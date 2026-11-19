Las multas por más de Q39 millones impuestas a cuatro distribuidoras de propano en Guatemala abren una nueva etapa en el procedimiento administrativo que desarrolla el Ministerio de Energía y Minas (MEM).

Las sanciones fueron anunciadas esta semana, luego de que el MEM identificara irregularidades relacionadas con la concertación y distorsión de precios del gas licuado de petróle o (GLP), o como se le conoce comúnmente en Guatemala gas propano, utilizado principalmente en los hogares guatemaltecos para cocinar.

En seguimiento a estas medidas, el viceministro de Energía y Minas, Rodolfo Guillén Monchoy Córdoba, explicó a Prensa Libre este 19 de noviembre que las distribuidoras recibieron un plazo de cinco días para responder a los señalamientos y que algunas ya estaban presentando sus argumentos.

"Se le dieron cinco días para contestar, hoy están evacuando algunas y después de eso se va a entrar al proceso de análisis de la información", indicó el funcionario.

Por lo tanto, aunque las multas ya fueron notificadas, todavía deben desarrollarse las etapas administrativas correspondientes antes de establecer su situación definitiva.

Multas podrían duplicarse o triplicarse por reincidencia

Por otro lado, una de las principales interrogantes sobre las sanciones es qué ocurriría si las empresas vuelven a incurrir en prácticas similares. Según explicó Guillén, la legislación contempla sanciones económicas progresivas para los casos de reincidencia.

"Primero es la multa, la reincidencia pues ya es nuevamente el doble de la multa y así se triplican también las multas", señaló.

Además de las sanciones económicas, el viceministro confirmó que existe la posibilidad de aplicar medidas sobre las licencias de comercialización. Al consultarle si las empresas podrían enfrentar la suspensión o cancelación de sus licencias, respondió que podría llegarse a una suspensión, aunque no detalló las condiciones legales específicas para aplicar esa medida.

De momento, el MEM continúa con el análisis de los expedientes y los argumentos que presenten las distribuidoras.

MEM identificó distorsiones de hasta Q48 por cilindro

Durante la entrevista, Guillén también proporcionó detalles sobre las diferencias de precios identificadas en el análisis de una de las distribuidoras.

Aunque el viceministro aclaró que no contaba en ese momento con los datos exactos, compartió que las distorsiones aproximadas fueron las siguientes:

Capacidad del cilindro Distorsión aproximada 25 libras Q14 35 libras Q25 100 libras Q48 Elaboración propia con información del MEM

Tampoco precisó el período durante el cual se habrían registrado estas diferencias ni proporcionó un desglose de las distorsiones atribuidas a cada una de las cuatro empresas.

No obstante, es importante que los consumidores tengan presente que estos montos corresponden a las distorsiones de precios identificadas por el MEM, según lo explicado por el viceministro, y no deben confundirse con los incrementos acumulados durante el año.

Por ello, para conocer si el expendio donde adquieren el gas propano está cobrando un precio acorde con los valores reportados oficialmente, pueden consultar los monitoreos que publica el Ministerio de Energía y Minas.

Cuánto cuesta el cilindro de gas propano en Guatemala

El monitoreo más reciente, correspondiente al 16 de noviembre del 2026, muestra diferencias en los precios de comercialización según la empresa y la capacidad del cilindro.

Estos son los valores reportados:

Capacidad Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3 25 libras Q138.00 Q138.00 Q140.00 35 libras Q193.00 Q193.20 Q196.00 40 libras N/V Q220.80 Q224.00 60 libras N/V Q331.20 Q336.00 100 libras Q552.00 Q552.00 Q560.00 Elaboración propia con información del Departamento de Análisis Económico, Sección de Comercialización de Combustibles del MEM

En términos generales, el monitoreo del MEM muestra que las diferencias de precios entre las distribuidoras oscilan entre Q2 y Q8 por cilindro, dependiendo de su capacidad.

Por ello, estos valores pueden servir como referencia para que los consumidores comparen cuánto están pagando por el gas propano e identifiquen posibles variaciones respecto de los precios reportados oficialmente.

No obstante, el viceministro adelantó, en entrevista con este medio, que el MEM está revisando su estructura de precios de referencia, tomando en cuenta el comportamiento del mercado internacional. Como antecedente, mencionó que un análisis anterior situaba el precio de referencia del cilindro de 25 libras en Q123.53, aunque indicó que una nueva evaluación podría establecer un valor inferior.

"Estamos analizando nuevamente y creo que nuestra estructura de precios está tirando un valor más bajo", comentó, sin confirmar todavía una nueva cifra.

Dónde denunciar posibles irregularidades en los precios del gas

El viceministro hizo un llamado a las distribuidoras y expendios para que tomen en cuenta los precios de referencia publicados por el MEM en sus canales oficiales.

También recordó que los consumidores pueden presentar denuncias cuando identifiquen posibles irregularidades en la comercialización del gas propano.

Para ello, el Ministerio habilita el número telefónico 2419-6464, extensiones 1505 y 1506, así como el correo electrónico quejasydenuncias@mem.gob.gt.

Mientras tanto, las autoridades continuarán con el análisis de los expedientes relacionados con las sanciones millonarias y las respuestas presentadas por las distribuidoras, antes de determinar los siguientes pasos administrativos.

Así ha evolucionado el precio del gas durante el 2026

Aunque las sanciones recientes están relacionadas con las irregularidades identificadas por el MEM, el comportamiento del precio del gas propano durante el año permite comprender el contexto en el que se produjeron los últimos ajustes.

Según el histórico oficial, el cilindro de 25 libras comenzó el 2026 con un precio de Q98 en las tres empresas monitoreadas, valor que permaneció sin cambios hasta mediados de abril.

A partir de entonces, se identifican cuatro momentos importantes:

De enero a mediados de abril: el precio se mantuvo estable en Q98.

el precio se mantuvo estable en Q98. 20 de abril: se registró el primer incremento generalizado, cuando el cilindro pasó de Q98 a Q110.

se registró el primer incremento generalizado, cuando el cilindro pasó de Q98 a Q110. De junio a septiembre: después de un nuevo ajuste en junio, los precios se estabilizaron en Q115.

después de un nuevo ajuste en junio, los precios se estabilizaron en Q115. Octubre y noviembre: se registraron aumentos sucesivos que llevaron el precio hasta Q138 y Q140.

MEM mantiene otros tres expedientes pendientes de cobro

Por otra parte, el viceministro también reveló que el Ministerio mantiene en trámite tres expedientes de años anteriores por aproximadamente Q4 millones cada uno, relacionados con prácticas de coacción de precios.

Según explicó, estos casos se originaron porque se identificaron instrucciones dirigidas a expendios para comercializar el producto a determinados precios.

"Coacción de precios, es como decirle a los expendios, vendan a tal precio", ejemplificó.

El funcionario confirmó que estos expedientes corresponden a una de las distribuidoras involucradas en las sanciones recientes, aunque no identificó a cuál.

Asimismo, señaló que el MEM ha logrado cobrar anteriormente otras multas relacionadas con incumplimientos en calidad, cantidad y medidas de seguridad industrial, pero los tres expedientes mencionados todavía se encuentran pendientes.

Finalmente, explicó que el Ministerio proporcionó informes técnicos a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco), institución que presentó denuncias penales relacionadas con los recientes incrementos de precio