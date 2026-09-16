“Un policía parado ahí no es sinónimo de seguridad”: video revela cómo cinco personas rodean a un hombre y le roban el celular en Xelafer

Durante el programa Impacto Directo, de Guatevisión, se analizó el robo ocurrido la noche del lunes 14 de septiembre durante los conciertos de Xelafer, en el parque Centroamérica, Quetzaltenango.

Según el relato de la familia y las imágenes compartidas, cinco personas rodearon a un hombre que había salido a comprar comida, mientras una de ellas fingía hablar por teléfono y una mujer simulaba quedar detenida entre la multitud. La denuncia señala que el hecho ocurrió aproximadamente a las 22.30 horas.

Los analistas explicaron que rodear a una persona para sustraerle objetos es una modalidad frecuente en concentraciones multitudinarias. Uno de ellos afirmó que quienes cometen estos robos pueden actuar de manera coordinada: “Roban el teléfono o sustraen el teléfono y luego se lo pasan a otra persona y esta a otra más”, lo que dificulta identificar quién conserva finalmente el aparato y seguir su recorrido después del hecho.

El análisis también se centró en la prevención policial. Uno de los participantes sostuvo que “un policía parado ahí no es sinónimo de seguridad” si el agente carece de protocolos o lineamientos para actuar ante comportamientos sospechosos. Agregó que, ante una advertencia ciudadana, los agentes podían identificar y entrevistar a las personas señaladas. La esposa de la víctima aseguró que “en tres oportunidades vieron a los ladrones y agentes policiales no hicieron nada” para detenerlos.

Aglomeraciones aumentan el riesgo de robos

Otro de los planteamientos expuestos fue que las aglomeraciones en conciertos y celebraciones masivas facilitan este tipo de hechos y complican la vigilancia. Uno de los analistas señaló que “el primer responsable de tus pertenencias es vos mismo” y recomendó adoptar precauciones adicionales en espacios concurridos. También se mencionaron las limitaciones de organizadores y autoridades para controlar a todas las personas que ingresan o se desplazan entre grandes concentraciones.

En otro hecho registrado durante Xelafer 2026, la Policía Nacional Civil (PNC) capturó a Edna "N", de 34 años, quien, según información oficial, llevaba seis teléfonos celulares presuntamente robados durante un concierto en Quetzaltenango.

Carterista capturada en #Xelafer2026 robando celulares



Y además marera 18 con antecedentes



En una rápida acción policial, policías de la comisaría 41 capturaron a Edna "N", de 34 años, durante un concierto que se desarrollaba en la zona 1 de Quetzaltenango, en el parque pic.twitter.com/UPVcgS1epH — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) September 14, 2026

Las autoridades informaron que uno de los aparatos fue localizado mediante rastreo GPS y señalaron que Barbosa Gómez había viajado desde Villa Nueva. Según registros policiales citados en la información compartida, la mujer también había sido capturada en el 2019, cuando le incautaron armas de fuego y un vehículo con reporte de robo.

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