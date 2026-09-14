PNC revela cómo detectó a señalada de hurtar celulares en concierto de Quetzaltenango

La Policía Nacional Civil (PNC) informó este lunes 14 de septiembre que agentes capturaron a Edna "N", de 34 años, durante un concierto en el parque Centro América, zona 1 de Quetzaltenango, donde se llevan a cabo las actividades de feria.

La intervención policial se originó tras denuncias de asistentes que reportaron el hurto de sus teléfonos celulares.

Con apoyo del rastreo por GPS de uno de los dispositivos, los agentes localizaron a la sospechosa y, al registrarla, le encontraron seis teléfonos celulares de distintas marcas, entre ellos algunos de alta gama, que fueron reconocidos por varios de los afectados.

Según la PNC, la detenida es integrante de la mara Barrio 18 y registra un ingreso a prisión en el 2019 por portación ilegal de arma de fuego, cuando fue capturada en Villa Nueva, de donde es originaria.

La PNC afirmó que mantiene presencia preventiva mediante patrullajes de agentes uniformados y de particular durante las actividades de la feria en Quetzaltenango.

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Agregó que el objetivo es brindar seguridad a las familias y visitantes y responder de manera inmediata ante cualquier hecho delictivo.

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