Aumenta precio del gas propano este domingo 8 de noviembre

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Aumenta precio del gas propano este domingo 8 de noviembre

El costo del cilindro de gas propano reporta un incremento, según la información proporcionada por las distribuidoras en sus redes sociales.

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gas propano cilindro persona agarrando un cilindro HPL

Precios del gas propano registra nuevo incremento de precio a noviembre 2026. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca PL).

Aumentos de que van desde los Q12 hasta los Q48 reportan las empresas distribuidoras de gas propano desde este domingo 8 de noviembre, según los precios compartidos en sus redes sociales.

El incremento representa un nuevo gasto para las familias, que en los últimos meses han enfrentado el incremento de combustibles, así como de distintos alimentos.

El nuevo tarifario, compartido en las redes sociales de las distribuidoras, no ha sido bien recibido por los usuarios, que en comentarios cuestionan el incremento, que llega a semanas de las festividades navideñas.

Actualmente el costo de la gasolina regular, gasolina superior y el diésel logró mantenerse luego que los diputados aprobaron un decreto, que suspende hasta finales de año algunos impuestos para su distribución.

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Ahora, el nuevo catálogo de precios reporta un aumento de Q12 en el cilindro de 25 libras, llegando a costar Q138; mientras que para el cilindro de 35 libras el aumento es de Q16, llegando a costar Q193.

El incremento mayor es para el cilindro de 100 libras, que según la información compartida por las distribuidoras ahora tendrá un costo de Q552, lo que representa un incremento de Q48.   

El pasado 25 de octubre ya se había reportado un ajuste que había elevado, por cuarta vez, el precio del gas.

ESCRITO POR:

Douglas Cuevas

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y del sector justicia, con 15 años de experiencia en periodismo escrito, televisivo y radial.

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