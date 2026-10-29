Salario mínimo 2027: cuánto aumentaría el monto mensual según las propuestas del Gobierno, empleadores y trabajadores

Luego de que los sectores gubernamental, empleador y trabajador presentaran sus propuestas para fijar el salario mínimo del 2027 en Guatemala, los representantes de los sectores patronal y laboral exponen los argumentos que respaldan las posturas.

El Gobierno plantea un incremento de entre el 4% y el 7%; los empleadores proponen entre el 3% y el 4%, mientras que los trabajadores solicitan un 10%.

Las diferencias no solo se relacionan con los porcentajes, sino también con las variables económicas utilizadas para calcularlos y la posibilidad de mantener salarios diferenciados por circunscripción económica y actividad productiva.

Con base en esas propuestas, Prensa Libre efectuó un ejercicio para estimar a cuánto ascenderían los salarios mínimos mensuales del 2027 para las actividades agrícolas, no agrícolas y de maquila, tanto en ambas circunscripciones económicas, una conformada por el departamento de Guatemala, y la otra por en el resto del país.

La Comisión Nacional del Salario (CNS) concluyó el diálogo sin alcanzar un acuerdo. La decisión final corresponderá al presidente Bernardo Arévalo, quien fijará el salario para que entre en vigencia a partir del 1 de enero del 2027.

Gobierno propone aumentos de entre el 4% y el 7%

El sector gubernamental presentó una fórmula técnica de ajuste salarial que considera tres variables: inflación, crecimiento económico y crecimiento poblacional.

Según un boletín de la CNS, la aplicación de esta fórmula genera un rango de incremento de entre el 4% y el 7%.

Este sector respndió a Prensa Libre acerca de la fórmula que propone. Respecto si esta es de aplicación general o varía por circunscripción y actividad, refirió que la propuesta planteó una fórmula de referencia general, basada en indicadores nacionales como inflación proyectada y crecimiento económico, usando ambos datos del Banco de Guatemala, así como el crecimiento poblacional, con datos del Instituto Nacional de Estadística. Añade que su aplicación final puede variar según el comportamiento de cada actividad económica.

Por ejemplo, explicó que la propuesta presentó un rango de referencia de 4% a 7%, y que los porcentajes específicos para cada circunscripción y actividad dependerán de la decisión final, que puede considerar el comportamiento particular de cada actividad económica.

Al ser consultados acerca de por qué aplicar el rango alto de variables como la inflación en la fórmula que se expuso en CNS a los sectores, se insistió que la propuesta planteó un rango, no un valor específico, y se argumenta que se tomó la inflación proyectada como referencia mínima para preservar el poder adquisitivo del salario mínimo, más un componente vinculado al crecimiento económico.

Empleadores proponen aumentos de entre el 3% y el 4%

El sector empleador respalda la utilización de una fórmula técnica, pero considera que deben incorporarse todas las variables recomendadas originalmente por el consultor de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que planteó el mecanismo.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES

Alejandro Ceballos, representante del sector empleador ante la CNS, explicó que la propuesta patronal daría como resultado aumentos de entre el 3% y el 4% aproximadamente.

Ceballos valoró que el Gobierno aceptara utilizar una fórmula técnica, aunque cuestionó que se empleen los valores más altos de las variables económicas.

Según explicó, al aplicar los rangos altos de inflación y crecimiento económico de la propuesta gubernamental, el resultado se aproxima al 7%. En cambio, con los valores más bajos, el ajuste se sitúa entre el 3% y el 4%, rango respaldado por los empleadores.

También destacó el acuerdo para que la discusión del salario mínimo del 2028 tenga como punto de partida la construcción y utilización de una fórmula técnica.

Entre las variables que considera necesario incorporar mencionó los niveles de formalidad e informalidad laboral, que presentan diferencias entre la capital y el interior del país, así como el costo de vida. Este último ha sido afectado en el 2026 por el encarecimiento de productos de la canasta básica y los combustibles, debido a factores como las condiciones internacionales y la falta de lluvia, recordó, aunque cada año cambia.

Guido Ricci, representante del sector empleador ante la CNS y director de la Unidad Laboral del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), explicó que reiteraron la propuesta presentada en las comisiones paritarias, con miras a desarrollar una política de empleo más amplia.

Ricci también respaldó la fórmula propuesta por el consultor de la OIT, pero señaló desacuerdo con la gubernamental, que incorpora rangos de inflación esperada y genera incrementos de entre el 4% y el 7%.

Ambos representantes valoraron positivamente el uso de una fórmula técnica y esperan que el presidente considere los valores más bajos de las variables al determinar el aumento.

Coincidieron en que este mecanismo permitiría dar mayor previsibilidad a los ajustes salariales de los próximos años.

Trabajadores solicitan un 10%

El sector trabajador planteó inicialmente que el salario mínimo alcanzara los Q250 diarios, equivalentes a alrededor de Q7 mil mensuales.

Sin embargo, Franky Pozuelos, representante del sector trabajador ante la CNS, explicó que decidieron flexibilizar su postura para facilitar el diálogo y buscar un acercamiento entre las partes.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES

Por ello, el martes 27 de octubre presentaron una propuesta de incremento del 10%, porcentaje que consideran prudente y que fue definido luego de efectuar análisis técnicos.

Pozuelos explicó que buscaban contribuir a destrabar la discusión mediante una propuesta que no fuera excesivamente elevada, pero tampoco muy baja.

Además, los trabajadores solicitan eliminar las diferencias salariales entre las dos circunscripciones económicas y las tres actividades productivas, para establecer un salario mínimo generalizado.

El representante laboral pidió al presidente Bernardo Arévalo aprobar un incremento de al menos el 10%, con el propósito de recuperar parte del poder adquisitivo perdido por los hogares guatemaltecos.

Entre sus argumentos mencionó el crecimiento económico del país, estimado en 4.3%, aunque considera que debería ser mayor para fortalecer el empleo y atraer más inversión extranjera directa.

También señaló el aumento de los precios de la canasta básica alimentaria, los combustibles y el gas propano.

Pozuelos advirtió sobre posibles presiones adicionales al presupuesto familiar en enero del 2027, debido a la finalización de la suspensión temporal de impuestos a los combustibles y los gastos relacionados con el inicio del ciclo escolar.

Respecto de la fórmula técnica, indicó que debe discutirse con mayor profundidad, pues los cálculos utilizan información del año anterior y no necesariamente incorporan las proyecciones económicas del período para el cual se fijará el salario.

¿A cuánto llegaría el salario mínimo mensual en el 2027?

Con base en los porcentajes de incremento planteados por los tres sectores, Prensa Libre efectuó un ejercicio para calcular los posibles salarios mínimos mensuales del 2027.

Las cifras son estimaciones y no representan un incremento aprobado. A los montos mensuales se les debe agregar los Q250 mensuales de bonificación incentivo que ya existe.

Circunscripción Económica 1 (CE1): departamento de Guatemala

Para los trabajadores del departamento de Guatemala, los incrementos, según las propuestas mencionadas por los sectores, van desde Q102 hasta Q400.

Con la propuesta del Gobierno

Si se aplica el incremento del 4%, correspondiente al límite inferior de la propuesta gubernamental, los salarios quedarían de la siguiente manera:

Agrícola: aumentaría Q151.65 y llegaría a Q3,942.85 mensuales.

No agrícola: subiría Q160.09, hasta alcanzar Q4,162.37.

Exportación y maquila: aumentaría Q136.39 y se situaría en Q3,546.12.

Si se utiliza el 7%, correspondiente al límite superior de la propuesta del Gobierno, los montos serían:

Agrícola: aumentaría Q265.38 y llegaría a Q4,056.58 mensuales.

No agrícola: subiría Q280.16, hasta alcanzar Q4,282.44.

Exportación y maquila: aumentaría Q238.68 y se situaría en Q3,648.41.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES

Con la propuesta del sector trabajador

Si se aprueba el incremento del 10% solicitado por los representantes laborales, y se aplica por separado a los salarios vigentes de cada actividad, los resultados serían:

Agrícola: aumentaría Q379.12 y llegaría a Q4,170.32 mensuales.

No agrícola: subiría Q400.23, hasta alcanzar Q4,402.51.

Exportación y maquila: aumentaría Q340.97 y se situaría en Q3,750.70.

Estos cálculos no contemplan la unificación salarial solicitada por el sector trabajador.

Con la propuesta del sector empleador

Si se aplica el incremento del 3%, correspondiente al límite inferior de la propuesta patronal, los salarios quedarían así:

Agrícola: aumentaría Q113.74 y llegaría a Q3,904.94 mensuales.

No agrícola: subiría Q120.07, hasta alcanzar Q4,122.35.

Exportación y maquila: aumentaría Q102.29 y se situaría en Q3,512.02.

Si se utiliza el 4%, correspondiente al límite superior de la propuesta empleadora, los montos serían:

Agrícola: aumentaría Q151.65 y llegaría a Q3,942.85 mensuales.

No agrícola: subiría Q160.09, hasta alcanzar Q4,162.37.

Exportación y maquila: aumentaría Q136.39 y se situaría en Q3,546.12.

Salario mínimo 2027: Comisión Nacional del Salario concluye discusión sin acuerdo entre los tres sectores https://t.co/zzJgWK18rD https://t.co/hwboAJ5ggz — Prensa Libre (@prensa_libre) October 28, 2026

Circunscripción Económica 2 (CE2): resto del país

Para los 21 departamento del país, excepto el departamento de Guatemala, los aumentos propuestos rondan desde Q96 hasta Q381.

Con la propuesta del Gobierno

Si se aplica un incremento del 4%, los salarios mensuales quedarían de la siguiente manera:

Agrícola: aumentaría Q145.04 y llegaría a Q3,770.93.

No agrícola: subiría Q152.68, hasta alcanzar Q3,969.58.

Exportación y maquila: aumentaría Q128.84 y se situaría en Q3,349.94.

Si el aumento es del 7%, correspondiente al límite superior de la propuesta gubernamental, los montos serían:

Agrícola: aumentaría Q253.81 y llegaría a Q3,879.70 mensuales.

No agrícola: subiría Q267.18, hasta alcanzar Q4,084.08.

Exportación y maquila: aumentaría Q225.48 y se situaría en Q3,446.58.

Con la propuesta del sector trabajador

Si se aplica el incremento del 10% solicitado por los representantes laborales a cada salario vigente, los resultados serían:

Agrícola: aumentaría Q362.59 y llegaría a Q3,988.48 mensuales.

No agrícola: subiría Q381.69, hasta alcanzar Q4,198.59.

Exportación y maquila: aumentaría Q322.11 y se situaría en Q3,543.21.

Al igual que en la CE1, este ejercicio mantiene las diferencias salariales actuales y no incorpora la unificación propuesta por el sector trabajador.

Con la propuesta del sector empleador

Si se aplica el incremento del 3%, los salarios quedarían así:

Agrícola: aumentaría Q108.78 y llegaría a Q3,734.67 mensuales.

No agrícola: subiría Q114.51, hasta alcanzar Q3,931.41.

Exportación y maquila: aumentaría Q96.63 y se situaría en Q3,317.73.

Si el incremento es del 4%, los montos serían: