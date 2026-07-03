Recuperan celulares, billeteras y carteras tras captura de tres presuntos asaltabuses en la Roosevelt

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron este viernes 3 de julio a un hombre de 21 años y remitieron a un juzgado especializado a dos adolescentes, de 16 y 17 años, señalados de presuntamente asaltar a los pasajeros de un autobús de la ruta Mixco a la Ciudad de Guatemala en la calzada Roosevelt, zona 11 capitalina.

La detención ocurrió en la 14.ª avenida y calzada Roosevelt, como parte del plan Semáforo Seguro, desarrollado por agentes de la Comisaría 14, según fuentes de la PNC.

Según la PNC, los tres sospechosos fueron sorprendidos cuando presuntamente despojaban de sus pertenencias a los usuarios del transporte colectivo. Durante la intervención policial, los agentes localizaron en una mochila cinco teléfonos celulares, además de billeteras y carteras que, de acuerdo con las autoridades, habrían sido robados momentos antes bajo amenazas de muerte.

La institución informó que dos de las víctimas identificaron tanto a los presuntos responsables como los objetos que les fueron sustraídos.

Jorge Aguilar Chinchilla, portavoz de la PNC, indicó que las denuncias ciudadanas son fundamentales para atender este tipo de hechos y fortalecer los resultados del plan Semáforo Seguro.

La PNC afirmó que este operativo forma parte de las acciones permanentes que desarrolla mediante dicho plan para prevenir y combatir los asaltos en el transporte público.

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