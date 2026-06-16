Tras video viral, PNC señala posible vínculo entre vendedores ambulantes y extorsiones a transportistas

Un video viral evidenció nuevamente la vulnerabilidad de los pilotos del transporte pesado que circulan por la ruta CA-2, entre Escuintla y Suchitepéquez. En las imágenes se observa cómo un hombre con el rostro cubierto exige dinero a un conductor para permitirle continuar su recorrido, una práctica que las autoridades investigan como parte de una estructura dedicada a extorsionar transportistas.

Las pesquisas apuntan a que los delincuentes no actuarían al azar, sino que contarían con una red de vigilancia que identifica los vehículos, el tipo de carga que transportan y su valor comercial. Con esa información, interceptan a los pilotos y les exigen pagos que pueden variar según la mercadería que trasladan.

Durante el programa Impacto Directo, de Guatevisión, analistas abordaron el caso y cuestionaron que, pese a que la Policía Nacional Civil asegura tener identificados a varios de los sospechosos, las extorsiones continúen afectando a transportistas y empresas que utilizan esa ruta estratégica para el comercio nacional e internacional.

PNC asegura que ya identificó a presuntos extorsionistas

El director general de la Policía Nacional Civil (PNC), David Custodio Boteo, explicó que las investigaciones apuntan a que algunas personas ubicadas en paradas de buses e intersecciones podrían estar proporcionando información a los delincuentes sobre el paso de vehículos de carga.

“Muchos de los, sin criminalizarlos a todos, de los vendedores que se ubican en todas las paradas de buses, en las intersecciones que hay en el lugar, son personas que se dedican a hacerle vigilancia tanto a buses como a camiones de transporte pesado”, afirmó.

El funcionario indicó que la institución mantiene operativos en el sector y coordina acciones con la investigación criminal y el Ministerio Público para ejecutar capturas.

Las investigaciones también buscan determinar si existe una estructura organizada detrás de estos hechos y si mantiene vínculos con otros delitos en el corredor que conecta Escuintla y Suchitepéquez. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

Además, aseguró que las autoridades ya tenían perfiles de algunos sospechosos por denuncias previas relacionadas con asaltos en la ruta.

“Ya teníamos en base a las denuncias de asalto en la ruta a varias personas perfiladas y precisamente una de ellas, dos de ellas coinciden con los rostros de las personas que aparecen en el video”, señaló.

Cuestionan por qué no se actuó antes

Uno de los principales señalamientos durante el análisis fue que las autoridades reconocen haber identificado a algunos de los sospechosos desde tiempo atrás.

Luis Fernando Urbina, publicista y comunicador, cuestionó la falta de resultados concretos. “No solamente que los tengan identificados, sino que los anulen”, afirmó.

Según Urbina, el problema trasciende la seguridad de los pilotos y termina afectando a toda la población, ya que muchas empresas incorporan esos pagos ilegales a sus costos operativos. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

“Todas estas situaciones de la violencia tenemos que entender que no solamente le afecta a las personas que lo sufren de primera mano, sino le afecta al consumidor guatemalteco que está pagando productos más caros”.

Y agregó la frase más contundente del análisis:

“El ciudadano es el que termina pagando los platos rotos”.

Por su parte, Nydia González, mercadóloga y coach de vida, destacó que las extorsiones se han convertido en una práctica que afecta distintos sectores económicos. “Somos nosotros los ciudadanos los que pagamos las extorsiones”, indicó.

González también cuestionó que, pese a que las autoridades afirman conocer la existencia de una red, aún no se reporten acciones contundentes contra sus integrantes.

“La pregunta aquí es si ya los identificaron, si ya saben que hay una red. ¿Por qué no han hecho algo? ¿Por qué no han accionado?”, expresó.

“No trabajan solos ni al azar”

Durante el programa también se discutió la posibilidad de que detrás de estos hechos exista una organización más amplia dedicada a recopilar información sobre los vehículos de carga. La psicóloga y comunicadora Claudia Massis sostuvo que las estructuras criminales suelen operar mediante redes coordinadas.

“Los extorsionistas, los grupos estructurados, las pandillas, ellos no trabajan ni solos ni al azar”.

Según Massis, los responsables podrían contar con colaboradores que monitorean los movimientos de los transportistas desde distintos puntos de la ruta. “Ellos tienen organización, estructura, estrategia”, afirmó.

La analista señaló que muchas de estas personas son conocidas popularmente como “banderas”, encargadas de informar sobre el paso de vehículos, cantidad de tripulantes y otros detalles relevantes para seleccionar a las víctimas. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

Massis advirtió que las consecuencias de estas actividades no deben analizarse únicamente desde el ámbito de la seguridad. “Este hecho no lo veamos aislado, porque sí afecta gravemente la economía de un país”.

Añadió que el impacto puede traducirse en incremento de precios, pérdida de empleos e incluso cierre de negocios afectados por el pago constante de extorsiones.

Mientras avanzan las investigaciones, la PNC y el Ministerio Público buscan determinar el alcance de la estructura y establecer si existe relación entre estas extorsiones y otros hechos violentos registrados recientemente en la ruta al Pacífico, incluida la muerte de un piloto hondureño ocurrida en Suchitepéquez.

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