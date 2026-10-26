“Ya no pongo la misma cantidad”: cómo afecta el alza del gas a comedores, tortillerías y panaderías en Guatemala

Comunitario

“Ya no pongo la misma cantidad”: cómo afecta el alza del gas a comedores, tortillerías y panaderías en Guatemala

El cuarto aumento del gas propano en Guatemala eleva los costos de pequeños negocios y golpea el bolsillo de los guatemaltecos. Comerciantes buscan mantener sus precios, aunque algunos ya reducen las porciones.

y

| time-clock

El nuevo incremento del precio del gas propano comienza a reflejarse en los platos de comida, las tortillas y el pan que consumen los guatemaltecos. Desde el 25 de octubre, el cilindro de 25 libras pasó de Q122 a Q126, el de 35 libras de Q171 a Q177 y el de 100 libras de Q488 a Q504, según información del Ministerio de Energía y Minas (MEM).

Se trata del cuarto ajuste del año y el segundo de octubre. En un reportaje presentado por Impacto Directo, de Guatevisión, comerciantes explicaron cómo enfrentan estos aumentos sin trasladar todo el costo a sus clientes.

Menos comida para mantener los precios

Marisol, quien lleva 30 años al frente de un comedor, relató que el viernes compró un cilindro de gas a Q122, pero este lunes su proveedor ya se lo ofrecía a Q128. Ante el aumento del combustible y de otros productos de la canasta básica, decidió reducir las raciones en lugar de subir el precio de los alimentos.

“Yo para no subirle le voy a ser sincera que ya no pongo la misma cantidad de verdura”, explicó.

Antes servía varios trozos de papa y zanahoria; ahora coloca menos verduras y arroz para que sus clientes puedan seguir pagando lo mismo.

LECTURAS RELACIONADAS

El gas propano subió en Guatemala y el cilindro de 25 libras llegó a Q115, un ajuste que analistas vinculan con presiones internacionales y efectos directos en la economía familiar.

Sube el precio del gas propano en Guatemala: estos son los nuevos costos por cilindro

chevron-right
Un agente de la PNC fue enviado a capacitación legal tras citar una disposición de Perú para justificar una solicitud de identificación en Guatemala. El caso generó cuestionamientos sobre la preparación policial.

“¿Ustedes son de Perú? ¡Aquí es Guatemala!”: PNC envía a capacitación a agente por citar ley peruana

chevron-right

La baja del maíz no compensa el costo del gas

En las tortillerías, la reducción del precio del quintal de maíz, de Q310 a Q210, representa un alivio que se ve limitado por el encarecimiento del gas. Erwin Sub, quien lleva un año dedicado a este oficio, explicó que utiliza el combustible durante toda la jornada y compra un cilindro diariamente porque también cuece el maíz.

“Nosotros usamos todo el día el gas, ahorita gracias a Dios que el maíz bajó un poquito pero el gas subió un poquito porque estaba a 115 pero ahorita está a 126”, comentó.

Erwin Sub, tortillero, señala que el aumento del gas reduce el beneficio de la reciente baja del precio del maíz, mientras intenta mantener la venta de tres tortillas por Q1. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

Pese a ese incremento, mantiene la venta de tres tortillas por Q1, en lugar de dos, para conservar a sus compradores.

Panaderías calculan pérdidas de Q2,000 mensuales

La situación también afecta a las panaderías, que necesitan gas para mantener sus hornos en funcionamiento. Brenda Ordóñez, panificadora, explicó que el cilindro de 100 libras costaba aproximadamente Q390 en marzo y ahora se vende a Q504, una diferencia de Q114.

EN ESTE MOMENTO

Socorristas de los Bomberos Voluntarios trabajan en el lugar del ataque armado contra comensales de una venta de comida en la zona 1 de Villa Canales, donde dos personas murieron y tres resultaron heridas. (Foto Prensa Libre: CVB)

Hombres armados irrumpen en venta de comida en Villa Canales y disparan contra comensales: dos muertos y tres heridos

Right
La Policía Nacional Civil investiga el ataque armado ocurrido en un centro comercial de Chiquimula, donde murió Donald Eriberto Valdés Aguilar. (Foto: Hemeroteca PL)

Entrenador y exfutbolista muere baleado en centro comercial de Chiquimula; esto revela el informe de la PNC

Right

“Entonces representa un incremento del 30 por ciento prácticamente en lo que corresponden a los gastos variables que nosotros tenemos”, señaló.

Brenda Ordóñez, panificadora, explica que el cilindro de gas de 100 libras pasó de Q390 a Q504 desde marzo, lo que representa un gasto adicional de aproximadamente Q2,000 mensuales para su negocio. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

Según sus cálculos, si los precios permanecen en ese nivel, su negocio afrontaría alrededor de Q2,000 adicionales al mes, una presión que complica mantener los precios del pan.

Piden investigar las razones del aumento

Durante el análisis de Impacto Directo, los participantes advirtieron que el encarecimiento del gas llega cuando las familias también deben afrontar otros gastos y se acercan las celebraciones de fin de año, que suelen aumentar la preparación de alimentos. Uno de los invitados señaló que no había podido verificar un incremento internacional que explicara el ajuste y pidió al MEM supervisar las razones del alza, incluida la disponibilidad del producto en el país.

También se planteó que la presión económica constante puede generar preocupación y estrés entre los consumidores, mientras los pequeños comerciantes intentan sostener sus negocios.

Los participantes coincidieron en la necesidad de investigar si el incremento está justificado antes de que aumente la demanda de gas y alimentos durante las próximas festividades. Advirtieron que las familias podrían optar por preparar cantidades menores de comidas tradicionales, como el fiambre y los tamales, para ajustarse a sus presupuestos.

Mientras se esclarecen las causas del alza, los testimonios de los comerciantes muestran que el impacto ya se refleja en decisiones cotidianas: servir menos comida, absorber mayores gastos y buscar la manera de no perder clientes.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Erick Gutiérrez

Periodista de Prensa Libre con tres años de experiencia en periodismo impreso, digital y multimedia. Fotógrafo e integrante del equipo de Inmediatez y Tendencias.

Lee más artículos de Erick Gutiérrez

Maybaall Saucedo

Maybaall Saucedo: Periodista de Prensa Libre especializada en radio, televisión y plataformas digitales en temas sociales, humanos y sucesos con más de 10 años de experiencia.

Lee más artículos de Maybaall Saucedo

ARCHIVADO EN:

Economía Economía en Guatemala Gas propano Guatemala Impacto Directo Ministerio de Energía y Minas Precio del gas propano 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM