episodio intenso del fenómeno de El Niño, y el endurecimiento de las condiciones financieras internacionales son los tres riesgos identificados en la nota regional Una tormenta perfecta: ¿existen posibilidades de una crisis fiscal?, publicada la semana pasada.

El análisis examina la evolución del balance fiscal y la deuda pública entre 2001 y 2025, y expone cómo los episodios de tensión internacional han ampliado los déficits fiscales y contribuido a la acumulación persistente de deuda en los países de la región.

El documento, elaborado por el economista hondureño Wilfredo Díaz Cruz, evalúa la situación de las finanzas públicas de la región a junio del 2026, así como las principales vulnerabilidades y fortalezas de cada país.

“El análisis sugiere que los choques actuales podrían deteriorar simultáneamente el crecimiento económico, el balance primario y las condiciones de financiamiento, aumentando las presiones sobre la sostenibilidad de la deuda durante 2026 y 2027. No obstante, la región parte de una posición fiscal relativamente favorable, caracterizada por superávits primarios y una razón de deuda pública regional inferior al 48% del PIB”, señala el documento de la SECMCA, organismo con sede en San José, Costa Rica.

Una de las principales conclusiones del análisis es que una crisis fiscal es posible, aunque no constituye el escenario más probable. Para reducir ese riesgo, el organismo recomienda preservar el espacio fiscal mediante subsidios temporales y focalizados, una gestión prudente del financiamiento y la incorporación de los riesgos climáticos en la planificación presupuestaria.

Una tormenta perfecta para la región

El autor explica en el documento que una situación ya problemática puede agravarse significativamente cuando confluyen de manera inusual varios factores adversos, una combinación que suele denominarse “tormenta perfecta”.

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Al aplicar este concepto a las crisis de deuda, señala que los episodios más costosos suelen ser resultado de la interacción entre perturbaciones externas y vulnerabilidades internas preexistentes.

Díaz Cruz advierte que, en el contexto actual, confluyen tres perturbaciones internacionales relevantes: un choque energético asociado a las tensiones geopolíticas; un episodio del fenómeno de El Niño de intensidad excepcional, con efectos sobre la disponibilidad de agua, la producción agrícola y los precios de los alimentos; y un endurecimiento de las condiciones financieras internacionales.

Los países de Centroamérica han aplicado diversas medidas temporales, como subsidios estatales, para mitigar el impacto del alza en los precios de los combustibles. (Foto Prensa Libre: EFE)

Aumentan los riesgos fiscales en la región

El documento señala que, hasta junio del 2026, la situación fiscal de Centroamérica y República Dominicana (CARD) presentaba un balance favorable, caracterizado por superávits primarios en todos los países, una relación entre deuda pública y producto interno bruto (PIB) regional inferior al 48% y reducciones de entre 30 y 140 puntos básicos en los diferenciales de riesgo soberano durante el último año.

Sin embargo, este panorama comenzó a cambiar debido a una serie de acontecimientos registrados en septiembre, que elevaron los riesgos fiscales para la región.

Según el análisis, el precio del petróleo se aproximó a los US$108 por barril, mientras que el rendimiento del bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años alcanzó el 5.22%, su nivel más alto desde junio del 2007.

Por otro lado, “el fortalecimiento de El Niño ya se traduce en condiciones de sequía en Centroamérica: algunas zonas del Pacífico de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua registraron entre agosto y septiembre precipitaciones equivalentes al 30–60% de sus niveles promedio, con efectos adversos sobre la producción agrícola”, señala el documento.

El autor advierte que la posición fiscal favorable observada durante el primer semestre del 2026 podría deteriorarse rápidamente, debido a la combinación de presiones sobre los precios de la energía y los alimentos, así como al incremento de los costos de financiamiento internacional.

Los efectos del fenómeno de El Niño generan presiones sobre las finanzas públicas de Centroamérica y República Dominicana, según el Consejo Monetario Centroamericano. (Foto Prensa Libre: EFE)

Crisis fiscal es posible, pero poco probable

Según Díaz Cruz, el análisis regional plantea dos conclusiones. La primera es que los episodios de tensión económica tienden a ampliar el déficit fiscal de los gobiernos centrales y que parte de ese deterioro persiste durante varios años.

La segunda es que las tres perturbaciones actuales afectan simultáneamente los factores que determinan la evolución de la deuda pública, lo que reduce el margen de maniobra de la política fiscal y hace prever un nuevo aumento del déficit entre el 2026 y el 2027.

En ese contexto, el documento concluye que una crisis fiscal en la región es posible, aunque no constituye el escenario más probable.

El análisis destaca que la región parte de una posición más favorable que en episodios de tensión anteriores, caracterizada por superávits primarios, una deuda pública estabilizada y diferenciales de riesgo soberano en niveles mínimos. Además, varios países cuentan con reglas fiscales, programas de apoyo o líneas de crédito con organismos multilaterales que contribuyen a reducir los riesgos.

Sin embargo, las vulnerabilidades varían entre los países de la región, según el nivel y la estructura de su deuda pública, las presiones derivadas de posibles variaciones en las tasas de interés y el tipo de cambio, los mecanismos de subsidios que se adopten y los efectos de las perturbaciones sobre los precios y la actividad productiva.

Evalúan fondos y exoneraciones para 2027

Durante las audiencias públicas que celebra la Comisión de Finanzas del Congreso de la República para analizar el proyecto de presupuesto de Guatemala para el 2027, se ha planteado la posibilidad de asignar recursos adicionales para atender la emergencia derivada de los efectos del fenómeno de El Niño. Sin embargo, la propuesta deberá definirse durante la elaboración y discusión del dictamen correspondiente.

En las sesiones se ha mencionado la posibilidad de reorientar al menos Q3 mil millones para atender esta emergencia, aunque la asignación todavía no está definida.

Por otro lado, la semana pasada se conoció que también está pendiente determinar si se dará continuidad a la exoneración de impuestos a las gasolinas y el diésel a partir del 1 de enero del 2027, cuando comience el nuevo ejercicio fiscal. Esta medida también podría abordarse durante la discusión del dictamen del presupuesto.

Guatemala aplica, desde el 1 de octubre, un régimen de exoneración de impuestos a la distribución y al valor agregado sobre las gasolinas y el diésel, cuya vigencia concluye el 31 de diciembre del 2026.