Balacera en la Interamericana: muere segundo presunto asaltante y estos eran sus antecedentes delictivos

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Balacera en la Interamericana: muere segundo presunto asaltante y estos eran sus antecedentes delictivos

Muere presunto asaltante herido en enfrentamiento con agentes de la PNC en el kilómetro 19 de la ruta Interamericana

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MUERE LADRÓN, ATAQUE EN KM 19 DE LA INTER

Dos presuntos delincuentes murieron tras enfrentarse a la PNC en el km 19 de la ruta Interamericana. (Foto Prensa Libre: PNC)

El kilómetro 19 de la ruta Interamericana fue escenario este jueves 28 de mayo de un intercambio de disparos entre dos presuntos asaltantes y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).

De acuerdo con la PNC, ambos sospechosos se desplazaban en una motocicleta y dispararon contra los uniformados.

Uno murió en el lugar, luego de que los agentes repelieron el ataque.

Su cómplice resultó herido y los Bomberos Voluntarios lo trasladaron al Hospital Roosevelt para que recibiera atención médica.

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La noche de este jueves, el Hospital Roosevelt informó que el presunto asaltante murió por la gravedad de las heridas que sufrió durante el intercambio de disparos con agentes de la PNC.

Cómo ocurrió el hecho

Tras el ataque, el paso de vehículos permaneció cerrado hacia occidente mientras las autoridades efectuaban las diligencias de ley.

La PNC amplió detalles de lo sucedido y explicó cómo se originó el intercambio de disparos.

Según la institución, un grupo de agentes detectó a los dos motoladrones y, cuando intentó neutralizarlos, estos dispararon contra los policías, quienes evitaron que consumaran el asalto contra una persona.

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La PNC añadió que el presunto asaltante herido, quien murió en el hospital, tenía una orden de captura por asesinato en grado de tentativa, emitida el 23 de abril del 2026. Además, registraba un antecedente por encubrimiento propio en el 2023.

Según el informe policial, ambos fueron sorprendidos cuando asaltaban a una persona de 50 años que se conducía en un automóvil y sufrió una herida de bala en la mano izquierda. El vehículo también presentaba un impacto de bala.

El sonido del disparo alertó a los policías, remarcó la PNC.

El arma hallada en la escena fue embalada y será sometida a pruebas balísticas comparativas para determinar si fue utilizada en otros hechos delictivos, indicó la PNC.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 9 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

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