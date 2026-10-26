“Ya no pongo la misma cantidad”: cómo afecta el alza del gas a comedores, tortillerías y panaderías en Guatemala

El nuevo incremento del precio del gas propano comienza a reflejarse en los platos de comida, las tortillas y el pan que consumen los guatemaltecos. Desde el 25 de octubre, el cilindro de 25 libras pasó de Q122 a Q126, el de 35 libras de Q171 a Q177 y el de 100 libras de Q488 a Q504, según información del Ministerio de Energía y Minas (MEM).

Se trata del cuarto ajuste del año y el segundo de octubre. En un reportaje presentado por Impacto Directo, de Guatevisión, comerciantes explicaron cómo enfrentan estos aumentos sin trasladar todo el costo a sus clientes.

Menos comida para mantener los precios

Marisol, quien lleva 30 años al frente de un comedor, relató que el viernes compró un cilindro de gas a Q122, pero este lunes su proveedor ya se lo ofrecía a Q128. Ante el aumento del combustible y de otros productos de la canasta básica, decidió reducir las raciones en lugar de subir el precio de los alimentos.

“Yo para no subirle le voy a ser sincera que ya no pongo la misma cantidad de verdura”, explicó.

Antes servía varios trozos de papa y zanahoria; ahora coloca menos verduras y arroz para que sus clientes puedan seguir pagando lo mismo.

La baja del maíz no compensa el costo del gas

En las tortillerías, la reducción del precio del quintal de maíz, de Q310 a Q210, representa un alivio que se ve limitado por el encarecimiento del gas. Erwin Sub, quien lleva un año dedicado a este oficio, explicó que utiliza el combustible durante toda la jornada y compra un cilindro diariamente porque también cuece el maíz.

“Nosotros usamos todo el día el gas, ahorita gracias a Dios que el maíz bajó un poquito pero el gas subió un poquito porque estaba a 115 pero ahorita está a 126”, comentó.

Erwin Sub, tortillero, señala que el aumento del gas reduce el beneficio de la reciente baja del precio del maíz, mientras intenta mantener la venta de tres tortillas por Q1. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

Pese a ese incremento, mantiene la venta de tres tortillas por Q1, en lugar de dos, para conservar a sus compradores.

Panaderías calculan pérdidas de Q2,000 mensuales

La situación también afecta a las panaderías, que necesitan gas para mantener sus hornos en funcionamiento. Brenda Ordóñez, panificadora, explicó que el cilindro de 100 libras costaba aproximadamente Q390 en marzo y ahora se vende a Q504, una diferencia de Q114.

“Entonces representa un incremento del 30 por ciento prácticamente en lo que corresponden a los gastos variables que nosotros tenemos”, señaló.

Brenda Ordóñez, panificadora, explica que el cilindro de gas de 100 libras pasó de Q390 a Q504 desde marzo, lo que representa un gasto adicional de aproximadamente Q2,000 mensuales para su negocio. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

Según sus cálculos, si los precios permanecen en ese nivel, su negocio afrontaría alrededor de Q2,000 adicionales al mes, una presión que complica mantener los precios del pan.

Piden investigar las razones del aumento

Durante el análisis de Impacto Directo, los participantes advirtieron que el encarecimiento del gas llega cuando las familias también deben afrontar otros gastos y se acercan las celebraciones de fin de año, que suelen aumentar la preparación de alimentos. Uno de los invitados señaló que no había podido verificar un incremento internacional que explicara el ajuste y pidió al MEM supervisar las razones del alza, incluida la disponibilidad del producto en el país.

También se planteó que la presión económica constante puede generar preocupación y estrés entre los consumidores, mientras los pequeños comerciantes intentan sostener sus negocios.

Los participantes coincidieron en la necesidad de investigar si el incremento está justificado antes de que aumente la demanda de gas y alimentos durante las próximas festividades. Advirtieron que las familias podrían optar por preparar cantidades menores de comidas tradicionales, como el fiambre y los tamales, para ajustarse a sus presupuestos.

Mientras se esclarecen las causas del alza, los testimonios de los comerciantes muestran que el impacto ya se refleja en decisiones cotidianas: servir menos comida, absorber mayores gastos y buscar la manera de no perder clientes.

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