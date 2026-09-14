PNC revela cómo detectó a señalada de hurtar celulares en concierto de Quetzaltenango

Justicia

PNC revela cómo detectó a señalada de hurtar celulares en concierto de Quetzaltenango

Denuncias permitieron identificar a sospechosa de hurtar celulares en concierto en Quetzaltenango.

|

time-clock

CAPTURAN A EDNA N POR ROBO DE CELULARES EN FERIA DE XELA

Edna "N" es señalada del hurto de celulares durante concierto en Quetzaltenango. (Foto Prensa Libre. PNC)

La Policía Nacional Civil (PNC) informó este lunes 14 de septiembre que agentes capturaron a Edna "N", de 34 años, durante un concierto en el parque Centro América, zona 1 de Quetzaltenango, donde se llevan a cabo las actividades de feria.

La intervención policial se originó tras denuncias de asistentes que reportaron el hurto de sus teléfonos celulares.

Con apoyo del rastreo por GPS de uno de los dispositivos, los agentes localizaron a la sospechosa y, al registrarla, le encontraron seis teléfonos celulares de distintas marcas, entre ellos algunos de alta gama, que fueron reconocidos por varios de los afectados.

Según la PNC, la detenida es integrante de la mara Barrio 18 y registra un ingreso a prisión en el 2019 por portación ilegal de arma de fuego, cuando fue capturada en Villa Nueva, de donde es originaria.

EN ESTE MOMENTO

El diputado Allan Rodríguez responde a los señalamientos del presidente Bernardo Arévalo, cuestiona su gestión y defiende las objeciones que presentó contra el decreto 21-2026. (Foto Prensa Libre: Capturas de pantalla)

Allan Rodríguez se da por aludido y responde a Arévalo por señalamientos sobre la ley de combustibles

Right
Un trabajador de la Bolsa de Nueva York, en Estados Unidos

Petróleo de Texas supera los US$101 por guerra en el mar Rojo

Right

La PNC afirmó que mantiene presencia preventiva mediante patrullajes de agentes uniformados y de particular durante las actividades de la feria en Quetzaltenango.

Para leer más: Recuperan celulares, billeteras y carteras tras captura de tres presuntos asaltabuses en la Roosevelt

Agregó que el objetivo es brindar seguridad a las familias y visitantes y responder de manera inmediata ante cualquier hecho delictivo.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

ARCHIVADO EN:

Ferias en Guatemala Quetzaltenango Robo de celulares Xela Xelafer 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM