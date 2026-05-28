“No se va a dudar cuando se trate de defender a los guatemaltecos”: PNC explica balacera en la Interamericana

Un engrentamiento entre agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y dos presuntos motoladrones en el kilómetro 19 de la ruta Interamericana, en Mixco, dejó a los dos sospechosos fallecidos, un automovilista herido y complicaciones en el tránsito hacia occidente.

La balacera registrada la tarde del jueves 28 de mayo generó congestionamiento vehicular, alarma entre conductores y una amplia reacción en redes sociales, luego de que agentes de la PNC intervinieran para impedir un asalto en el sector. El hecho dejó dos presuntos asaltantes fallecidos y un automovilista herido.

Durante el programa Impacto Directo, de Guatevisión, autoridades policiales explicaron que los agentes actuaron cuando detectaron a dos hombres que presuntamente asaltaban a un conductor de aproximadamente 50 años. Según la información oficial, los sospechosos dispararon contra los policías, quienes repelieron el ataque.

De acuerdo con la PNC, la víctima sufrió una herida de bala en la mano izquierda y su vehículo presentó un impacto de proyectil. En la escena quedaron una motocicleta y un arma de fuego que serán sometidas a análisis como parte de la investigación.

PNC destaca actuación de agentes

César Mateo, vocero de la Policía Nacional Civil, afirmó durante el programa que la intervención permitió evitar que el robo se consumara.

“Policía Nacional Civil evitó un atraco, evitó un asalto y todavía captura a uno de los motoladrones”, expresó.

Según Mateo, los agentes acudieron tras recibir una alerta ciudadana y fueron atacados cuando llegaron al lugar.

“Cuando llegan al lugar, pues, son recibidos a balazos. La Policía Nacional Civil, como es el protocolo, repele el ataque”, indicó.

El vocero explicó que inicialmente uno de los sospechosos murió en la escena, mientras que el otro fue trasladado herido al Hospital Roosevelt bajo custodia policial. Durante la entrevista, identificó al herido como Brian Molina, de 29 años, quien, según la institución, tenía una orden de captura vigente por asesinato en grado de tentativa y antecedentes por encubrimiento propio.

Sin embargo, horas después de la transmisión del programa, autoridades del Hospital Roosevelt confirmaron el fallecimiento del segundo sospechoso debido a la gravedad de las heridas sufridas durante el enfrentamiento.

“No se va a dudar cuando se trate de defender a los guatemaltecos”

Mateo resaltó que ninguno de los policías resultó herido durante el intercambio de disparos y aseguró que la actuación de los agentes contó con respaldo institucional. “No se va a dudar cuando se trate de defender a los guatemaltecos”, afirmó.

También destacó que las víctimas agradecieron la intervención policial.

“Las víctimas se pronunciaron dándole las gracias a la Policía Nacional Civil por evitar ser asaltados”, señaló.

El vocero agregó que la institución considera que la respuesta de los agentes fue adecuada ante la agresión armada. “Fue una acción acertada y contundente por parte de la Policía Nacional Civil”, sostuvo.

Buscan condecorar a los agentes

La balacera obligó al cierre temporal del paso hacia occidente mientras el Ministerio Público y la PNC efectuaban las diligencias correspondientes en la escena.

Mateo reconoció las complicaciones provocadas por el congestionamiento vehicular, aunque indicó que las autoridades buscaban habilitar el paso lo antes posible.

Posteriormente, el director general de la PNC, David Custodio Boteo, anunció que gestionará ante el Ministerio de Gobernación una condecoración para los agentes de la Comisaría 16 que participaron en el operativo, al considerar que actuaron conforme a su función de proteger la vida y los bienes de la población.