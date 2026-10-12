PNC busca destituir a dos agentes señalados de conducir ebrios y atropellar a motorista en Chimaltenango

La Policía Nacional Civil (PNC) inició el procedimiento administrativo para destituir a dos agentes señalados de atropellar a una mujer que conducía una motocicleta en la zona 3 de Chimaltenango.

Los uniformados viajaban en la autopatrulla CHI-119 y, según los reportes del caso, presentaban señales de ebriedad. En el vehículo fueron encontradas latas de cerveza. Ambos fueron detenidos y puestos a disposición de las autoridades judiciales.

El caso fue abordado durante el programa Impacto Directo, de Guatevisión, donde los participantes cuestionaron las irregularidades en el desempeño policial, los riesgos para la población y la supervisión de los agentes en servicio. Uno de los comentaristas sostuvo que “son varios casos y no son hechos aislados”, mientras otro advirtió sobre la necesidad de investigar posibles incumplimientos de deberes en la comisaría de Chimaltenango.

Videos muestran el atropello y la reacción de los vecinos

Una cámara de seguridad registró una primera colisión entre la patrulla y la motocicleta. La mujer descendió para observar los daños y posteriormente continuó su recorrido. Segundos después, los agentes activaron la sirena y en la grabación se escucha un segundo impacto.

Según testigos, la afectada fue arrastrada al menos dos cuadras. Los vecinos interceptaron a los policías cuando presuntamente intentaban escapar y exigieron su captura. Socorristas trasladaron a la víctima a un centro asistencial con varias lesiones.

Cuestionan supervisión policial en Chimaltenango

Durante el análisis, uno de los participantes afirmó que la destitución de los agentes es una medida insuficiente sin una revisión institucional más profunda.

“Ha comenzado el proceso de destitución de estos agentes, es lo mínimo, pero al final de cuentas esa revisión profunda que se debe hacer en la institución es lo que el ciudadano exige, porque son varios casos y no son hechos aislados”, expresó.

Otro comentarista pidió investigar a los mandos de la comisaría y señaló: “Yo pienso que hay, para mí deberían de cambiar ya los comisarios, los directores de esa comisaría”, al considerar necesario establecer por qué se reportan estas situaciones en Chimaltenango.

Comentaristas de Impacto Directo cuestionan la supervisión policial y piden investigar las irregularidades señaladas en Chimaltenango. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

La PNC informó que los agentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público (MP) y los tribunales por posibles delitos de conducción bajo efectos de licor, lesiones, omisión de auxilio e incumplimiento de deberes.

La Inspectoría General también investigará una posible falta de supervisión de los mandos inmediatos, mientras avanza el procedimiento disciplinario que podría concluir con la baja deshonrosa de ambos policías. La institución aseguró que mantiene seguimiento al estado de salud de la víctima y que colaborará con las investigaciones.

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