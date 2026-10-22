“¿Ustedes son de Perú? ¡Aquí es Guatemala!”: PNC envía a capacitación a agente por citar ley peruana

Un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) fue enviado a la academia policial para reforzar sus conocimientos legales, luego de que utilizara una disposición de la legislación peruana para justificar una solicitud de identificación a un ciudadano en la vía pública. El incidente, ocurrido en las cercanías de Jocotenango, Sacatepéquez, quedó registrado en un video difundido en redes sociales. Las imágenes muestran cómo un ciudadano cuestiona el fundamento legal del procedimiento y señala que la disposición citada por el policía corresponde a otro país.

Durante el programa Impacto Directo, de Guatevisión, se abordó el caso y la decisión institucional de enviar al agente a capacitación. La discusión se centró en el conocimiento de las leyes guatemaltecas, la supervisión de los procedimientos policiales y las medidas necesarias para recuperar la confianza de la población.

PNC anuncia medidas ante actuaciones indebidas

El director general de la PNC, David Custodio Boteo, se refirió a las medidas que pueden adoptarse frente a actuaciones irregulares de los agentes. Durante el programa se informó que la institución no tolerará conductas indebidas y que los policías que incumplan sus obligaciones deberán responder por sus actuaciones.

También se hizo referencia a la postura del Ministerio de Gobernación de no aceptar anomalías dentro de la institución.

El caso surgió después de que dos agentes solicitaran la identificación de un ciudadano. Cuando este pidió conocer el fundamento legal del procedimiento, uno de los policías consultó información en su teléfono y citó una disposición identificada como el artículo 205 de la legislación peruana.

Un ciudadano cuestiona a agentes de la PNC por utilizar una norma peruana para justificar un procedimiento de identificación en Jocotenango, Sacatepéquez. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo)

El ciudadano advirtió la equivocación con una pregunta que se difundió en redes sociales: “¿Ustedes son de Perú? ¡Aquí es Guatemala!”.

La referencia a una norma extranjera provocó cuestionamientos sobre la preparación jurídica de los agentes y el uso de herramientas digitales para consultar disposiciones legales durante los procedimientos.

Cuestionan capacitación y controles en los procedimientos policiales

Durante el análisis en Impacto Directo se planteó que los agentes deberían conocer el marco jurídico guatemalteco desde su formación inicial en la academia policial.

Una de las participantes cuestionó que el agente utilizara legislación de otro país para respaldar su actuación. “Cómo es posible que le está sacando leyes de otro país y encima le discute”, expresó.

También señaló que este tipo de incidentes puede aumentar la desconfianza ciudadana hacia las fuerzas de seguridad.

En el programa se propusieron cuatro medidas para fortalecer la actuación policial: documentar los operativos y registros mediante cámaras y audio, sancionar los actos de corrupción, mejorar la capacitación y promover un modelo de policía comunitaria.

El caso del agente que citó una ley extranjera genera cuestionamientos sobre la formación jurídica, la supervisión y los controles de los procedimientos policiales. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo)

Sobre la formación de los agentes, una participante insistió en que no debería limitarse a actividades breves o a la entrega de diplomas, sino incluir preparación práctica y conocimientos aplicables a los procedimientos cotidianos.

La propuesta de policía comunitaria contempló una mayor coordinación con las comunidades, los consejos comunitarios de desarrollo y las autoridades municipales.

Cámaras corporales y confianza ciudadana

La discusión también abordó el uso de cámaras corporales para documentar las actuaciones de los policías.

Durante el programa se mencionó un plan de arrendamiento de 500 cámaras corporales, con un costo señalado de Q20 millones por 18 meses. Estos datos fueron expuestos en la transmisión y requieren confirmación con la documentación oficial del proyecto.

Los participantes consideraron que grabar los procedimientos podría facilitar la revisión de posibles irregularidades y aportar elementos para establecer responsabilidades.

Uno de ellos cuestionó cuántos ciudadanos podrían haber aceptado procedimientos policiales sin conocer sus derechos o las disposiciones legales aplicables.

La discusión también relacionó el incidente con otros hechos recientes que han generado cuestionamientos sobre la actuación de las fuerzas de seguridad, entre ellos las investigaciones posteriores al asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa en el Campo Marte.

El envío del agente a capacitación constituye la medida informada tras el incidente. Sin embargo, el caso mantiene abierto el debate sobre la formación jurídica de la PNC, la supervisión de sus actuaciones y la confianza de los ciudadanos en los procedimientos policiales.

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